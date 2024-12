Prime Video lancia possibilità di acquistare serie TV in Italia

Prime Video arricchisce la sua offerta di intrattenimento in Italia, disponibili per l’acquisto anche le serie tv.

A partire dal 16 dicembre, tutti i clienti in Italia potranno usufruire di un nuovo ampio catalogo

per l’acquisto di serie tv di successo, dalle ultime uscite ai classici più amati,

per godere di ancora più intrattenimento, varietà di scelta e convenienza in un unico servizio.

Prime Video ha annunciato che, a partire da oggi, 16 dicembre, amplierà in modo significativo la propria offerta di intrattenimento per i clienti in Italia con l'introduzione di un catalogo di serie tv disponibili per l'acquisto. Questa nuova possibilità, che interesserà anche Francia e Spagna, contribuisce a consolidare la posizione di Prime Video come prima destinazione di intrattenimento, in grado di offrire agli spettatori ancor più varietà di scelta e flessibilità nella fruizione dei loro contenuti preferiti.

Il catalogo ampliato includerà le ultime novità come House of the Dragon, Yellowstone e Doc - Nelle tue mani, insieme ai classici più amati della serialità come Friends, Mad Men e True Detective. Questa nuova opzione di acquisto sarà perfettamente integrata nell'esperienza Prime Video, consentendo agli spettatori di scoprire e accedere facilmente, in un unico servizio, sia ai contenuti inclusi nell’abbonamento Prime sia a quelli a pagamento, acquistabili da tutti i clienti. Al momento del lancio, inoltre, i clienti potranno contare su offerte speciali per le prime stagioni di serie selezionate, tra cui Tulsa King e Mr. Robot, a partire da 4,99 euro.

“Siamo entusiasti di portare a tutti i clienti in Italia, Francia e Spagna questa selezione ampliata di alcune delle serie più amate dal pubblico. Introducendo l'opzione di acquisto di serie tv, insieme alla vasta offerta già disponibile su migliaia di film, diamo ai nostri clienti nuovi modi per accedere ai contenuti che amano”, ha dichiarato Marco Azzani, Country Managing Director di Prime Video Italia. “Questo lancio sottolinea il nostro impegno a diventare sempre di più la destinazione d'intrattenimento preferita dagli spettatori di tutto il Paese”.

“Questa espansione rappresenta un significativo passo in avanti nella nostra missione di offrire un’esperienza di intrattenimento completa ai nostri clienti in tutta Europa, combinando la nostra offerta Prime Video esistente con la possibilità di noleggiare o acquistare film popolari e, ora, anche serie tv”, ha aggiunto Stephan Bauer, TVOD Director di Prime Video Europa. “Siamo impazienti di vedere come questa nuova aggiunta migliorerà l'esperienza di fruizione dei contenuti per i nostri clienti in Italia, Francia e Spagna”.

Questa novità va ad integrare l'ampia selezione di film disponibili per l'acquisto, arricchendo allo stesso tempo il vasto catalogo di contenuti popolari ed esclusivi che gli abbonati a Prime possono vedere in streaming senza costi aggiuntivi, tra cui serie e film prodotti da Amazon MGM Studios come Road House, Saltburn, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Fallout, Reacher e tutte le stagioni di The Boys; così come le produzioni italiane LOL: Chi ride è fuori, Citadel: Diana, Dinner Club, Pesci Piccoli, Sono Lillo e The Bad Guy.

Prime Video è la destinazione di intrattenimento dove trovare tutto e offre ai clienti un’ampia selezione premium attraverso un’unica applicazione disponibile su migliaia di dispositivi compatibili. Su Prime Video i clienti possono trovare i loro film, serie e documentari preferiti, oltre a contenuti sportivi – insieme a serie e film prodotti da Amazon MGM Studios come Road House, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Fallout, Reacher, The Boys e The Idea of You, a contenuti in licenza amati dal pubblico, come The Big Bang Theory e The OC; intrattenimento esclusivo con le produzioni italiane LOL: Chi ride è fuori, LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo, Elf Me, Gigolò per caso, No Activity – Niente da Segnalare, Antonia, Dinner Club, Prisma, Citadel: Diana e The Bad Guy oltre alle dirette in esclusiva in Italia delle migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League fino alla stagione 2026/27 e alla programmazione di canali come Infinity Selection, Paramount+, MGM+, Discovery+ Intrattenimento, Anime Generation, DAZN, LaB, Juventus TV, Milan TV e molti altri, attraverso i Prime Video Channels con abbonamenti aggiuntivi. Prime Video è solo uno dei numerosi vantaggi inclusi nell’abbonamento Prime, insieme a spedizioni veloci e gratuite, offerte esclusive e intrattenimento. Tutti i clienti, che abbiano o meno un abbonamento Prime, possono, attraverso il Prime Video Store, noleggiare o acquistare film, inclusi blockbuster come Challengers e The Fall Guy, e acquistare serie tv come House of the Dragon, Yellowstone e Doc - Nelle tue mani. I clienti possono anche accedere al dietro le quinte dei loro film e serie preferiti con l’esclusiva funzionalità X-Ray. Per maggiori informazioni visita www.amazon.it/primevideo.

Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per l’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Amazon punta ad essere l’azienda più attenta al cliente al mondo, il miglior datore di lavoro al mondo e il luogo di lavoro più sicuro al mondo. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e il Climate Pledge sono alcune delle innovazioni introdotte da Amazon. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aboutamazon.it e seguite Amazon su @AmazonNews.