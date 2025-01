Speciale Satellite 2024 | Movimenti frequenze SAT: canali TivùSat, Sky Italia e FTA

Su Digital-News.it (https://www.digital-news.it) e sul nostro Forum (https://www.digital-forum.it), abbiamo seguito con attenzione e segnalato, passo dopo passo, tutti i movimenti che hanno caratterizzato le frequenze satellitari nel corso del 2024. Un anno ricco di cambiamenti che ha visto l’arrivo di nuovi canali, lo spostamento di frequenze, modifiche nelle numerazioni LCN (Logical Channel Numbering), trasmissioni in fase di test e tanti altri eventi di grande interesse, con un focus particolare sulle piattaforme italiane Sky Italia e TivùSat.

Grazie al lavoro meticoloso di Alessandro Pastorello, abbiamo preparato un riassunto completo che permette di rivivere e analizzare l’intero percorso degli ultimi 12 mesi. Questo approfondimento non solo offre una panoramica dettagliata degli aggiornamenti tecnici, ma evidenzia anche come ogni trasformazione abbia contribuito a migliorare l’esperienza degli utenti, ridefinendo l’accessibilità e la qualità dei contenuti disponibili tramite il satellite.

Il settore delle frequenze satellitari, spesso percepito come altamente tecnico, si è rivelato ancora una volta fondamentale per garantire una visione televisiva ottimale e conforme agli standard più elevati. I continui adeguamenti, sia normativi che tecnologici, rappresentano un elemento essenziale per assicurare che ogni spettatore, indipendentemente dalla propria posizione geografica o dal dispositivo utilizzato, possa godere di un segnale di alta qualità.

Sul nostro portale e sul forum, ci impegniamo a monitorare ogni dettaglio con precisione, fornendo aggiornamenti tempestivi e approfonditi per tutti gli appassionati. Con l’ingresso nel 2025, siamo certi che il mondo delle trasmissioni satellitari continuerà a sorprenderci, regalandoci novità e situazioni interessanti che non mancheremo di condividere con voi. Restate connessi per essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il panorama satellitare italiano!ù

Leggi anche: Speciale Digitale Terrestre 2024 | Movimenti mux DVB-T, canali DTT LCN, frequenze, test

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog



GENNAIO 2024



01.01.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. I canali "MS MOTOR TV" e "MS CHANNEL" risultano ora inattivi (a schermo nero).

Novità per "TVA Vicenza" LCN 832 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Novità per "La C sat" (La C TV HD) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione del nuovo anno, l'animazione del logo è stata modificata.

Nella serata di ieri il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato trasmesso in simulcast dai seguenti canali: "Rai 1 HD", "Rai 2 HD", "Rai 3 HD", "Rai 3 TGR Regione", "Rete4 HD", "Canale5 HD", "LA7 HD", "TV2000 HD", "RTL 102.5 HD", "Rai News 24 HD", "TGCOM24", "Rai Radio 2 Visual", "SMTv San Marino HD", "ER24", "TELERADIOPACE" (SAT), "TRM h24", "TG NORBA 24" (HD) e "RADIONORBA TV" (HD).

Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3. Eliminato il canale "Radio Radio TV". Il canale non è più trasmesso via satellite.

Novità nella numerazione LCN TivùSat. Eliminato il canale "KBS WORLD HD" LCN 91 di TivùSat. Il canale "KBS WORLD" (HD) è ora presente esclusivamente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3, ma al momento risulta ancora fuori dalla numerazione LCN TivùSat.

Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Eliminata l'emittente radiofonica "R. Eurospin".



03.01.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminati i canali "i24News HD English" (HD) LCN 83 di TivùSat e "i24News HD French" (HD) LCN 84 di TivùSat. I due canali non sono più trasmessi sul satellite Hotbird.

Novità sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Eliminati i canali pay "Hustler HD", "Blue Hustler", "Private HD", "Hustler HD POL", "Blue Hustler POL", "Private HD POL", "Hustler HD SBB", "Private HD SBB", "Hustler HD Nova", "Blue Hustler Nova" e "Private HD Nova".

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Eliminato il canale "Digiquest Promo".



04.01.2024

Problemi tecnici per "Radio Italia Trend TV HD" LCN 63 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Dalla giornata di ieri il canale risulta senza logo di rete e orologio.



05.01.2024

Novità o problemi tecnici per "Solo Calcio" (HD) LCN 58 di TivùSat, presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3. Dalla giornata di ieri al posto della programmazione di Solocalcio, è curiosamente presente la programmazione di "Si Live 24". La stessa cosa avviene in streaming, hbbtv e samsung tv plus.

Novità o problemi tecnici per "Solo Calcio" (HD) LCN 58 di TivùSat, presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3. Nel pomeriggio il canale è tornato a trasmettere regolarmente la programmazione di SoloCalcio. Per circa 24 ore il canale ha erroneamente trasmesso la programmazione di Si Live 24.



06.01.2024

Novità per "Radio Italia Trend TV HD" LCN 63 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. In sovraimpressione sono stati riaggiunti il logo di rete e l'orologio.



07.01.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Alle ore 06.00 sono cessate le trasmissioni del canale "VH1 HD" LCN 22 di TivùSat. In onda è ora presente un cartello nel formato video 16:9 con scritto "VH1 - Dal 7 Gennaio questo canale non sarà più disponibile. La musica ti aspetta su Pluto TV. Collegati a Pluto.TV o scarica l'app su mobile e smart tv". L'ultimo videoclip musicale completo trasmesso è stato quello di "Francesca Michielin - Solite Chiacchiere". Al termine di questo videoclip e della sigla di chiusura del programma, è apparso per qualche secondo un videoclip successivo, con il programma "VH1 Playlist". Il videoclip è stato interrotto dopo poco con l'inserimento del cartello. Alle ore 06.00 inoltre, è stato eliminato il logo natalizio. L'audio invece, è andato avanti ancora per qualche secondo e poi è stato disattivato. Segnaliamo infine che nella giornata di ieri era sparita la pubblicità, anche se i bumper di inizio/fine pubblicità venivano comunque trasmessi. L'era di VH1 è cessata definitivamente.



09.01.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Eliminato il canale "Giornale Radio".

Novità in vista per la frequenza DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Da digital-forum apprendiamo che nella notte tra il 9 e il 10 gennaio 2024, la frequenza passerà dal satellite 13G al satellite 13F! Di consegunza ci dovrebbe essere un miglioramento sulla "qualità" di ricezione del transponder Rai. Gli altri due transponder (10992 V e 11013 H) invece, almeno per ora rimarranno sul satellite 13G.



10.01.2024

Novità per il servizio TGR Rai sul satellite! Grazie all'HbbTV Rai, se sintonizzati su "Rai 3 HD" LCN 3 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 durante l'edizione del TGR, si viene automaticamente "spostati" sul TGR Regionale scelto (in questo caso Piemonte).

Novità per il satellite Hotbird 13° Est): Nella notte, sono stati trasferiti dal satellite 13G al satellite 13F le seguenti frequenze: 11158 V, 12111 V, 11766 V e 11919 V. Su tutte e 4 le frequenze c'è stato un leggero incremento di "qualità" del segnale.

Novità sulla frequenza DVB-S2 12475 H 29900 3/4. Il canale "Euronews Italian" LCN 59 di TivùSat è stato curiosamente rinominato in "EURONEWS ITALIAN SD PAL 1.8" LCN 59 di TivùSat. Il valore "1.8" dovrebbe stare per la banda totale occupata del canale.



11.01.2024

Problemi tecnici per "EURSAT" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Problemi tecnici per "TRM h24" LCN 519 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).



12.01.2024

Novità per "TRM h24" LCN 519 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità sulla numerazione LCN TivùSat! Eliminato il canale "VH1 HD" LCN 22 di TivùSat. Il canale però, è tutt'ora presente con il cartello fuori dalla numerazione LCN. Segnaliamo inoltre che è stato riaggiunto il canale "KBS WORLD" (HD) LCN 91 di TivùSat tramite la nuova frequenza.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3. Eliminata l'emittente radiofonica "Radio Radio". Il canale radiofonico è ora presente esclusivamente sulla frequenza 12111 V 27500 3/4.



