Apple TV+ sbarca su Prime Video in Italia: disponibile con abbonamento aggiuntivo a €9,99 al mese

Da oggi, Apple TV+ è disponibile tramite Prime Video in Italia con un abbonamento aggiuntivo al prezzo di € 9,99 al mese. I clienti Prime che si abbonano ad Apple TV+ attraverso Prime Video avranno accesso a intrattenimento premium, come ai pluripremiati titoli di successo Scissione, Silo, See, Hijack: Sette ore in alta quota, The Morning Show, Slow Horses, Presunto innocente, Ted Lasso, Berlino: codice rosso, Dov’è Wanda? e Amare da morire (A muerte) oltre ai film di fama mondiale Wolfs – Lupi solitari, The Instigators, Misteri dal profondo e molti altri, insieme a eventi sportivi della Major League Soccer e della Major League Baseball. Dopo il lancio negli Stati Uniti a ottobre, Apple TV+ è ora disponibile anche in Italia, Germania e Spagna tramite Prime Video con un abbonamento aggiuntivo.

“Siamo felici di poter lanciare Apple TV+ su Prime Video in Italia, Germania e Spagna, offrendo ai clienti Prime Video una selezione ancora più ampia di programmi e film, il tutto in un’unica app“, ha affermato Kelly Day, Vice President of International, Prime Video.

“Gli spettatori negli Stati Uniti hanno apprezzato la possibilità di abbonarsi ad Apple TV+ su Prime Video e siamo lieti di estendere questa offerta in Italia, Germania e Spagna“, ha dichiarato Eddy Cue, SVP of Services di Apple. “Vogliamo rendere Apple TV+ e il suo catalogo di serie e film pluripremiati, dei più grandi storyteller del mondo, disponibile al pubblico globale”.

Apple TV+ si unisce alla vasta gamma di opzioni di abbonamento aggiuntive di Prime Video come Infinity Selection, Paramount+, MGM+, Discovery+ Intrattenimento e molti altri, che sono disponibili per i clienti insieme agli Amazon MGM Originals tra cui Clarkson’s Farm, The Rig e The Devil’s Hour, ai film e alle serie da acquistare o noleggiare, allo sport in diretta della UEFA Champions League, e ai contenuti gratuiti supportati da pubblicità. I ​​clienti possono personalizzare senza problemi la propria esperienza di streaming, tutto direttamente su Prime Video, con un unico pagamento e in una sola e comoda app, disponibile su migliaia di dispositivi.

Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original, tra cui Ted Lasso, commedia vincitrice di numerosi Emmy Award, e CODA – I segni del cuore, storico premio Oscar come miglior film, hanno ottenuto 553 riconoscimenti e 2.557 nomination a premi, e non è finita qui.

I clienti Prime potranno abbonarsi ad Apple TV+ senza dover scaricare altre app oltre a Prime Video. L'abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento.