Prime Video Presents Italia 2024: Anteprime Esclusive, Nuovi Film, Serie Originali e la Champions

Oggi, al Prime Video Presents Italia 2024, tenutosi a Roma, Prime Video ha svelato nuovi titoli, mostrando in esclusiva le prime immagini di film, serie e show Original ed esclusivi italiani in arrivo prossimamente. Sono state inoltre annunciate le novità sulla rosa dei commentatori di Prime Video per la stagione 2024 - 2025 di UEFA Champions League.

Nel ricco catalogo di annunci ci sono nuovi film, serie e show Original ed esclusivi italiani e titoli già annunciati di cui sono state rivelate le prime immagini inedite. Fra gli annunci, i film Original Natale senza Babbo, Non è un paese per single e Cuori magnetici, gli show The Traitors e Red carpet - vip al tappeto, la serie animata Il Baracchino e una nuova serie di Maccio Capatonda, oltre ai rinnovi per una seconda stagione delle serie Gigolò per caso e Pesci Piccoli, e al ritorno di LOL: Chi ride è fuori S5 e di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro S2. Il Prime Video Presents è stato inoltre l’occasione per svelare tante novità, mostrare le prime immagini esclusive e annunciare la data di uscita della serie di spionaggio italiana dal mondo di “Citadel”, Citadel: Diana, con Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista, che debutterà in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo dal prossimo 10 ottobre. Sono state inoltre mostrate in anteprima le immagini di altre attesissime nuove serie e show di Prime Video, come Costiera, The Bad Guy S2, Dinner Club S3 e Sono Lillo S2 e contenuti inediti di alcuni titoli di prossima uscita, come la serie diretta da Roland Emmerich Those About to Die, Sul più bello - La serie e il film Falla girare 2 - Offline.

Durante l’evento sono stati ricordati anche i tanti progetti e investimenti di Prime Video a sostegno dell’industria italiana dell’intrattenimento, come la collaborazione con IC Italia, per la formazione - attraverso il finanziamento di 8 borse di studio - degli Intimacy Coordinator, figure professionali non presenti finora in Italia ma indispensabili per tutelare gli attori durante le riprese di scene intime, garantendo così un set sicuro ed eticamente rispettoso. Un progetto che ha riscosso un grande successo e che ha permesso a 8 professionisti italiani dell'industria audiovisiva di formarsi nell’ambito dell’Intimacy Coordinator Training Programme di Moving Body Arts, riconosciuto dal sindacato SAG-AFTRA, consentendo loro di intraprendere la carriera di Intimacy Coordinator. Inoltre, Prime Video, in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, è il primo partner a sostenere il progetto Audiovisual Napoli HUB, offrendo 7 masterclass con suoi manager e 6 posizioni di stage sui set di produzioni Original italiane di Amazon MGM Studios a 80 persone attualmente non occupate né impegnate in corsi di studio. Non ultimo, il forte impegno legato al tema della sostenibilità che sempre più contraddistingue i set e le scelte produttive di Prime Video e dei propri partner con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’industria dell’intrattenimento sull’ambiente. Ad oggi, l’80% delle produzioni di Prime Video a livello globale implementa protocolli di sostenibilità, un valore che raggiungerà il 100% alla fine di quest’anno.

Ancora una volta Prime Video conferma il suo ruolo di player chiave in Italia, con un costante lavoro sui contenuti, che ha l’obiettivo di offrire ai propri spettatori storie sempre nuove e avvincenti, con altissimi standard produttivi, e con astri nascenti e professionisti affermati dietro e davanti alla macchina da presa, che garantiscono una forte identità locale e nel contempo un grande slancio internazionale. Tutto questo grazie alla stretta collaborazione con i più prestigiosi partner locali e internazionali e alla sperimentazione di sempre nuovi modelli produttivi. Il risultato è un ricco catalogo di show, serie e film italiani e internazionali a cui si aggiunge anche lo sport in diretta, con la miglior partita del mercoledì sera di UEFA Champions League, fino alla stagione 2026 - 2027. Accanto a questa offerta si aggiungono anche il Prime Video Store, che offre i film più recenti per acquisto o noleggio, fra cui, in arrivo nel 2025, Inside Out 2, Deadpool 3, Mufasa, Bad Boys 4 e Il Gladiatore II, e i Prime Video Channels, grazie ai quali i clienti Prime possono aggiungere all’abbonamento i loro canali preferiti, per un’esperienza di intrattenimento a 360 gradi e sempre più innovativa. Gli annunci di oggi sono solo le ultime novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

Hanno partecipato all’evento moltissimi volti familiari e new entries della home for talent di Prime Video come Michela Andreozzi, Fabio Balsamo, Cristiano Caccamo, Arnaldo Catinari, Lorenzo Cervasio, Stefano Cipani, Matilda De Angelis, Christian De Sica, Salvo Di Paola, Francesco Ebbasta, Giancarlo Fontana, Ludovica Francesconi, Gianluca Fru, Gina Gardini, Alessandro Gassmann, Antonio Gerardi, Corrado Guzzanti, Sara Lazzaro, Aurora Leone, Fernando Llorente, Maurizio Lombardi, Marco Marzocca, Giampaolo Morelli, Caterina Murino, Filippo Nigro, Rocco Papaleo, Lillo Petrolo, Ciro Priello, Eros Puglielli, Valentina Romani, Pietro Sermonti, Giuseppe G. Stasi, Simone Susinna, e Yoko Yamada.

Scopri nel dettaglio tutti gli annunci del Prime Video Presents Italia 2024.

NUOVE PRODUZIONI e RINNOVI DI STAGIONE

Film

Natale senza Babbo Quando Babbo Natale ( Alessandro Gassmann ), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso, a sua moglie Margaret ( Luisa Ranieri ) - sempre pronta a supportare (e sopportare) il marito Nicola - non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. Non sarà un compito facile, perché l’intraprendente strega Sabrina ( Caterina Murino ), meglio conosciuta come la Befana, e la sua amica Santa Lucia ( Valentina Romani ) sono determinate a rubare la scena a Babbo Natale diventando le protagoniste delle Feste. Nel cast di Natale senza Babbo ci sono anche Diego Abatantuono , Angela Finocchiaro , Francesco Centorame e Simone Susinna . La nuova commedia natalizia Original co-prodotta da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia è diretta da Stefano Cipani , e scritta da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi . Natale senza Babbo sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo a Natale 2025.





Quando Babbo Natale ( ), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso, a sua moglie ( ) - sempre pronta a supportare (e sopportare) il marito - non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. Non sarà un compito facile, perché l’intraprendente strega ( ), meglio conosciuta come la Befana, e la sua amica ( ) sono determinate a rubare la scena a Babbo Natale diventando le protagoniste delle Feste. Nel cast di ci sono anche , , e . La nuova commedia natalizia Original co-prodotta da con è diretta da , e scritta da con la collaborazione di . sarà disponibile in esclusiva su in tutto il mondo a Natale 2025. Non è un paese per single Il nuovo film co-prodotto da Amazon MGM Studios con Italian International Film - Lucisano Media Group sarà un adattamento dal romanzo “ Non è un paese per single ” (pubblicato da Newton Compton Editori ) dell’autrice dei record Felicia Kingsley , scrittrice dell'anno ai TikTok Book Awards 2024 , i cui romanzi sono pubblicati in 16 Paesi e amati da oltre 3 milioni di lettrici e lettori. In un’idilliaca cittadina toscana, Belvedere in Chianti , tutte le donne sono sposate o in cerca del marito perfetto, tranne Elisa , madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole . Il ritorno in paese di un amico d’infanzia che aveva perso di vista da anni, sconvolge la sua vita e risveglia sentimenti che credeva ormai dissolti per sempre. Diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini , Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti , Non è un paese per single sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video





