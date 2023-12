2024 con Europei di Calcio e Olimpiadi su Rai4K via tivùsat, in arrivo estate in Alta Definizione

Il 2024 si avvicina e promette un'estate ricca di grandi emozioni sugli schermi Rai. Il servizio pubblico ha acquisito i diritti televisivi per due eventi di rilevanza mondiale: gli Europei di calcio e le Olimpiadi. Viale Mazzini si sta preparando per offrire agli italiani uno spettacolo indimenticabile, garantendo una qualità d'immagini e suoni di altissimo livello.

L'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ha recentemente annunciato che entrambi gli eventi saranno trasmessi sul canale Rai 4K. Tuttavia, questa straordinaria esperienza sarà disponibile esclusivamente per gli utenti di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita. Il canale Rai4K, situato al canale 210 di questa piattaforma, sarà la casa delle trasmissioni in alta definizione durante gli Europei e le Olimpiadi.

Rai4K è già noto agli appassionati di calcio per aver trasmesso i Mondiali in Qatar, e a febbraio si distinguerà trasmettendo il Festival di Sanremo. Inoltre, il canale ospiterà le migliori partite degli azzurri di Luciano Spalletti fino alle fasi finali di Euro 2024. Sarà anche la piattaforma che trasmetterà le emozionanti assegnazioni delle medaglie in 24 sport olimpici, tra cui la nuova disciplina del breaking, durante le Olimpiadi di Parigi 2024.

Tivùsat, nata nel 2008 con l'obiettivo di portare il bouquet del digitale terrestre nelle aree del territorio italiano non raggiunte dalle vecchie antenne, si è evoluta nel tempo. Oggi può vantare primati nella diffusione del segnale, negli standard tecnologici e nella qualità dell'offerta editoriale. Con oltre 130 canali televisivi (di cui oltre 70 in HD e 4K), tivùsat offre un'ampia gamma di contenuti. Per accedere a questa piattaforma satellitare gratuita, è sufficiente una parabola e un dispositivo certificato tivùsat, come decoder o cam.