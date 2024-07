Prime Video rivoluziona esperienza di Streaming con nuovi aggiornamenti globali

Prime Video porta chiarezza e semplicità allo streaming, migliorando l'esperienza di visione dell'utente con tutta una serie di aggiornamenti che, a partire da oggi, saranno implementati a livello globale e saranno disponibili già nelle prossime settimane.

Con questi aggiornamenti sarà possibile navigare con facilità su Prime Video, scoprendo in maniera semplice ed immediata la vasta offerta di intrattenimento disponibile sul servizio. Grazie a suggerimenti sempre più personalizzati e individuati da IA generativa, sarà possibile scoprire contenuti su misura a seconda delle proprie preferenze, permettendo a tutti i fruitori del servizio di dedicare più tempo alla visione e meno alla navigazione. Inoltre, sarà più facile identificare film e serie disponibili e inclusi senza costi aggiuntivi nel proprio abbonamento Prime. La ricerca di nuovi blockbuster da noleggiare o acquistare sarà più fluida, come anche gestire gli abbonamenti aggiuntivi.

"Da sempre riserviamo un’attenzione particolare ai clienti e ai loro feedback ed è chiaro che molti sono alla ricerca di un'esperienza di streaming più intuitiva. Grazie ai miglioramenti che abbiamo apportato alla user experience, per gli spettatori sarà più semplice navigare attraverso l’offerta di intrattenimento dove scoprire nuovi titoli e godere di quelli preferiti, semplificando con pochi click sia il tempo di registrazione sia il passaggio ad un abbonamento aggiuntivo. E soprattutto, potranno farlo effettuando un unico accesso." Kam Keshmiri, Vice President of Design, Prime Video

Prime Video offre una vasta selezione di contenuti premium in un'unica applicazione, disponibili su migliaia di dispositivi.

Su Prime Video è possibile godere di una vasta quantità di titoli, tra cui serie e film prodotti da Amazon MGM Studios come Road House, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Fallout, Reacher, The Boys, e The Idea of You; sono inclusi i titoli amati dai fan come American Fiction e Erano ragazzi in barca; eventi sportivi in diretta come le migliori partite del mercoledì della UEFA Champions League; i documentari sportivi di successo come Bye Bye Barry e Federer; la programmazione delle iscrizioni aggiuntive come Paramount+, Discovery+ e MGM+; i più recenti successi cinematografici, da acquistare o noleggiare.

Barra di navigazione & accesso diretto ai titoli, con un singolo click, attraverso il banner principale - Al momento di avviare Prime Video, si noterà una nuova barra di navigazione. Tramite la barra appariranno le diverse sezioni, tra cui "Home", "Film", "Serie TV", "Sport", e "TV in diretta", così come le “Iscrizioni” aggiuntive, come MGM+ o Paramount +, che consentono la navigazione per tipologia di contenuto.

Sarà disponibile una nuova sezione ‘Prime’ nella barra di navigazione, che permetterà di orientarsi tra film, serie e contenuti sportivi già inclusi nell’abbonamento Prime e senza costi aggiuntivi. In questa sezione è possibile trovare informazioni anche sui benefici Prime disponibili nel paese, come offerte speciali ed esclusive.

Appena sotto la barra di navigazione, il banner principale mostrerà i contenuti che possono essere visibili con abbonamento, disponibili per noleggio o acquisto, nonché una serie di promozioni tra cui offerte per i clienti Prime. Da qui, inoltre, si può passare direttamente alla visione, comprare o iscriversi facilmente ai contenuti che più si amano.

Esplora, iscriviti e gestisci gli abbonamenti aggiuntivi - Ora si può navigare, sottoscrivere e gestire le iscrizioni attive direttamente dalla barra di navigazione. In Italia, è possibile esplorare più di 50 abbonamenti aggiuntivi selezionando la categoria "Iscrizioni". Qui, oltre a ciò che l'utente ha già sottoscritto, sarà possibile valutare nuove opzioni suggerite in base alle proprie preferenze, oltre a visualizzare i noleggi precedenti e la cronologia di visualizzazione. Inoltre, nella sezione “Iscrizioni” si potranno visualizzare proposte e offerte e pacchetti scontati di altri servizi, il tutto in un unico luogo.

Suggerimenti potenziati e chiarezza sui contenuti inclusi con l’abbonamento Prime - I suggerimenti personalizzati sono essenziali per l'esperienza di Prime Video. Tuttavia, i miglioramenti alle funzionalità di personalizzazione, che sono stati creati con l'aiuto dell’intelligenza artificiale generativa, renderanno più facile trovare i contenuti più rilevanti.

Per implementare questa esperienza, Prime Video utilizza Amazon Bedrock, un servizio AWS sviluppato per la creazione e l'adattamento di applicazioni di IA generativa allo scopo di creare suggerimenti personalizzati per i clienti.

Oltre ai suggerimenti, è possibile sfogliare i contenuti in base alle proprie preferenze e in base ad altre categorie come "I 10 titoli più visti in Italia". Inoltre, da ora, sarà più facile visualizzare ciò che è incluso con l’abbonamento Prime e ciò che invece richiede un pagamento aggiuntivo. I loghi di Prime e degli abbonamenti aggiuntivi, come Infinity Selection e MUBI, appariranno sulla schermata principale e sulle schede di film o serie tv per aiutare l'utente a identificare l'abbonamento da cui proviene il contenuto. Se un titolo richiede un pagamento aggiuntivo, sarà visibile l'icona in giallo a forma di shopping bag.

Inoltre, Prime Video adotta il modello LLMs (Large Language Models) per semplificare le sinossi per serie e film, così da poter rapidamente visualizzare la descrizione del titolo, senza dover scorrere per decidere se si tratta di un contenuto di interesse.

Un'esperienza di streaming semplice, intuitiva e fluida - Nuove animazioni, passaggi più fluidi tra le pagine ed effetti zoom sono solo alcuni dei miglioramenti apportati per garantire un'esperienza di streaming piacevole e semplice.

Quando si utilizza un dispositivo in salotto, i contenuti video vengono riprodotti sul banner principale mentre si decide cosa guardare, creando un'esperienza di navigazione immersiva. E nella sezione "TV in diretta", le emittenti consigliate si riprodurranno automaticamente. Continueranno a farlo mentre si passa alla riproduzione a schermo intero o si esce per sfogliare altre emittenti.

Prime Video ha ottimizzato l'esperienza su tutti i dispositivi, inclusi i modelli più vecchi, in modo che tutti possano goderne.

Prime Video continuerà ad innovare e rinnovarsi per migliorare sempre di più l'esperienza dell'utente, in modo che tutti possano navigare con semplicità e scoprire facilmente i contenuti che più amano grazie alla ricca offerta d'intrattenimento a disposizione.