13.01.2024

Novità nella numerazione LCN TivùSat. Con l'eliminazione dell'emittente radiofonica "Radio Radio" dalla vecchia frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3, la numerazione LCN 632 di TivùSat risulta ora libera. In attesa dell'aggiornamento delle tabelle da parte di TivùSat, attualmente l'emittente radiofonica è disponibile fuori dalla numerazione LCN TivùSat tramite la nuova frequenza 12111 V 27500 3/4.

Problemi tecnici per "Camera Deputati" LCN 90 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai 10992 V 27500 2/3. Da alcune ore il canale risulta a schermo completamente nero. Prima della schermata nera, è stato trasmesso un bumper di rete.



14.01.2024

Novità per "Camera Deputati" LCN 90 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai 10992 V 27500 2/3. Nel pomeriggio di ieri, dopo alcune ore di schermo completamente nero, il canale è tornato a trasmettere regolarmente, come se nulla fosse successo. Prima della ripartenza delle regolari trasmissioni è stato trasmesso un bumper di rete.

Novità per "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento" LCN 307 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Durante la programmazione regionale della domenica mattina, il logo di "Rai Trentino" posizionato in alto a sinistra è stato modificato, e utilizza ora il "nuovo" font Rai.



15.01.2024

Novità per "Rai 4 HD" LCN 10 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. L'emissione del canale è stata modificata. Il logo di rete è ora di colore grigio e sulle immagini chiare si nota bene la diversità rispetto a prima! Anche le scritte presenti in alto a destra hanno cambiato leggermente posizione e colore. La modifica è avvenuta con l'arrivo del logo animato. Il canale quindi, ha ora una emissione diversificata rispetto all'SD. Anche l'animazione del logo infatti, non risulta sincronizzata con la versione SD presente sul digitale terrestre.

Continuano i problemi tecnici per il logo di "Rai 4 HD" LCN 10 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nel pomeriggio sono risultate assenti in sovraimpressione per diverso tempo le scritte in alto a destra e la scritta "Pubblicità" in basso a sinistra. Nel corso del pomeriggio sono state poi riaggiunte. I problemi al logo però, sono tutt'ora presenti.



19.01.2024

Novità per "Rai 4 HD" LCN 10 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11766 V 29900 3/4. In mattinata intorno alle ore 07.15 è stata nuovamente modificata l'emissione del canale, rendendola sempre separata dalla versione in SD, ma con i colori del logo e le grafiche corretti. Di conseguneza Rai 4 HD è stato l'ultimo canale Rai ad utilizzare l'emissione differente tra SD e HD, e da oggi con i colori e ombreggiatura corretti! Nel corso della mattinata però, il logo di rete e le scritte in sovraimpressione sono sparite per alcuni minuti in almeno due occasioni.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "VH1 HD" (cartello).



21.01.2024

Novità per "QVC HD" LCN 32 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Sul canale è stata attivata l'applicazione HbbTV denominata "QVC HD Fin". Al momento però, nonostante sia regolarmente vista dai decoder/tv non appare nulla. Applicazione HbbTV silente? A breve verrà attivata la stessa applicazione HbbTV presente sul digitale terrestre?

Novità per "Class TV Moda" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Il canale è ora trasmesso con la risoluzione HD 960x1080i. L'emissione del canale però, risulta ancora in upscale.



22.01.2024

Novità per "Class TV Moda" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Il canale è nuovamente trasmesso con la risoluzione SD ma non più con la risoluzione 720x576i, ma bensì con la risoluzione 1024x576i.



23.01.2024

Novità per "QVC HD" LCN 32 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Dalla giornata odierna l'applicazione HbbTV di QVC+ è regolarmente attiva e funzionante anche sul satellite!



26.01.2024

Problemi tecnici per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. In mattinata il canale risultava a schermo nero senza alcuna trasmissione in onda. Alle ore 12.13 il canale ha ripreso a trasmettere regolarmente.

A causa della morte di Bruno Bogarelli, che fondò Sportitalia nel 2004, alla sinistra dei loghi di rete del gruppo come "Solo Calcio" LCN 58 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3, è stato aggiunto un drappo nero in segno di lutto.



27.01.2024

Novità per "MS MOTOR TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Il canale risultava inattivo (a schermo nero) da quasi un mese. Il canale trasmette con una nuova emissione in HD, ma sul satellite il canale è sempre trasmesso in SD. Rispetto a prima però, grazie alla nuova emissione la qualità delle immagini è leggermente migliorata.

Novità per "MS CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Il canale risultava inattivo (a schermo nero) da quasi un mese. Il canale trasmette con una nuova emissione in HD, ma sul satellite il canale è sempre trasmesso in SD. Rispetto a prima però, grazie alla nuova emissione la qualità delle immagini è leggermente migliorata.

FEBBRAIO 2024

01.02.2024

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Da alcuni giorni è stata riaggiunta l'emittente radiofonica "Radio Radio" LCN 632 di TivùSat, tramite la nuova frequenza 12111 V 27500 3/4.

Novità per "VIDEOLINA" LCN 819 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Dalla giornata odierna il canale è trasmesso in HD Nativo con la risoluzione video 960x1080i.



03.02.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Nella giornata di ieri è stato eliminato il canale "EURSAT". Da alcune settimane risultava inattivo (a schermo nero). Insieme a questo canale, sono stati eliminati anche i canali copia "Venus TV", "Music Life", "Lazio Channel" e "Fuego TV".

Novità per "Class TV Moda" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Dalla giornata di ieri il canale è nuovamente trasmesso con la risoluzione HD, ma in 1280x720p. L'emissione del canale però risulta sempre in SD e quindi in upscale.



04.02.2024

Novità per "Love Nature 4K" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12380 V 30000 5/6. Di recente sul canale è stata aggiunta la traccia audio "Italiano" in MPEG 128 kbps Stereo. La maggiorparte dei contenuti trasmessi però, è ancora in lingua inglese. Alcuni contenuti sono però ora disponibili in lingua italiana! Ricordiamo che il canale è codificato in Nagravision, Viacess e Irdeto e non è attualmente visibile in Italia ne su Sky ne su TivùSat! Alcuni contenuti però sono visibili da anni su Sky tramite On Demand. Novità in vista? Il canale approderà come canale lineare in Italia? E dove? Oppure non cambierà nulla e la traccia audio in Italiano è stata aggiunta per altri motivi? Stay Tuned! Ricordiamo che il bitrate video del canale si aggira tra i 14 e i 16 Mbps in HEVC 4K Ultra HD con la risoluzione video 3840x2160p.



05.02.2024

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Sul canale in occasione della settimana dedicata al Festival di Sanremo, è stata aggiunta l'EPG. Al momento è presente la scritta generica "Rai 4k - Programmazione Test". L'EPG è curiosamente identificata come "NOTIZIARIO.".



07.02.2024

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso la 1° serata del "Festival di Sanremo 2024" in 4K UltraHD Nativo! Sulla 1° traccia audio inoltre era presente l'audio in Dolby Digital+ 5.1 Sulla 2° traccia audio invece, era presente l'audio in Stereo. Il programma "Viva Rai 2! Viva Sanremo" invece, è stato trasmesso in upscale. Sul digitale terrestre tramite HbbTV invece, l'audio era esclusivamente in stereo.



08.02.2024

Problemi tecnici nella serata di ieri per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. A metà serata, per diversi minuti il canale ha trasmesso con l'audio distorto. In seguito dopo un "glitch" l'audio è tornato a sentirsi correttamente. Durante questi problemi presenti la traccia audio in stereo trasmetteva correttamente. Il problema quindi era presente solo sulla traccia audio DD+ 5.1. I problemi però, erano presenti anche sul digitale terrestre tramite l'HbbTV e RaiPlay. In questo caso però, la traccia audio era esclusivamente in stereo, e il problema era comunque presente. Infine segnaliamo che sul canale è rimasta la ritrasmissione di Rai 1 HD in upscale. Dalla giornata odierna però, le immagini "upscalate" risultano traballanti.

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Di recente è stato cambiato l'encoder del canale. Il nuovo provider name infatti è "Amtecco ". Il canale inoltre, utilizza ora il service type "HD", ma la risoluzione utilizzata è sempre quella di 1024x576p e quindi SD. L'applicazione HbbTV infine non risulta più funzionante nonostante sia presente. Inoltre l'applicazione HbbTV è stata rinominata in "HbbTV App".



09.02.2024

Ancora problemi tecnici per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella serata di ieri si sono nuovamente presentati per diversi minuti i problemi di audio distorto. In seguito il problema è stato risolto. Il problema era presente anche sul canale "HbbTV" / "RaiPlay". Segnaliamo inoltre che in mattinata sono stati effettuati alcuni interventi tecnici per risolvere (definitivamente?) il problema. Il canale ha infatti ritrasmesso l'emissione di Rai 1 HD, con il logo di Rai 4K in alto a destra. Durante la pubblicità il logo di Rai 4K risultava curiosamente assente.



11.02.2024

Ancora problemi tecnici nella serata di ieri per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Anche nella serata finale del "Festival di Sanremo 2024" si sono presentati per ben 4 volte i problemi di audio "distorto". Questa volta però, in tutti e 4 i casi il problema è stato risolto dopo pochi secondi. Alle ore 01.00 inoltre, c'è stato un blackout della frequenza satellitare e per circa 20/30 secondi si sono interrotte sul satellite le trasmissioni di Rai 1 HD, Rai 4K e di tutti gli altri canali trasmessi su quella frequenza. Da alcune segnalazioni, ci risulta che il problema abbia coinvolto anche la versione HbbTV / Rai Play di Rai 4K visibile sul digitale terrestre e/o satellite (solo nel caso di Rai Play).



12.02.2024

Novità per "RADIO MONTE CARLO" (HD) LCN 67 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Di recente è stat aggiornata l'EPG del canale.



13.02.2024

Novità in vista per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Da digital-forum grazie a ERCOLINO, apprendiamo che dalle ore 09.00 di Giovedì 15 Febbraio il canale inizierà a trasmettere la programmazione di Rai 1 HD in upscale!

Novità per "GOLD TV" (SAT) LCN 55 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Di recente sono approdati sul canale alcuni programmi del gruppo Netweek come "Aria Pulita Mattina" e "Aria Pulita ore 12.00" di Telecity.



15.02.2024

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. In mattinata e più precisamente dalle ore 09.00 il canale ha iniziato a trasmettere in upscale la programmazione di Rai 1 HD. In sovraimpressione è quindi sparito il logo di Rai 4K.



16.02.2024

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Dalle ore 14.00 circa di questo pomeriggio, sul canale è tornata nuovamente la programmazione con il rullo in loop in 4K Nativo. In sovraimpressione quindi è tornato a essere presente il logo di Rai 4K. La ritrasmissione di Rai 1 HD in upscale è quindi già terminata!! Da digital-forum apprendiamo che nei prossimi giorni verrà effettuato un test con la programmazione di Rai 2 HD in upscale!

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Aggiunto il canale "Dim TV" LCN 76 di TivùSat. Il canale è recentemente approdato sul satellite tramite la frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Inizialmente il canale era trasmesso in HD con la risoluzione 1920x1080i. Dopo neanche 24 ore, il canale ha iniziato a trasmettere in SD con la risoluzione 720x576i.



23.02.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11258 H 27500 3/4 e sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. I canali "Nove" LCN 9 di TivùSat, "DMAX Italy" LCN 28 di TivùSat, "Realtime Italy" LCN 31 di TivùSat, "Giallo" LCN 38 di TivùSat, "Food Network Italy" LCN 53 di TivùSat, "HGTV Italy" LCN 56 di TivùSat e "MotorTrend" LCN 57 di TivùSat sono stati rispettivamente rinominati in "Nove HD" LCN 9 di TivùSat, "DMAX Italy HD" LCN 28 di TivùSat, "Realtime Italy HD" LCN 31 di TivùSat, "Giallo HD" LCN 38 di TivùSat, "Food Network Italy HD" LCN 53 di TivùSat, "HGTV Italy HD" LCN 56 di TivùSat e "MotoTrend HD" LCN 57 di TivùSat. Curiosamente però, l'identificativo di MotorTrend è diventato MotoTrend!!!



28.02.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11258 H 27500 3/4. I canali "DMAX Italy HD" LCN 28 di TivùSat, "Realtime Italy HD" LCN 31 di TivùSat e "Food Network Italy HD" LCN 53 di TivùSat sono stati nuovamente rinominati in "DMAX Italy" LCN 28 di TivùSat, "Realtime Italy" LCN 31 di TivùSat e "Food Network Italy" LCN 53 di TivùSat.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11258 H 27500 3/4. I canali "DMAX Italy" LCN 28 di TivùSat, "Realtime Italy" LCN 31 di TivùSat e "Food Network Italy" LCN 53 di TivùSat sono stati nuovamente rinominati in "DMAX Italy HD" LCN 28 di TivùSat, "Realtime Italy HD" LCN 31 di TivùSat e "Food Network Italy HD" LCN 53 di TivùSat.



29.02.2024

News: Supertennis potrebbe lasciare Sky dal 1° marzo 2024

MARZO 2024

01.03.2024

Di recente è stata riaccesa la frequenza DVB-S2 10853 H 29900 2/3. All'interno della frequenza sono presenti i canali Kabelio già presenti sulla frequenza DVB-S2 11526 H 29700 2/3. Fino a questa mattina i canali erano trasmessi momentaneamente in chiaro. Nel corso della mattinata però, sono stati codificati. Prossimamente quindi, la frequenza 11526 H verrà abbandonata.

Novità sulla frequenza 11034 V 27500 3/4. Aggiunto il canale "BBC News Europe". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che il canale "BBC News" è presente sulla frequenza 12597 V 27500 3/4.

Problemi tecnici nella tarda serata di ieri per "Class TV Moda" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Il canale risultava a schermo completamente nero con un rumore di sottofondo in loop, come se il tutto fosse bloccato. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità per "SuperTennis HD" canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 11996 V 29900 5/6. Dalle ore 00.00, l'EPG del canale riporta esclusivamente la scritta "SuperTennis". Il canale però, risulta tutt'ora in onda. Il canale via satellite è visibile esclusivamente su Sky.

Novità in vista per la frequenza Rai 10992 V 27500 2/3 e la frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Da digital-forum grazie a ERCOLINO, apprendiamo che dal 7 Marzo 2024, le due frequenze passeranno dal satellite 13G al satellite 13F. Con il cambio, la ricezione delle due frequenze dovrebbe migliorare leggermente.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "La C sat" (La C TV HD) LCN 411 di TivùSat. Il canale non è più trasmesso via satellite.



03.03.2024

Nuova accensione! Nella giornata del 1 Marzo, sono state riaccese ben 5 frequenze sul satellite Hotbird 13° Est! Più precisamente sono state riaccese le frequenze DVB-S2 8PSK 12616 H 30000 5/6, DVB-S2 8PSK 12635 V 30000 5/6, DVB-S2 8PSK 12654 H 30000 5/6, DVB-S2 8PSK 12673 V 30000 5/6 e DVB-S2 8PSK 12713 V 30000 5/6. I canali dell'offerta Vivacom sono criptati in doppia codifica Irdeto+Nds. Tra i vari canali criptati però, sono presenti alcuni canali in chiaro e diverse emittenti radiofoniche. Tra i canali tv in chiato segnaliamo "DW", "Тянков Фолк", "Фолклор ТВ", "NKTV Evrokom", "E-Kids", "CITY TV", "BNT 4", "PPTV ", "France 24", "TV 1", "FREEДОМ " e "TV 5 Monde".

Problemi tecnici per "MS MOTOR TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale risulta a schermo completamente nero. In streaming invece, il canale trasmette regolarmente. Nessun problema invece per il canale "MS CHANNEL".

Novità per "Super!" LCN 47 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sul canale è stata attivata un'applicazione HbbTV denominata "HbbTV - SUPER! SAT" che permette di far ripartire dall'inizio il programma in onda. In sovraimpressione infatti, appare ora un bollino giallo con scritto "Premi il tasto giallo per rivedere il programma". Inoltre è possibile mettere in pausa o mandare indietro o avanti la trasmissione. Infine tramite il tasto verde è possibile seguire in streaming il canale Super! con una qualità video migliore, ma sempre in SD.

Novità per "MS MOTOR TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



06.03.2024

Problemi tecnici per "MS MOTOR TV" e "MS CHANNEL" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale "MS MOTOR TV" risulta inattivo (a schermo nero), mentre il canale "MS CHANNEL" risulta a schermo completamente nero. In streaming invece, il canale "MS MOTOR TV" è regolarmente in onda, mentre lo streaming di "MS CHANNEL" risulta inattivo.



07.03.2024

Novità per "MS MOTOR TV" e "MS CHANNEL" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. I due canali sono tornati a trasmettere regolarmente. Segnaliamo inoltre che il canale "MS CHANNEL" è tornato regolarmente visibile anche in streaming.

Novità per la frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 2/3 e la frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Dalla giornata odierna le due frequenze sono trasmesse dal satellite 13F. Fino alla giornata di ieri invece, le due frequenze erano trasmesse dal satellite 13G. Dalla giornata odierna quindi, tutte e 3 le frequenze Rai via satellite sono trasmesse dal satellite 13F. Grazie a questo cambio, la qualità di ricezione delle frequenze è leggermente migliorata.

Problemi tecnici per "MS MOTOR TV" e "MS CHANNEL" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Ogni 60 secondi circa è erroneamente presente un beep audio.



08.03.2024

sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Riaggiunto il canale "La C sat" (La C TV HD) LCN 411 di TivùSat. Sul canale però, non risulta al momento attiva l'applicazione HbbTV. In occasione dell'8 Marzo festa della donna inoltre, sul canale è presente saltuariamente un'animazione dedicata.

Novità per "La C sat" (La C TV HD) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nel pomeriggio l'applicazione HbbTV è stata riattivata e funziona ora regolarmente.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Aggiunto il canale "WellTV".



11.03.2024

Novità per il satellite Hotbird 13° Est e alcune sue frequenze. Da digital-forum apprendiamo che nei giorni scorsi le frequenze DVB-S 11054 H 27500 5/6, DVB-S2 11075 V 30000 3/4, DVB-S2 11179 H 27500 2/3 e DVB-S2 11662 V 27500 2/3 sono passate dal satellite 13G al satellite 13F, mentre le frequenze DVB-S2 11258 H 27500 3/4 e DVB-S2 12520 V 27500 3/5 sono passate dal satellite 13F al 13G.



12.03.2024

Problemi tecnici per "LA7 HD" LCN 7 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 3/4. L'audio del canale è curiosamente trasmesso in chiaro (FTA). Il video invece, risulta criptato come sempre in NAGRA+NDS. L'audio del canale inoltre non risulta più trasmesso in DD Stereo, ma è ora trasmesso in MPEG Stereo. Tutto invariato invece per "LA7d HD" LCN 29 di TivùSat.

Novità per le frequenze DVB-S2 12616 H 30000 5/6, DVB-S2 12635 V 30000 5/6, DVB-S2 12654 H 30000 5/6, DVB-S2 12673 V 30000 5/6 e DVB-S2 12713 V 30000 5/6. Le 5 frequenze sono state svuotate completamente, ma risultano tutt'ora accese.

Novità nella numerazione LCN Tivùsat! Eliminati i canali "Al Jazeera" LCN 177 di TivùSat e "CGTN" LCN 187 di TivùSat. I canali rimangono comunque visibili fuori dalle numerazioni LCN TivùSat. Le versioni in HD invece, sono sempre visibili su TivùSat alle numerazioni LCN 77 e LCN 87. La numerazione LCN 1xx risulta ora completamente vuota. Segnaliamo però un problema tecnico. Nelle tabelle NIT della Home Frequency, la frequenza 11034 V dove è presente il canale CGTN non è stata eliminata. Di conseguenza alcuni decoder come l'ADB 1850s a ogni scansione cancellano e reinseriscono tutti i canali tv/radio presenti su quella frequenza.



14.03.2024

Novità nella numerazione LCN Tivùsat! Riaggiunto il canale "CGTN" LCN 187 di TivùSat tramite la numerazione LCN EasyHD (prioritaria per l'HD). Si sono risolti così i problemi su alcuni decoder come l'ADB 1850s che a ogni scansione cancellavano e reinserivano tutti i canali tv/radio presenti su quella frequenza.

Novità per "GOLD TV" LCN 55 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna il canale ha cambiato logo e riporta ora la scritta "GOLD TV INTERNATIONAL". Nel corso della mattinata inoltre, sono state fatte alcune modifiche al logo di rete in grandezza e larghezza.



16.03.2024

Problemi tecnici per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Dalla giornata di ieri il canale risultava a schermo completamente nero. In mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Segnaliamo inoltre che in mattinata sono stati effettuati alcuni test live di collegamenti esterni.



18.03.2024

Novità per le frequenze DVB-S2 12616 H 30000 5/6, DVB-S2 12635 V 30000 5/6, DVB-S2 12654 H 30000 5/6, DVB-S2 12673 V 30000 5/6 e DVB-S2 12713 V 30000 5/6. Le 5 frequenze sono state spente.

Novità per le frequenze DVB-S2 12616 H 30000 5/6, DVB-S2 12635 V 30000 5/6, DVB-S2 12654 H 30000 5/6, DVB-S2 12673 V 30000 5/6 e DVB-S2 12713 V 30000 5/6. Nel pomeriggio le 5 frequenze sono state riaccese e nuovamente riempite. Rispetto a prima ci sono più canali!



19.03.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Riaggiunto il canale "Value24" (HD). Il canale è visibile su tutti i decoder/tv HD.

Novità per "SuperTennis HD" canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 11996 V 29900 5/6. L'EPG del canale riporta nuovamente la scritta generica "News".



25.03.2024

Novità per la frequenza Rai 10992 V 27500 2/3. Eliminati i canali dati "SID 275", "SID 276", "SID 277", "SID 278" e "SID 279". I canali dati erano utilizzati per i vari aggiornamenti Sw.

Novità per "Value24" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale non è più trasmesso in HD, ma è ora trasmesso in SD con la risoluzione video 720x576i. Anche il bitrate video del canale è stato abbassato da 1,7 Mbps circa a 0,80 - 0.90 Mbps circa.



28.03.2024

Novità per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il logo di rete è stato modificato e rimpicciolito.

Novità per "La C sat" (La C TV HD) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività pasquali, il logo di rete è stato addobbato con un'animazione.

Novità per "ByoBlu" LCN 462 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Le trasmissioni satellitari sono state interrotte in attesa di ricevere fondi necessari per la continuazione. In onda è presente un cartello.



29.03.2024

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Dalle ore 20.00 alle ore 02.00 della giornata odierna il canale ritrasmetterà la programmazione di Rai 1. Buona parte della programmazione sarà in upscale, ma non è da escludere che la diretta dal Colosseo per il Rito della Via Crucis verrà trasmesso in 4K Ultra HD Nativo!



30.03.2024

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso la diretta dal Colosseo per il Rito della Via Crucis in 4K Nativo Ultra HD HDR! Al termine della diretta però, nonostante l'EPG indicasse la programmazione di Rai 1 fino alle ore 02.00, il canale è tornato a trasmettere il rullo in loop.

APRILE 2024

01.04.2024

Novità per "SuperTennis HD" canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 11996 V 29900 5/6 e visibile su Sky. Dalle ore 00.00 del 01 Aprile, l'EPG del canale riporta solo un puntino: ".". In precedenza era presente la scritta "News".

Novità per "SuperTennis HD" canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 11996 V 29900 5/6 e visibile su Sky. Da questo pomeriggio sul canale è nuovamente presente l'EPG dettagliata del canale! Dopo 3 mesi quindi, torna a essere disponibile l'epg del canale. Accordo rinnovato? Segnaliamo inoltre che dalla giornata odierna la programmazione tra DTT e SKY è tornata a essere identica. Tramite l'HbbTV sul digitale terrestre invece, è ora presente il canale SuperTennis (2) con il Padel.



03.04.2024

Novità per "ByoBlu" LCN 462 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il logo di rete è stato modificato. Segnaliamo però che sul canale è erroneamente presente una doppia schermata.



04.04.2024

Problemi tecnici per "MS MOTOR TV" e "MS CHANNEL" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 2/3. I due canali risultano nuovamente inattivi (a schermo nero). In streaming invece, i due canali trasmettono regolarmente.

Novità per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è ora trasmesso correttamente.



06.04.2024

Novità per "Rai 3 TGR Campania" LCN 318 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata durante la programmazione regionale con "I programmi dell'accesso", il logo di rete regionale era posizionato in alto a destra.



08.04.2024

Novità per "MS MOTOR TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 2/3. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma ogni 60 secondi continia a essere erroneamente presente un beep audio.

Problemi tecnici per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale risulta a schermo completamente nero.



09.04.2024

Novità per "Value24" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è stato momentaneamente eliminato e riaggiunto. Il logo di rete inoltre, risulta ora più grande.

Continuano i problemi tecnici per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sul canale è ora presente una schermata con delle barre colorate. Il canale inoltre è ora trasmesso con l'aspect ratio 4:3.



10.04.2024

Novità per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sul canale è ora presente un cartello su sfondo bianco con scritto "WellTv Prove tecniche di trasmissione". Il canale inoltre, è tornato a trasmettere correttamente nel formato 16:9.



11.04.2024

Novità per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere, ma con un video in loop. Inoltre l'emissione del canale risulta in 16:9 letterbox.



13.04.2024

Novità per "Rai 3 TGR Valle d'Aosta" LCN 301 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata durante la programmazione regionale con i programmi dell'accesso, era presente in alto a destra il logo di Rai Vd'A.



15.04.2024

Problemi tecnici per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sul canale è nuovamente presente una schermata con delle barre colorate.

Nuova accensione! In giornata è stata riaccesa la frequenza DVB-S2 12360 H 27500. All'interno del transpoder è curiosamente presente il canale senza identificativo "SID 3401". In onda è presente la programmazione di Rai 1 HD! Test in corso per qualche novità? Stay Tuned! Segnaliamo inoltre che sulla frequenza sono presenti tutti gli altri parametri SID dei canali presenti sulla frequenza 11765 V ma inattivi (canali dati).



16.04.2024

Nel pomeriggio è stata spenta la frequenza DVB-S2 12360 H 27500 3/4.



19.04.2024

Nel pomeriggio di ieri è stata riaccesa la frequenza DVB-S2 12360 H 27500 3/4.



22.04.2024

Novità per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma sempre nel formato errato 16:9 letterbox.

Novità sulla frequenza DVB-S 12322 H 27500 3/4. Aggiunto il canale "RINASCITA DEL MONDO". Nonostante l'id sia in lingua italiana e la sede del canale sia a Roma e quindi in Italia, il canale trasmette in lingua russa!



23.04.2024

Novità sulla frequenza DVB-S 12322 H 27500 3/4. Eliminato il canale "RINASCITA DEL MONDO".



24.04.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 2/3. Il canale "MS CHANNEL" è tornato a trasmettere regolarmente.



26.04.2024

Novità per la frequenza DVB-S2 12360 H 27500 3/4. Di recente la frequenza è stata nuovamente spenta.

News: I David di Donatello 2024 su Rai 4k con il massimo della qualità disponibile.



28.04.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Da alcuni giorni è stato eliminato il canale "Espresso TV" LCN 78 di TivùSat.



29.04.2024

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12073 V 29900 5/6. Aggiunti i canali copia "TV8 HD" e "cielo" (HD).

Novità per "LA7d HD" LCN 29 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 5/6. Dalla giornata odierna il canale ha rinnovato la propria veste grafica, il logo di rete, i promo di rete e la programmazione! Alle ore 05.45 con il Tg La7d è stato eliminato in basso a destra il vecchio logo di rete. Alle ore 06.00 circa con il termine del Tg però, il vecchio logo è riapparso ma in più occasioni risultava a intermittenza o del tutto assente. Dopo alcuni minuti il nuovo logo di rete ha fatto la sua comparsa.

Novità nella numerazione LCN Sky! Aggiunti i canali copia "TV8 HD" LCN 148 di Sky e "cielo" LCN 126 di Sky.

Novità sulla frequenza DVB-S2 12322 H 27500 3/4. Da alcuni giorni al posto del canale "Vidrodjennya German" è arrivato il canale "Rinascita del mondo". A differenza dei primi test, il canale trasmette ora in lingua italiana!

MAGGIO 2024

1.05.2024

Novità per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è ora trasmesso correttamente nel formato video 16:9.

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella mattinata di ieri fino alle ore 14.00 circa, il canale ha trasmesso per alcune ore la programmazione di Rai 1 in upscale. In alto a sinistra era presente il logo di Rai 4K.

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12341 V 29900 5/6. A mezzanotte il canale "Explorer HD Channel" ha cessato le trasmissioni sul satellite. Il canale risulta ora inattivo (canale dati). Dalle ore 06.00 sull'EPG del canale è presente un punto: ".".

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Eliminato il canale "Antichita Chiossone".



03.05.2024

Novità per il satellite Hotbird 13° Est! La frequenza DVB-S2 11526 H è stata spenta.

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Sul canale è stata provvisoriamente riaggiunta l'EPG! Stasera alle ore 20.35 infatti, il canale trasmetterà in diretta i "David di Donatello" in 4K Ultra HD!



04.05.2024

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso in diretta in 4K Ultra HD i "David di Donatello 2024". Sul canale "Rai 1 HD" LCN 1 di TivùSat invece, era presente sotto al logo di rete la scritta "4k ch 210 tivùsat.

Novità per "MS CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 2/3. Il canale trasmette ora con l'inedito logo di "Plus TV".

Novità per il satellite Hotbird 13° Est! Nel pomeriggio è stata momentaneamente accesa la frequenza DVB-S2 11610 V 9600. All'interno della frequenza era presente il canale "NLEMG HOL270-1". Il canale risultava codificato in BISS per il video, mentre le varie tracce audio erano trasmesse in chiaro. Le 4 tracce audio erano così suddivise: 1) Inglese - audio ambiente; 2) Inglese - audio in inglese; 3) Inglese - feed audio; 4) Inglese - audio in italiano (telecronaca Rai). In onda erano presenti le immagini con grafica in inglese del Giro d'Italia di ciclismo! Su Hotbird quindi, era curiosamente presente un feed di servizio! Al termine della giornata sportiva, il segnale è stato spento. Il bitrate video del canale HD era di ben 19,90 Mbps! La risoluzione video era di 1920x1080i 25fps in MPEG-4 (H264). Il bitrate audio invece era di 320 kbps dual mono per ogni singola traccia. Il provider name del canale era "EMG Connectivity".

Novità per il satellite Hotbird 13° Est! Nel pomeriggio è stata momentaneamente accesa la frequenza DVB-S2X 16APSK 11193 V 22850. Sulla frequenza erano presenti 6 canali tv senza identificativo, 7 radio senza identificativo e 5 canali data senza identificativo. Sui 6 canali tv erano presenti dei FEED di servizio del Giro d'Italia di ciclismo. Sui canali radiofonici invece erano presenti dei feed audio per le comunicazioni sempre inerenti al giro d'Italia. I canali erano trasmessi in HD con la risoluzione video 1920x1080p 50fps in HEVC (H265). Il bitrate video variava in base ai canali. Sulla maggiorparte si aggirava tra i 2,20 e i 4,18 Mbps e il bitrate audio era di 320 kbps stereo. Il bitrate video di un altro canale invece si aggirava sui 7,50 Mbps e il bitrate audio era di 256 kbps stereo. I canali radiofonici invece avevano un bitrate audio di 320 kbps, 224 kbps e 112 kbps (in base al canale radiofonico). In questo caso tutti i canali tv/radio risultavano trasmessi in chiaro! Al termine della giornata sportiva, il segnale è stato spento.



05.05.2024

Novità per il satellite Hotbird 13° Est! Di recente è stata accesa la frequenza DVB-S2 11631 V 2222. All'interno della frequenza sembra esserci l'emittente radiofonica Rai Radio1. La potenza del segnale però risulta molto bassa, e di conseguenza servono parabole di dimensioni più grandi per agganciare il segnale.

Novità per il satellite Hotbird 13° Est! In tarda mattinata è stata momentaneamente riaccesa la frequenza DVB-S2X 16APSK 11193 V 22850. A differenza della giornata di ieri la potenza del segnale risultava molto più bassa, e di conseguenza servivano parabole di dimensioni più grandi per agganciare il segnale. Nel tardo pomeriggio la frequnza è stata nuovamente spenta.

Novità per il satellite Hotbird 13° Est! In tarda mattinata è stata momentaneamente riaccesa la frequenza DVB-S2 11610 V 9600. Il canale risultava sempre codificato in BISS. Nel tardo pomeriggio però, qualcosa a livello di codifica sembra essere cambiato. Poco dopo la frequenza è stata nuovamente spenta.



06.05.2024

Novità per il satellite Hotbird 13° Est! Di recente è stata accesa la frequenza DVB-S2 11631 V 2222. Questa frequenza non risulta sempre accesa e probabilmente è collegato agli altri feed accesi/spenti in questi giorni. All'interno della frequenza c'è un canale radiofonico senza identificativo con 4 tracce audio e 2 canali dati senza identificativo. La 1° traccia audio trasmette i soli GR di Rai Radio1 sulla parte destra, mentre sulla parte sinistra è presente un feed audio del ciclismo. Sulla 2° traccia audio invece i soli GR di Rai Radio1 si sentono sulla parte sinistra, mentre sulla parte destra un feed audio del ciclismo. Sulla 3° e 4° traccia audio solo feed audio.

Novità per "Rai 3 TGR Lazio" LCN 315 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. In mattinata a causa dello sciopero dei giornalisti Rai, il TGR non è andato in onda. Al suo posto era presente il programma Geo. Su questo canale era presente il countdown e il logo di Rai 3 non riportava la dicitura HD. Sul canale "Rai 3 HD" LCN 3 di TivùSat invece era presente la stessa cosa ma senza countdown.



07.05.2024

Problemi tecnici per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nella mattinata di ieri il canale risultava bloccato con un fermo immagine. In seguito è tornato a trasmettere regolarmente. Nella serata di ieri invece il canale ha iniziato a soffrire di problemi audio/video e poco dopo il canale è andato a schermo completamente nero. I problemi sono tutt'ora presenti.

Continuano le novità per il satellite Hotbird 13° Est! Nella giornata di ieri è stata attivata la frequenza DVB-S2 12538 H 19200. In seguito i parametri sono stati modificati in DVB-S2 12538 H 28850. All'interno della frequenza è presente il canale "Philippa 1A" e ha come provider name "EBUER". Il canale codificato in BISS trasmette il FEED per l'Eurovision Song Contest 2024! Il bitrate del canale è di ben 36,90 Mbps in H264 a 1080p!

Continuano le novità per il satellite Hotbird 13° Est! Nella giornata di ieri è stata accesa la frequenza DVB-S2 11355 V 27500. Al momento però la frequenza risulta completamente vuota.

Novità per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente, ma nell'errato formato video 16:9 letterbox.



10.05.2024

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11977 H 29900 5/6. Nella giornata di ieri sono stati eliminati i canali in SD "Sky Sport24", "Sky Sport24", "Sky Sport24", "Sky Sport24", "Sky Sport24" e "Sky Sport24".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12034 V 29900 5/6. Nella giornata di ieri sono stati eliminati i canali in SD "Sky Sport MotoGP", "Sky Cinema Uno", "Sky Cinema Family", "Sky Cinema Uno +24" e "Sky Cinema Action".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Nella giornata di ieri sono stati eliminati i canali in SD "Sky Sport Tennis", "Sky Sport Uno", "Sky Sport", "Sky Sport", "Sky Sport F1", "Sky Sport", "Sky Sport Max" e "Sky Uno".

Novità per "TVA Vicenza" LCN 832 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. In occasione della 95ª Adunata nazionale Alpini a Vicenza del 10, 11, 12 Maggio 2024, il logo di rete è stato addobbato.

Novità in vista per "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" LCN 809 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Il canale abbandonerà il satellite a fine mese? In sovraimpressione infatti è presente la seguente scritta: "Dal 1 Giugno Paci Channel si trasferisce in streaming su www.pacicontemporary.com".



12.05.2024

Problemi tecnici per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale trasmette le immagini con un effetto zoom!

Novità per il satellite Hotbird 13° Est! Con il termine dell'Eurovision Song Contest, il feed "Philippa 1A" è stato disattivato. La frequenza DVB-S2 12538 H 28795 infatti, è stata spenta.



13.05.2024

Novità in vista per il canale "Love Nature 4K"? Dalla giornata odierna il canale è sintonizzabile tramite la nuova frequenza DVB-S 11296 H 27500 5/6. Il canale è codificato e non visibile come lineare in Italia, ma ha al suo interno anche la traccia audio italiano! Ricordiamo che il canale è presente da tempo sulla "vecchia" frequenza DVB-S2 12380 V 30000 5/6. Da alcuni giorni inoltre, il canale/feed "OU" risulta inattivo. Cambio di frequenza in vista? Nuovo canale 4K in arrivo? Stay Tuned!

Novità per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere con la normale schermata senza più l'effetto zoom. Le immagini però risultano sempre nel formato video errato 16:9 letterbox.

Novità per "ACISPORT TV" (HD) LCN 52 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il logo di rete è stato leggermente modificato e risulta ora con più trasparenza.



16.05.2024

Problemi tecnici in mattinata per "Telecupole" LCN 422 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3. Sul canale era presente una schermata su sfondo nero con scritto "NDI Receiver No video signal". In onda doveva esserci presente la programmazione/ritrasmissione di Telecupole Music. Al termine della ritrasmissione che sulla versione del digitale terrestre piemontese e streaming è avvenuta regolarmente, il canale è tornato a trasmettere anche sul satellite. Nel corso della mattinata alla seconda ritrasmissione si è ripresentato lo stesso identico problema, ma dopo alcuni minuti è stato risolto e anche sul satellite il canale è tornato a trasmettere la programmazione di Telecupole Music. Segnaliamo che all'inizio e alla fine della ritrasmissione viene pubblicizzato l'HbbTV, ma sul satellite non è presente. Fino alla risoluzione del problema tecnico, sul satellite era infatti presente una versione differenziata con il logo di rete leggermente più piccolo.



17.05.2024

Problemi tecnici per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale risulta inattivo (a schermo nero). Fine delle trasmissioni?

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



19.05.2024

Problemi tecnici per alcuni canali Rai che utilizzano la codifica come "Rai 5 HD" LCN 13 di TivùSat, "Rai Sport HD" LCN 21 di TivùSat (con alcuni eventi), e tutti i canali "Rai 3 TGR..." LCN 301-322 di TivùSat, presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Saltuariamente però, gli stessi problemi sono presenti anche sui canali "Rai Premium HD" LCN 15 di TivùSat, "Rai YoYo HD" LCN 43 di TivùSat e "Rai Radio 2 Visual" LCN 202 di TivùSat, presenti sulla frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 2/3. Nessun problema almeno per il momento sui canali Rai presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. I problemi di codifica però, sembrerebbero presenti solo sulle smartcard gold/4k tiger. Nessun problema sulle altre smartcard tivùsat tiger SD e Merlin.



20.05.2024

Continuano i problemi tecnici per alcuni canali Rai sul satellite Hotbird! Nella serata di ieri il canale "Rai Sport HD" non risultava decodificabile neanche con le smartcard azzurre "SD" / "HD". Inoltre anche i canali "Rai Premium HD", "Rai YoYo HD" e "Rai Radio 2 Visual" soffrivano saltuariamente dello stesso problema. Infine segnaliamo che nella serata di ieri per diversi minuti tutti i canali "Rai 3 TGR..." a esclusione delle regioni del Trentino Alto Adige Bolzano / Trento, Sudtirol, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Basilicata, Calabria e Sardegna, soffrivano di continui squadrettamenti!



21.05.2024

Novità per i canali Rai trasmessi sul satellite Hotbird! In mattinata sono stati risolti i problemi di codifica. Tutti i canali Rai sono ora nuovamente visibili su tutti i decoder/tv TivùSat. Segnaliamo però che in mattinata tutti i canali Rai 3 TGR Regione risultavano "criptati" con le smartcard azzurre. Nel corso della mattinata anche questo problema è stato risolto.



22.05.2024

Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Sardegna" LCN 322 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Dalla giornata di ieri sul canale sono presenti i TGR/BGR della Toscana! La programmazione regionale della Sardegna quindi, non è attualmente visibile su TivùSat!

Novità per "Class TV Moda" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. In occasione di alcuni programmi il logo cambia curiosamente colore da rosso a grigio. Durante alcuni bumper invece, è di colore giallo.



23.05.2024

Novità per "Rai 3 TGR Sardegna" LCN 322 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Dal pomeriggio odierno sul canale è tornata a essere correttamente presente la programmazione regionale della Sardegna.



24.05.2024

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Aggiunto il canale "Eurosport 4K". Il canale è visibile sulla numerazione LCN 250 di Sky.



29.05.2024

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12034 V 29900 5/6. Nei giorni scorsi e più precisamente tra il 25 e il 26 Maggio 2024, è stato recentemente aggiunto il canale "ZONA DAZN 3". In seguito è stato eliminato.



31.05.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Aggiunto il canale "ORLER TV". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che il canale "TLC Telecampione" (Orler TV) è presente da diverso tempo sulla vecchia frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3! Da una decina di giorni però, il bitrate video del canale è stato dimezzato.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3. Da questo pomeriggio il canale "TLC Telecampione" (Orler TV) risulta inattivo (a schermo nero). Il canale è ora visibile esclusivamente tramite la nuova frequenza.

GIUGNO 2024

01.06.2024

Problemi tecnici per i canali "MS MOTOR TV" e "MS CHANNEL" (PLUS TV) presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. I due canali risultano inattivi (a schermo nero).

Novità per "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" LCN 809 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Alle ore 00.00 il canale ha "cessato" le trasmissioni sul satellite com'era già stato ampiamente pubblicizzato sul canale nel corso di Maggio. Parte della programmazione però è rimasta, ma solo in alcune fasce orarie. Il resto delle 24 ore il palinsesto è occupato da altre televendite e nelle ore notturne dalle televendite di SCT.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3. Eliminato il canale "TLC Telecampione" (ORLER TV). Dalla giornata di ieri il canale risultava inattivo (a schermo nero). Il canale "ORLER TV" è ora visibile esclusivamente tramite la nuova frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5.



04.06.2024

Novità per il canale "MS MOTOR TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



07.06.2024

Problemi tecnici per "La C sat" (La C TV HD) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sul canale risulta assente l'applicazione HbbTV.



10.06.2024

Novità per "La C sat" (La C TV HD) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sul canale è stata riaggiunta l'applicazione HbbTV.



13.06.2024

Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Sardegna" LCN 322 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Sul canale è nuovamente presente per errore la versione della regione Toscana! Lo stesso problema si era già presentato alcune settimane fa.

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Cambio di frquenza per il canale "BBC News" LCN 70 di TivùSat, che è passato dalla frequenza 12596 V 27500 3/4 alla frequenza 11034 V 27500 3/4. L'identificativo del canale sulla nuova frequenza è "BBC New Europe" LCN 70 di TivàSat. Eliminato il canale "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" LCN 809 di TivùSat. Il canale rimane comunque visibile fuori dalla numerazione LCN TivùSat. La frequenza del canale è la seguente: DVB-S2 12520 V 27500 3/5.

Novità per "La C sat" LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sul canale non è più presente la programmazione di La C TV. Al suo posto è ora presente la programmazione di La C News 24. Il canale è sempre trasmesso in HD ma con parametri differenti. Con La C TV il bitrate video era di 1,44 Mbps con la risoluzione video 1920x1080i 25fps e un bitrate audio di 128 kbp stereo. Il canale La C News 24 invece, trasmette con un bitrate video di 1,80 Mbps con la risoluzione video di 960x1080p 30fps e un bitrate audio di 112 kbps stereo. L'applicazione HbbTV inoltre, non risulta più presente.



14.06.2024

Novità per "MS CHANNEL" (PLUS TV) canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Dalla giornata di ieri il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità per "Rai 3 TGR Sardegna" LCN 322 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Sul canale è nuovamente presente il TGR/BGR della regione Sardegna!



15.06.2024

Novità per "Rai News 24 HD" LCN 24 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. A causa degli Europei di Calcio 2024, il canale è stato codificato 24/24h, anche se in via provvisoria per tutta la durata degli Europei. Sul canale però, è presente la sola codifica NAGRA per TivùSat. Di conseguenza su Sky il canale non è al momento visibile.

Novità per "Rai News 24" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11376 V 22000 2/3 del satellite Astra 19.2° Est. A causa degli Europei di Calcio 2024, il canale è stato codificato 24/24h, anche se in via provvisoria per tutta la durata degli Europei, e non è decriptabile con nessuna smartcard.

Nella serata di ieri il canale "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 ha iniziato a trasmettere la programmazione di Rai 1 HD in occasione degli Europei di Calcio 2024! Alle ore 20.00 il canale ha iniziato a trasmettere il Tg1 in 4K Upscale. Il logo di rete è stato curiosamente spostato in alto a destra. Alle ore 20.30 però con l'inizio degli Europei di Calcio 2024 il canale ha effettuato uno switch ed ha iniziato a ritrasmettere la programmazione di Rai 1 HD con tanto di logo di rete. Di conseguenza la partita di calcio non è stata trasmessa in 4K Upscale HDR Nativo. A causa della ritrasmissione di Rai 1 HD è stato quindi ritrasmesso Rai 1 HD convertendolo da 1080i 25fps a 1080p 50fps e aggiungendo l'HDR "upscale". Su Sky invece, la partita di calcio è stata trasmessa sul canale 4K in Upscale ma con il feed nativo a 1080p HDR. Di conseguenza la luminosità e i dettagli delle immagini erano nettamente migliori e più nitide nonostante la produzione non fosse 4K ma HD 1080p HDR! Problema tecnico o per tutti gli Europei di Calcio 2024 rimarrà questa situazione?

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nel pomeriggio il canale si è "collegato" con l'emissione di Rai 2 per la trasmissione della partita di calcio degli Europei 2024 Spagna - Croazia. A differenza della serata di ieri, nel pomeriggio il canale non ha ritrasmesso l'emissione di Rai 2 HD con tanto di logo di rete, ma ha trasmesso l'emissione di Rai 2 con il logo di Rai 4K. A livello di HDR però, poco sembra cambiato rispetto alla serata di ieri. La qualità video invece, sembra leggermente migliorata. Ringrazio TvInside per la collaborazione.

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Alle ore 20.30 circa, nel passaggio tra Rai 2 e Rai 1, sul canale è stato trasmesso un inedito bumper di rete in loop con scritto "A tra poco".



17.06.2024

Problemi tecnici per "Radio Italia Trend TV HD" LCN 63 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. In mattinata il canale risultava senza logo di rete. In seguito è stato riaggiunto.

Problemi tecnici per "MS CHANNEL" (PLUS TV) canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In mattinata il canale risultava a schermo completamente nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



20.06.2024

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Aggiunti i canali "Sky Sport Uno" e "Sky Sport Calcio". I due canali seguiti anche da un terzo canale, copia di "Sky Sport Calcio", risultano codificati in NDS per Sky. I canali sono trasmessi in HD H264 con un bitrate di ben 15 Mbps ciascuno!!

Problemi tecnici per i canali "Rai 5", "Rai Sport HD", "Rai News 24 HD" e i vari "Rai 3 TGR Regione" presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Tutti i canali presenti sulla frequenza codificati non risultano decriptabili con le smartcard TivùSat, o almeno su buona parte di essi. Nessun problema invece per i canali trasmessi in chiaro (FTA) come nel caso di "Rai Gulp HD", "UNINETTUNO UNIVERSITY TV" e "Rai Sport HD" quando è trasmesso in chiaro.



21.06.2024

Problemi tecnici nella serata di ieri per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Durante la partita di calcio degli Europei 2024 Spagna - Italia, si sono verificate diverse interruzioni sul "decriptaggio" delle smartcard TivùSat. I problemi si sono presentati in più occasioni dalla durata di diversi secondi o massimo qualche minuto e saltuariamente da brevi microblocchi causati dal non corretto decriptaggio.

Novità per i canali Rai presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4 e sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella tarda serata di ieri sono stati risolti i problemi di codifica sui canali "codificati".



