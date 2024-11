A Very Royal Scandal: la Miniserie sul Principe Andrea in Anteprima su TimVision

Coppa Italia Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky Ottavi: Palinsesto e Telecronisti

La Coppa Italia Serie C entra nel vivo. Tra oggi e domani in campo sedici squadre nelle gare valide per gli ottavi di finale (tutte in diretta su Sky e in streaming su NOW), che si contenderanno il pass qualificazione per i quarti in novanta minuti, a meno di eventuali tempi supplementari o calci di rigore. Aprirà il turno, alle 14:30 di oggi, Potenza-Team Altamura. Al Viviani andrà in scena un nuovo capitolo della sfida tra i lucani e i pugliesi dopo il confronto in Serie C N...