Offerta Speciale Disney+ Standard con pubblicità a 1,99 €/mese per 3 mesi

Storie uniche. Offerta imperdibile. Disney+ offre la possibilità di vedere in streaming alcuni dei più grandi blockbuster e dei film più acclamati dalla critica della stagione dei premi di quest’anno con un’offerta speciale e limitata.



A partire da oggi, 29 febbraio, e fino al 14 marzo, i nuovi clienti e coloro che riattiveranno la sottoscrizione possono abbonarsi a Disney+ Standard con pubblicità a 1,99 €/mese per tre mesi, con un risparmio totale di 12 € per i primi tre mesi rispetto all’attuale prezzo mensile. Al termine del periodo promozionale di tre mesi, Disney+ Standard con pubblicità si rinnoverà automaticamente al prezzo mensile in vigore (attualmente 5,99 €/mese), a meno che il cliente non lo disdica prima.



Dal 15 marzo su Disney+ sarà disponibile il film concerto Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version), mentre prossimamente arriverà anche il pluripremiato lungometraggio Searchlight Pictures Povere Creature!.



I clienti possono vedere in streaming una serie di titoli, tra cui l’epico thriller d’azione 20th Century Studios The Creator e il film Marvel Studios The Marvels, oltre alla nuova serie drama di FX Shōgun, ambientata in Giappone nell’anno 1600, all'alba di una guerra civile che segnerà un secolo, che ha debuttato con i primi due episodi lo scorso 27 febbraio e proseguirà con un nuovo episodio ogni settimana. Inoltre, la serie di successo di FX The Bear, acclamata e premiata dalla critica, è stata rinnovata per la terza stagione e farà il suo ritorno su Disney+ nel corso dell’anno.



Tra i prossimi titoli originali britannici ci saranno la seconda stagione della pluripremiata serie comedy Extraordinary, che debutterà il 6 marzo, e la serie fantasy d’azione e avventura Nell – Rinnegata, disponibile dal 29 marzo.



Per usufruire dell’offerta, i nuovi clienti e coloro che decideranno di riattivare la sottoscrizione, di età superiore ai 18 anni, possono visitare il sito disneyplus.com.