Il nuovo film co-prodotto da con sarà un adattamento dal romanzo “ ” (pubblicato da ) dell’autrice dei record , scrittrice dell'anno ai , i cui romanzi sono pubblicati in 16 Paesi e amati da oltre 3 milioni di lettrici e lettori. In un’idilliaca cittadina toscana, , tutte le donne sono sposate o in cerca del marito perfetto, tranne , madre single che gestisce la tenuta . Il ritorno in paese di un amico d’infanzia che aveva perso di vista da anni, sconvolge la sua vita e risveglia sentimenti che credeva ormai dissolti per sempre. Diretto da e scritto da , e , sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Cuori magnetici Arriva sullo schermo il primo romanzo fenomeno dalla trilogia “Love Me, Love Me” di Stefania S. che ha registrato oltre 19 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad (ora pubblicato da Sperling & Kupfer). Il film Original italiano Cuori magnetici, un romance young adult scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, sarà co-prodotto da Lotus Production - una società Leone Film Group - e Amazon MGM Studios, con il supporto di Wattpad WEBTOON Studios, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

Serie

Serie di Maccio Capatonda (untitled) Annunciata una nuova serie comedy che avrà per protagonista Maccio Capatonda . La serie in sei episodi è scritta da Marcello Macchia , Alessandro Bosi , Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò , diretta da Alessio Dogana e Marcello Macchia e prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Prime Video . Il titolo e ulteriori dettagli saranno annunciati più avanti. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2025.





Annunciata una nuova serie comedy che avrà per protagonista . La serie in sei episodi è scritta da , , e , diretta da e e prodotta da in collaborazione con . Il titolo e ulteriori dettagli saranno annunciati più avanti. La serie sarà disponibile in esclusiva su in Italia nel 2025. Il Baracchino Al Prime Video Presents è stata annunciata una nuova serie italiana di animazione, con un voice cast di personaggi amatissimi. Il Baracchino , un ex tempio della comicità e mecca di ogni aspirante comico, ora è in rovina. Maurizio ( Lillo Petrolo ), il proprietario stanco e disilluso, è pronto a chiudere, ma Claudia ( Pilar Fogliati ), un'aspirante art-director idealista, non si arrende. Con una visione audace, organizza una serata Open Mic per rilanciare il locale, reclutando un gruppo di comici stravaganti e improbabili: Luca ( Luca Ravenna ), un piccione tabagista dall’umorismo caustico, Leonardo Da Vinci ( Edoardo Ferrario ), il genio boomer, John Lumano ( Daniele Tinti ), alieno in incognito, Marco Morte ( Stefano Rapone ) il tristo mietitore in persona, Noemi ( Michela Giraud ), una ciambella dalla glassa amara, e Tricerita ( Yoko Yamada ), un triceratopo con eco-ansia. Insieme a loro, e con l'aiuto di Gerri il tuttofare ( Salvo Di Paola ), dell’ex comico sornione Larry Tucano ( Pietro Sermonti ) e di Donato ( Frank Matano ), una ciambella dall’anima sensibile, Claudia si lancia nell’impresa impossibile di riportare il Baracchino ai giorni di gloria. Il Baracchino è una serie prodotta da Lucky Red , in collaborazione con Prime Video , creata e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola , scritta da Matteo Calzolaio , Nicolò Cuccì , Salvo Di Paola e Tommaso Renzoni , e animata da Megadrago . Il Baracchino sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2025.





Al è stata annunciata una nuova serie italiana di animazione, con un voice cast di personaggi amatissimi. , un ex tempio della comicità e mecca di ogni aspirante comico, ora è in rovina. ( ), il proprietario stanco e disilluso, è pronto a chiudere, ma ( ), un'aspirante art-director idealista, non si arrende. Con una visione audace, organizza una serata Open Mic per rilanciare il locale, reclutando un gruppo di comici stravaganti e improbabili: ( ), un piccione tabagista dall’umorismo caustico, ( ), il genio boomer, ( ), alieno in incognito, ( ) il tristo mietitore in persona, ( ), una ciambella dalla glassa amara, e ( ), un triceratopo con eco-ansia. Insieme a loro, e con l'aiuto di il tuttofare ( ), dell’ex comico sornione ( ) e di ( ), una ciambella dall’anima sensibile, si lancia nell’impresa impossibile di riportare il Baracchino ai giorni di gloria. è una serie prodotta da , in collaborazione con , creata e diretta da e , scritta da , , e , e animata da . sarà disponibile in esclusiva su in Italia nel 2025. Gigolò per caso S2 Annunciato il ritorno per una seconda stagione della serie comedy Original italiana Gigolò per caso con protagonista l’inedita coppia padre-figlio Christian De Sica e Pietro Sermonti alle prese con nuove esilaranti avventure ed un rapporto conflittuale dai risvolti comici. Co-prodotta da Amazon MGM Studios con Serena Sostegni , Stefano Massenzi e Andrea Occhipinti per Lucky Red , Gigolò per caso sarà diretta nuovamente da Eros Puglielli , mentre Tommaso Renzoni , Elena Santoro e Matteo Calzolaio firmeranno soggetto e sceneggiatura. Gigolò per caso sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.





Annunciato il ritorno per una seconda stagione della serie comedy Original italiana con protagonista l’inedita coppia padre-figlio e alle prese con nuove esilaranti avventure ed un rapporto conflittuale dai risvolti comici. Co-prodotta da con , e per , sarà diretta nuovamente da , mentre , e firmeranno soggetto e sceneggiatura. sarà disponibile in esclusiva su in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Pesci Piccoli S2 Pesci Piccoli torna con la seconda stagione: la serie con protagonisti i The Jackal (Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Gianluca Fru) e una piccola (e sgangherata) agenzia pubblicitaria che continua a crescere. Greta (Martina Tinnirello) spinge l’azienda verso sfide su scala nazionale con la complicità del producer Fabio. Aurora supera un addio e si concentra sul suo percorso di carriera, Fru e Ciro affrontano i loro traumi imparando sempre più ad accettarsi. La seconda stagione di Pesci Piccoli si immerge nel racconto dei molteplici modi di accettare una vita diversa dai modelli di perfezione con cui i millennial sono cresciuti. La serie in otto episodi è ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, che firmano anche la sceneggiatura con Alessandro Bosi e Mary Brugiati, e diretta da Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Danilo Carlani e Alessio Dogana. Prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video, la seconda stagione di Pesci Piccoli sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2025.

Show d’intrattenimento

The Traitors Arriva in Italia il format premiato ai BAFTA e agli Emmy The Traitors , un reality show psicologico carico di suspense che terrà il pubblico incollato allo schermo grazie ad un avvincente intrigo di tradimenti e inganni. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé, mentre gli altri, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco. La posta in palio sarà altissima e metterà alla prova la capacità di ciascuno di destreggiarsi in una fitta trama di alleanze e tradimenti. Se almeno un traditore arriverà alla fine del gioco terrà per sé l’intero montepremi, ma se tutti i traditori saranno smascherati, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio equamente. Creato nei Paesi Bassi da IDTV , una company di All3Media , il format di The Traitors è stato ulteriormente sviluppato con la Creative Unit di RTL e prodotto originariamente da IDTV per RTL4 . Dal lancio nei Paesi Bassi su RTL4 nel 2021, il format ha riscosso grande successo internazionale con oltre 25 adattamenti e svariate stagioni. All3Media International distribuisce il format a livello internazionale. La versione italiana di The Traitors è prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nel 2025.





Arriva in Italia il format premiato ai e agli , un reality show psicologico carico di suspense che terrà il pubblico incollato allo schermo grazie ad un avvincente intrigo di tradimenti e inganni. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé, mentre gli altri, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco. La posta in palio sarà altissima e metterà alla prova la capacità di ciascuno di destreggiarsi in una fitta trama di alleanze e tradimenti. Se almeno un traditore arriverà alla fine del gioco terrà per sé l’intero montepremi, ma se tutti i traditori saranno smascherati, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio equamente. Creato nei Paesi Bassi da , una company di , il format di è stato ulteriormente sviluppato con la e prodotto originariamente da per . Dal lancio nei Paesi Bassi su nel 2021, il format ha riscosso grande successo internazionale con oltre 25 adattamenti e svariate stagioni. distribuisce il format a livello internazionale. La versione italiana di è prodotta da per e sarà disponibile in esclusiva su in Italia nel 2025. Red carpet - vip al tappeto Un’inedita sfida sul tappeto rosso sarà al centro di questo nuovo game show targato Prime Video in cui Alessia Marcuzzi sarà, non solo presentatrice, ma anche capo di un’agenzia di guardie del corpo. Sarà proprio lei ad affidare a tre squadre di bodyguard la missione di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Ad accompagnare le improbabili gesta dei malcapitati, tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso, ci sarà l’inesorabile commento della Gialappa’s Band ( Marco Santin e Giorgio Gherarducci ). La celebrità che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo, perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi. Prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios e basato su un format di Nippon TV , Red carpet - vip al tappeto sarà disponibile su Prime Video nel 2025.





