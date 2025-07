Prime Video Italia 2025: nuove serie, film, show. Basket NBA accanto alla UEFA Champions League

PRIME VIDEO PRESENTS ITALIA 2025

Per lo sport, oltre alla UEFA Champions League, arriva questo autunno anche l'NBA con 87 partite in esclusiva di regular season

Hanno partecipato all'evento volti familiari e new entries della home for talent di Prime Video



come Michela Andreozzi, Pepe Barroso Silva, Fabio Balsamo, Amanda Campana, Giacomo Ciarrapico,

Stefano Cipani, Christian De Sica, Diana Del Bufalo,

Mario Ermito, Gianluca Fru, Matilde Gioli,

Corrado Guzzanti, Felicia Kingsley, Roger Kumble,

Aurora Leone, Alessia Marcuzzi, Luca Melucci,

Sebastiano Pigazzi, Pif, Ciro Priello, Eros Puglielli,

Pietro Sermonti, Stefania S., Luca Vendruscolo e Jessica Yu

Al Prime Video Presents Italia 2025, tenutosi a Roma, Prime Video ha svelato nuovi titoli, mostrando in esclusiva le prime immagini di film, serie e show Original ed esclusivi italiani in arrivo, tra cui i film Il Ministero dell'Amore e Ancora più Sexy, la serie Italian Postcards, gli show Holiday Crush, Roast in Peace, oltre ai rinnovi di stagione di Red Carpet - Vip al tappeto S2 e LOL: Chi ride è fuori S6, che quest'anno regalerà anche lo speciale Halloween. Il Prime Video Presents è stato inoltre l'occasione per svelare tante novità, mostrare le prime immagini esclusive del nuovo e attesissimo reality show The Traitors Italia, la serie Gigolò per caso - La sex guru e i film Non è un paese per single, Love Me, Love Me - Cuori Magnetici e Natale senza Babbo.

"La selezione di titoli presentata oggi incarna l'essenza della nostra ambiziosa visione per Prime Video in Italia", ha affermato Viktoria Wasilewski, Country Manager di Prime Video Italia. "Il nostro impegno si concretizza attraverso un'offerta che spazia dalle produzioni originali ai contenuti esclusivi, dagli eventi sportivi in diretta ai canali aggiuntivi ed uno store ricco di novità, creando un intrattenimento dinamico. Prime Video ridefinisce il concetto stesso di servizio streaming, proponendosi come un'esperienza di visione integrata dove lo spettatore è al centro di un universo di contenuti curato per stimolare, emozionare e sorprendere. La nostra missione è quella di innovare costantemente per creare un intrattenimento personalizzabile, dove le eccellenze narrative locali dialogano con le più prestigiose produzioni internazionali".

Nel corso dell'evento sono state inoltre annunciate importanti novità riguardanti il live sport su Prime Video: oltre alla UEFA Champions League, arriva l'NBA, al via questo autunno.

Ancora una volta, Prime Video continua ad arricchire la propria offerta attraverso produzioni originali che uniscono narrazioni innovative a un fascino globale. Collaborare con talenti emergenti e professionisti affermati, sia davanti che dietro la macchina da presa, contribuisce a creare contenuti che risuonano a livello locale pur raggiungendo un pubblico internazionale. Un modello che si fonda su solide collaborazioni con partner di primo piano, nazionali e internazionali, e su una costante sperimentazione di nuovi approcci produttivi.

Il risultato è un ricco catalogo di film, serie e show italiani e internazionali a cui si aggiunge anche lo sport in diretta, che oltre alla miglior partita del mercoledì sera di UEFA Champions League, fino alla stagione 2026/27, vedrà dal prossimo autunno l'arrivo dell'NBA, grazie all'accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni. Accanto a questa offerta si aggiungono anche il Prime Video Store, che offre i film più recenti per acquisto o noleggio, fra cui, in arrivo nel 2025, Wicked: For Good, Scream 7, Cime Tempestose (Wuthering Heights), Spider-Man: Brand New Day. Inoltre, gli iscritti a Prime possono arricchire la già ampia selezione, inclusa nell'abbonamento Prime, con i loro canali preferiti, come Infinity Selection, Paramount+, MGM+, Apple TV+, Discovery+ e LaB Channel, per un'esperienza di intrattenimento completa e sempre più innovativa. Gli annunci di oggi sono solo le ultime novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.

Amazon offre, inoltre, a tutti i giovani tra i 18 e i 22 anni in Italia uno sconto del 50% sull'abbonamento Prime, permettendo loro di accedere a tutti i benefici di Amazon Prime a metà prezzo, tra cui consegne rapide e convenienti, offerte esclusive, grandi opportunità di risparmio, oltre a intrattenimento senza limiti con Prime Video. Il tutto per soli 2,49€ al mese o 24,95€ all'anno, invece di 4,99€ al mese o 49,90€ all'anno. Per ulteriori informazioni, visitare amazon.it/joinstudent.

Hanno partecipato all'evento moltissimi volti familiari e new entries della home for talent di Prime Video come Michela Andreozzi, Pepe Barroso Silva, Fabio Balsamo, Amanda Campana, Giacomo Ciarrapico, Stefano Cipani, Christian De Sica, Diana Del Bufalo, Mario Ermito, Gianluca Fru, Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Felicia Kingsley, Roger Kumble, Aurora Leone, Alessia Marcuzzi, Luca Melucci, Sebastiano Pigazzi, Pif, Ciro Priello, Eros Puglielli, Pietro Sermonti, Stefania S., Luca Vendruscolo e Jessica Yu.

Live sports | UEFA Champions League | NBA

Marco Foroni, Business Lead Sports di Prime Video Italia, ha evidenziato il successo della stagione 2024-25 della UEFA Champions League, che ha registrato un aumento del 18% negli ascolti rispetto alla stagione inaugurale 2021-22 di Prime Video in Italia. Questo dimostra come la copertura di Prime Video sia stata accolta positivamente dai tifosi di calcio in Italia, grazie all'impegno per offrire una produzione di alta qualità con reportage a bordo campo dal cuore dello stadio, tecnologia all'avanguardia capace di offrire un'esperienza di visione interattiva e l'ampia accessibilità di Prime.

Foroni ha poi ricordato al pubblico che la UEFA Champions League continuerà su Prime Video fino alla stagione 2026-27 con la miglior partita del mercoledì sera, sempre con una squadra italiana quando presente, che nella prossima stagione includerà Inter, Juventus, Napoli e Atalanta. È stato inoltre confermato il team editoriale di Prime Video per la stagione 2025-26, composto dai presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani, i commentatori Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, e gli analisti Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Federico Balzaretti, Júlio César, Luca Toni, Miroslav Klose, Fernando Llorente e Gianpaolo Calvarese.

Infine, Foroni ha rivelato che le NBA Finals saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in Italia a giugno 2026, come parte del primo anno dello storico accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni che inizierà a ottobre 2025. I tifosi in Italia avranno accesso a 87 partite esclusive della regular season, incluse tutte le sette partite degli Emirates NBA Cup Knockout Rounds, oltre a tutte le partite del torneo NBA Play-In postseason, un terzo delle partite del primo e secondo turno dei Playoff NBA, una serie delle Conference Finals ogni anno e le NBA Finals in 6 degli 11 anni, a partire dal 2026. Sia l'NBA che la UEFA Champions League sono disponibili senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.