Un’inedita sfida sul tappeto rosso sarà al centro di questo nuovo game show targato in cui sarà, non solo presentatrice, ma anche capo di un’agenzia di guardie del corpo. Sarà proprio lei ad affidare a tre squadre di bodyguard la missione di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Ad accompagnare le improbabili gesta dei malcapitati, tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso, ci sarà l’inesorabile commento della ( e ). La celebrità che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo, perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi. Prodotto da per e basato su un format di , sarà disponibile su nel 2025. LOL: Chi ride è fuori S5 & LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro S2 Confermato il ritorno per la quinta stagione dello show dei record LOL: Chi ride è fuori con un nuovo cast di dieci grandi comici e professionisti della risata che affronterà la temuta sfida a rimanere seri per sei ore consecutive provando a far ridere gli avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. Anche in questa stagione il decimo sfidante nell’arena di LOL: Chi ride è fuori sarà uno fra i comici professionisti e amatoriali che si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione nella seconda stagione di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. Elio e Katia Follesa, tra i protagonisti più amati delle passate edizioni di LOL, torneranno a vestire i panni di giurati e a loro si unirà Lillo Petrolo. Mentre Mago Forest, anche lui veterano del comedy show, accompagnerà i giudici alla ricerca del prossimo concorrente di LOL. LOL: Chi ride è fuori è un adattamento del format originale “Documental” creato da Hitoshi Matsumoto, licenziato da Yoshimoto Kogyo e replicato con enorme successo su Prime Video in decine di Paesi nel mondo. LOL: Chi ride è fuori S5 e LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro S2 sono prodotti da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e saranno disponibili in esclusiva in tutto il mondo su Prime Video nel 2025.

Annunci

Citadel: Diana Prime Video ha svelato nuove immagini e la data di uscita dell’ attesissima serie italiana "Citadel: Diana", spin-off della serie di spionaggio "Citadel". Tutti e sei gli episodi della nuova serie prodotta da Cattleya e Amazon MGM Studios , con la produzione esecutiva dei Fratelli Russo per AGBO, debutteranno in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il 10 ottobre 2024 . Protagonista della serie è Matilda De Angelis , affiancata da un cast internazionale che include Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro . Ambientata a Milano nel 2030 , la trama segue Diana Cavalieri (De Angelis), una spia di Citadel sotto copertura che, intrappolata tra le linee nemiche, deve fidarsi di Edo Zani (Cervasio), l'erede di Manticore Italia , per sfuggire ai suoi inseguitori. La serie è diretta da Arnaldo Catinari e sviluppata da Alessandro Fabbri , con la produzione di Cattleya in collaborazione con il Ministero della Cultura e un team di executive producers di alto profilo, inclusi Anthony e Joe Russo .





Prime Video ha svelato nuove immagini e la data di uscita dell’ "Citadel: Diana", spin-off della serie di spionaggio "Citadel". Tutti e sei gli episodi della nuova serie prodotta da e , con la produzione esecutiva dei per AGBO, debutteranno in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il . Protagonista della serie è , affiancata da un cast internazionale che include . Ambientata a nel , la trama segue (De Angelis), una spia di Citadel sotto copertura che, intrappolata tra le linee nemiche, deve fidarsi di (Cervasio), l'erede di , per sfuggire ai suoi inseguitori. La serie è diretta da e sviluppata da , con la produzione di in collaborazione con il e un team di executive producers di alto profilo, inclusi . The Bad Guy S2 Sono state annunciate nuove aggiunte al cast della seconda stagione di "The Bad Guy", tra cui Aldo Baglio e Carolina Crescentini . Questa nuova stagione vede anche il ritorno di Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi , con Stefano Accorsi nel cast. La prima stagione ha raccontato la storia di Nino Scotellaro , un pubblico ministero siciliano ingiustamente accusato di mafia e diventato un criminale. La seconda stagione continuerà a esplorare le sfumature tra buoni e cattivi in un racconto che mescola crime e dark comedy . La serie, diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana , è prodotta da Indigo Film in collaborazione con Amazon MGM Studios e Rai Cinema , e sarà disponibile in Italia su Prime Video dal 5 dicembre 2024 .





Sono state annunciate nuove aggiunte al cast della di "The Bad Guy", tra cui e . Questa nuova stagione vede anche il ritorno di e , con nel cast. La ha raccontato la storia di , un pubblico ministero siciliano ingiustamente accusato di mafia e diventato un criminale. La continuerà a esplorare le sfumature tra buoni e cattivi in un racconto che mescola e . La serie, diretta da e , è prodotta da in collaborazione con e , e sarà disponibile in Italia su Prime Video dal . Costiera Sono state svelate le prime immagini della serie internazionale light action drama Costiera interpretata da Jesse Williams affiancato da un ricco cast di talenti italiani e internazionali, come Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade . Daniel De Luca (Williams) è un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla spettacolare costa di Positano . Oltre a risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell’albergo, Daniel è anche sulle tracce di Alice , una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima. Daniel deve fare tutto il possibile per riportarla a casa, ma affrontare coloro che hanno rapito la ragazza sarà una sfida più grande di qualsiasi problema Daniel abbia mai affrontato. Costiera è girata in inglese e diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e Giacomo Martelli . Da un'idea di Luca Bernabei , la serie in sei episodi è scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch e co-prodotta da Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide , una società del gruppo Fremantle , e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2025 in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e nei Paesi di lingua inglese - Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Fremantle si occuperà delle vendite globali in tutti gli altri territori.





Sono state svelate le prime immagini della serie internazionale interpretata da affiancato da un ricco cast di talenti italiani e internazionali, come e . Daniel De Luca (Williams) è un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla spettacolare costa di . Oltre a risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell’albergo, Daniel è anche sulle tracce di , una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima. Daniel deve fare tutto il possibile per riportarla a casa, ma affrontare coloro che hanno rapito la ragazza sarà una sfida più grande di qualsiasi problema Daniel abbia mai affrontato. Costiera è girata in inglese e diretta dal premio e . Da un'idea di , la serie in sei episodi è scritta da e e co-prodotta da e per , una società del gruppo , e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e nei Paesi di lingua inglese - Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. si occuperà delle vendite globali in tutti gli altri territori. Dinner Club S3 Annunciati nuovi dettagli della nuova stagione dell’amato show Original italiano. Dopo il successo delle prime due stagioni, torna Dinner Club , l’innovativo food travelogue di Prime Video ideato e prodotto in Italia, e promette grandi sorprese e di nuovo un cast straordinario di volti amatissimi dal pubblico. Questa volta gli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo si metteranno in viaggio con lo Chef stellato Carlo Cracco , e tutti insieme affronteranno un avventuroso grand tour culinario nel Belpaese che li porterà alla scoperta di gusti, volti e tradizioni lungo l’ Appia Antica , partendo da Roma e attraversando Lazio, Campania e Basilicata , per poi arrivare a Brindisi . Accanto a loro nelle cene ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club, Antonio Albanese e Sabrina Ferilli . Ma quest’anno ci sarà anche uno straordinario “imbucato a cena”, Corrado Guzzanti , nel ruolo di osservatore speciale del Dinner Club. La terza stagione di Dinner Club è prodotta da Banijay Italia per Amazon MGM Studios e sarà disponibile dal 21 novembre 2024 in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.





Annunciati nuovi dettagli della nuova stagione dell’amato show Original italiano. Dopo il successo delle prime due stagioni, torna , l’innovativo food travelogue di Prime Video ideato e prodotto in Italia, e promette grandi sorprese e di nuovo un cast straordinario di volti amatissimi dal pubblico. Questa volta gli attori e si metteranno in viaggio con lo Chef stellato , e tutti insieme affronteranno un avventuroso grand tour culinario nel Belpaese che li porterà alla scoperta di gusti, volti e tradizioni lungo l’ , partendo da e attraversando e , per poi arrivare a . Accanto a loro nelle cene ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club, e . Ma quest’anno ci sarà anche uno straordinario “imbucato a cena”, , nel ruolo di osservatore speciale del Dinner Club. La terza stagione di Dinner Club è prodotta da per e sarà disponibile dal in esclusiva su Prime Video in oltre e territori nel mondo. Sono Lillo S2 Dopo il successo della prima stagione, Lillo Petrolo torna in Sono Lillo per una nuova assurda avventura. Grazie a Posaman, il supereroe più supereroe di sempre, Lillo gode ormai di enorme popolarità. Ma sul set americano del suo prossimo film, scopre che Sergio ha ceduto tutti i suoi diritti d’immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista. Disperato, cercherà in tutti i modi di svincolarsi dal film che distruggerebbe la sua carriera. A complicare le cose si aggiungeranno problemi di identità e di cuore con il ritorno di Marzia dal Giappone, maledizioni e varchi dimensionali. Nel cast con Lillo Petrolo anche Pietro Sermonti, Sara Lazzaro, Katia Follesa, Marco Marzocca, Cristiano Caccamo, con Paolo Calabresi, e con Corrado Guzzanti. Accanto a loro tante guest star come Maccio Capatonda, Nino Frassica, Max Angioni, Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina, Giovanni Vernia, Yoko Yamada, con la partecipazione straordinaria di Silvan. Diretta da Eros Puglielli, scritta da Lillo Petrolo, Matteo Menduni, Tommaso Renzoni e Matteo Calzolaio, la seconda stagione di Sono Lillo è prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia dal 19 settembre 2024.

Altri titoli di prossima uscita

Those About to Die Diretta da Roland Emmerich (Moonfall, Independence Day, Godzilla) e creata dallo scrittore nominato agli Oscar Robert Rodat (Il patriota, Salvate il soldato Ryan), "Those About to Die" è una serie ispirata all’omonimo saggio di Daniel P. Mannix . Condurrà gli spettatori nel mondo spettacolare, complesso e corrotto delle gare di bighe e dei combattimenti dei gladiatori nell’antica Roma. Nel cast della serie, il Premio Oscar Sir Anthony Hopkins , Iwan Rheon , Tom Hughes , Sara Martins e Jóhannes Haukur Jóhannesson , ed inoltre, Jojo Macari , Gabriella Pession , Dimitri Leonidas , Emilio Sakraya , Moe Hashim , Rupert Penry Jones , tra gli altri. "Those About to Die" di AGC Television è stata commissionata da High End Productions , la recente joint venture nata da Herbert G. Kloiber e Constantin Film , con il servizio streaming statunitense Peacock , ed è prodotta da Centropolis , Hollywood Gang e Street Entertainment . La serie è diretta da Roland Emmerich con Marco Kreuzpaintner . Gli executive producer sono Roland Emmerich , Harald Kloser , Gianni Nunnari , Stuart Ford , Lourdes Diaz , Miguel A. Palos Jr. , Marco Kreuzpaintner , Robert Rodat , Herbert G. Kloiber , Martin Moszkowicz , Oliver Berben , Jonas Bauer , Charles Holland e Namit Malhotra . "Those About to Die" sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 19 luglio in Italia e in Paesi europei selezionati, nonché in Australia, Nuova Zelanda, Canada, India e Africa subsahariana.





Diretta da (Moonfall, Independence Day, Godzilla) e creata dallo scrittore nominato agli Oscar (Il patriota, Salvate il soldato Ryan), "Those About to Die" è una serie ispirata all’omonimo saggio di . Condurrà gli spettatori nel mondo spettacolare, complesso e corrotto delle gare di bighe e dei combattimenti dei gladiatori nell’antica Roma. Nel cast della serie, il Premio Oscar , , , e , ed inoltre, , , , , , , tra gli altri. "Those About to Die" di è stata commissionata da , la recente joint venture nata da e , con il servizio streaming statunitense , ed è prodotta da , e . La serie è diretta da Roland Emmerich con . Gli executive producer sono , , , , , , , , , , , , e . "Those About to Die" sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal in Italia e in Paesi europei selezionati, nonché in Australia, Nuova Zelanda, Canada, India e Africa subsahariana. Sul più bello - La serie Proseguono le avventure di Marta e dei suoi amici. Salvatasi dal rigetto dell'operazione ai polmoni, Marta decide che vuole prendere in mano la propria vita. Accanto a lei però, non c’è più Gabriele , che non l'ha mai lasciata nei momenti più difficili della malattia ma che alla fine si è rivelato essere solo un buon amico e non l’uomo della sua vita. Anche per Jacopo e Federica è ora di crescere e prendersi delle responsabilità. Dopo la delusione con Dario , il dottore che aveva in cura Marta, Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica, che sente maturare dentro di sé il desiderio di fare la differenza per qualcuno, trova il grande amore e comincia a fare progetti per il futuro, ma il destino non sempre è concorde con i nostri piani. "Sul più bello - La serie" è prodotta da Eagle Pictures in collaborazione con Prime Video, diretta da Francesca Marino con la sceneggiatura di Roberto Proia e Francesca Marino , e ha per protagonisti Ludovica Francesconi , Jozef Gjura , Gaja Masciale , Diego Giangrasso , Denise Capezza , Giulio Cristini con la partecipazione di Giancarlo Commare e Thony . "Sul più bello - La serie" sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia dal prossimo 29 luglio .





Proseguono le avventure di e dei suoi amici. Salvatasi dal rigetto dell'operazione ai polmoni, Marta decide che vuole prendere in mano la propria vita. Accanto a lei però, non c’è più , che non l'ha mai lasciata nei momenti più difficili della malattia ma che alla fine si è rivelato essere solo un buon amico e non l’uomo della sua vita. Anche per e è ora di crescere e prendersi delle responsabilità. Dopo la delusione con , il dottore che aveva in cura Marta, Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica, che sente maturare dentro di sé il desiderio di fare la differenza per qualcuno, trova il grande amore e comincia a fare progetti per il futuro, ma il destino non sempre è concorde con i nostri piani. "Sul più bello - La serie" è prodotta da in collaborazione con Prime Video, diretta da con la sceneggiatura di e , e ha per protagonisti , , , , , con la partecipazione di e . "Sul più bello - La serie" sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia dal prossimo . Falla girare 2 - Offline Svelata la data di uscita del film "Falla girare 2 - Offline", diretto e interpretato da Giampaolo Morelli con Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Desirée Pöpper, Valeria Angione, Livio Kone, Gianfranco Gallo, Beatrice Schiros e con Christopher Lambert. Da più di un anno il mondo versa in un’inedita modalità: è completamente offline e a causa di un virus Internet non esiste più. Tutti sembrano, loro malgrado, essersi rassegnati a questa nuova condizione “analogica” di vivere la quotidianità, compreso Natan che, sfumato il suo lavoro da influencer, si è dovuto reinventare promoter di attrezzature per la casa nei supermercati. Le cose non vanno meglio per suo fratello Arturo e i suoi amici. Quando Arturo si lascia sfuggire che nei bagni degli uffici del Comune c’è un debolissimo segnale, Natan decide di intervenire: riporterà Internet nel mondo. Ma non sarà così facile. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, il film è una produzione Italian International Film e Vision Distribution in collaborazione con Prime Video. "Falla girare 2 - Offline" sarà disponibile in anteprima esclusiva su Prime Video dal 23 agosto.

Live sports | UEFA Champions League

Marco Foroni, Business lead Sports Prime Video Italia, ha annunciato che l’ex attaccante spagnolo Fernando Llorente, ex Juventus, Napoli e Udinese, oltre che campione del mondo 2010 ed europeo 2012 con la Nazionale Spagnola, si unirà alla squadra di giornalisti ed esperti Prime Video per la stagione 2024 - 2025, in cui Prime Video trasmetterà la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League, con sempre una squadra italiana tra Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, quando impegnate. Confermata inoltre la squadra di giornalisti ed esperti Prime Video anche per la stagione 2024 - 2025 con i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini; e i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Miroslav Klose e Gianpaolo Calvarese. A loro si aggiunge dunque anche Fernando Llorente.