25.06.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Eliminato il canale "Baby TV". Il canale risultava codificato. Il canale è ora visibile esclusivamente tramite la nuova frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Anche in questo caso il canale risulta codificato. Segnaliamo però che la traccia audio "Italiano" è sempre risultata e risulta tutt'ora in chiaro (FTA).

Novità per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è ora trasmesso nel corretto formato 16:9.



27.06.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11393 V 27500 3/4. Il canale "MotoTrend HD" LCN 57 di TivùSat, è stato rinominato correttamente (dopo mesi) in "MotorTrend HD" LCN 57 di TivùSat.



28.06.2024

News: ZONA DAZN su Sky Q via internet e senza parabola non più disponibile dal 1° Agosto 2024.

LUGLIO 2024

01.07.2024

Novità per la frequenza DVB-S 12597 V 27500 3/4. La frequenza è stata spenta. All'interno del transponder era presente solo il canale "BBC News". Il canale "BBC News Europe" è ora visibile esclusivamente tamite la frequenza DVB-S 11034 V 27500 3/4.



02.07.2024

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11996 V 29900 5/6. Nella giornata di ieri è stato curiosamente eliminato il canale "Lazio Style HD". In realtà più che eliminato, risultava senza identificativo "SID 8112". Nel corso della mattinata odierna il canale è stato nuovamente rinominato in "Lazio Style HD". Non è da escludere che il canale sia rimasto senza numerazione LCN Sky per circa 24 ore!



03.07.2024

Problemi tecnici per "MS MOTOR TV" e "MS CHANNEL" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. I due canali risultano inattivi (a schermo nero).



04.07.2024

Novità per "La C sat" (HD) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna il canale trasmette con l'inedito logo di La C Network.



08.07.2024

Novità per "MS MOTOR TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



11.07.2024

Problemi tecnici per "Telecupole" LCN 422 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3. Nella serata di ieri il canale risultava a schermo nero. La stessa cosa avveniva sulla versione ligure visibile in streaming tramite Twitch. In mattinata però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità per "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. A causa di alcuni eventi sportivi, il canale viene oscurato via satellite. In onda è presente un cartello con scritto "RTV San Marino - Per continuare a guardare questo programma sintonizzarsi sul canale 831 del Digitale Terrestre". Sul digitale terrestre infatti, l'evento sportivo risulta visibile.



12.07.2024

Novità per "MS CHANNEL" (PLUS TV) canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Eliminata l'emittente radiofonica "Radio Radio". Il canale ha cessato le trasmissioni sul satellite e di conseguenza non è più disponibile anche sulla numerazione LCN 632 di TivùSat.

Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Nel pomeriggio è stata riaggiunta l'emittente radiofonica "Radio Radio". Di conseguenza il canale radiofonico è nuovamente disponibile anche sulla numerazione LCN 632 di TivùSat.



13.07.2024

Novità per "Horse TV HD" LCN 444 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Da diversi giorni è stato modificato il logo di rete.

Problemi tecnici in mattinata per "Rai 3 TGR Veneto" LCN 305 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Le immagini del canale risultavano più alte del solito, come ormai capita da anni sul canale "Rai 3 TGR Umbria". Nel corso della mattinata il problema tecnico è stato risolto. Intorno alle ore 14.00 però i problemi si sono nuovamente presentati e a tratta il canale risultava muto e con l'aspect ratio 4:3! In seguito il problema tecnico è stato risolto. Segnaliamo infine che da questa mattina tutte le versione SD di Rai 3 risultano senza logo di rete!!



14.07.2024

Novità per i vari canali "Rai 3 TGR Regione" LCN 301-322 di TivùSat, presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Da questa mattina è tornato regolarmente in sovraimpressione il logo di rete. Per circa 24 ore i canali hanno trasmesso senza logo di rete.

Novità per "People TV" (People TV-Rete7 HD) LCN 420 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In mattinata il canale ha curiosamente trasmesso la diretta della S.Messa con il logo posizionato in basso a sinistra. Sul digitale terrestre nelle varie versioni invece, il logo di rete era posizionato in basso a destra! Al termine della S.Messa anche sul satellite, il logo di rete è stato spostato nuovamente in basso a destra. Ringrazio TvInside per la collaborazione.



16.07.2024

Novità per "Rai News 24 HD" LCN 24 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Da questa mattina il canale è tornato a trasmettere in chiaro (FTA). Di conseguenza è tornato a essere visibile anche sui decoder free to air e sui decoder sky!

Novità per "Rai News 24" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11376 V 22000 2/3 (Astra 19.2° Est). Dalla giornata odierna il canale è tornato a essere regolarmente visibile.

Novità per "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Sul canale è ora presente (anche se solo in alcune fasce orarie) la programmazione di Radio Sanremo DAB. In onda è presente l'audio dell'emittente radiofonica, mentre in video è presente un video in loop che pubblicizza l'orario 07.00-14.00!



18.07.2024

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Di recente sono stati eliminati i canali "Sky Sport Uno" e "Sky Sport Calcio". I due canali seguiti anche da un terzo canale, copia di "Sky Sport Calcio", risultano codificati in NDS per Sky. I canali erano trasmessi in HD H264 con un bitrate di ben 15 Mbps ciascuno!!

Problemi tecnici per "Rinascita del mondo" canale presente sulla frequenza 12322 H 27500 3/4. Il canale risulta inattivo (a schermo nero).



19.07.2024

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11843 V 29900 5/6. Dalla giornata odierna il canale "ZONA DAZN" LCN 214 di Sky ha cambiato nome, logo e identificativo in "DAZN 1". La programmazione in onda risulta ora differente rispetto a "ZONA DAZN" che rimane visibile tramite TivùSat e ancora per breve tempo sul digitale terrestre.

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11977 H 29900 5/6. Dalla giornata odierna il canale "ZONA DAZN 2" LCN 215 di Sky ha cambiato nome, logo e identificativo in "DAZN 2". La programmazione in onda risulta ora differente rispetto a "ZONA DAZN 2" che rimane visibile tramite TivùSat.



20.07.2024

Novità per "Rinascita del mondo" canale presente sulla frequenza 12322 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



21.07.2024

Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Puglia" LCN 319 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Sul canale è erroneamente presente il TGR Basilicata. Alcuni giorni fa invece è accaduto il contrario! Sul canale "Rai 3 TGR Basilicata" LCN 320 di TivùSat, era erroneamente presente il TGR Puglia!

Novità per "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Durante la preseneza della programmazione di Radio Sanremo, la grafica in sovraimpressione è stata modificata. Ora risulta di colore bianco e in basso a destra è presente il logo "Radio Sanremo in diretta". Tra le varie scritte che pubblicizzano la fruizione dell'emittente radiofonica è curiosamente presente anche la scritta "HbbTV DVB-I"!.



22.07.2024

Problemi tecnici in mattinata per i canali "Rai 3 TGR Regione" LCN 301-323 di TivùSat, presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Durante la ritrasmissione di Rai News 24, sui canali SD il logo di Rai 3 risultava molto centrato. Sul canale "Rai 3 HD" invece, risultava correttamente posizionato in alto a destra.



24.07.2024

Novità per "Rai 3 TGR Puglia" LCN 319 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Sul canale è nuovamente presente il TGR Puglia. Per alcuni giorni era erroneamente presente il TGR Basilicata.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "WellTV".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Aggiunto il canale "Eurosport 4K".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S 11881 V 27500 3/4 e sulla frequenza Sky DVB-S2 11862 H 29900 5/6. I canali "Sky Sport Bar 1", "Sky Sport Bar 2" e "Sky Sport Bar 3" sono stati rinominati in "Sky Sport Business 1", "Sky Sport Business 2" e "Sky Sport Business 3".



25.07.2024

Novità per "Rai News 24 HD" LCN 24 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. A causa delle Olimpiadi di Parigi 2024, il canale è stato nuovamente codificato 24/24h, in via provvisoria per tutta la durata dei giochi olimpici. Sul canale però, è presente la sola codifica NAGRA per TivùSat. Di conseguenza su Sky il canale non è al momento visibile.

Novità per "Rai News 24" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11376 V 22000 2/3 del satellite Astra 19.2° Est. A causa Olimpiadi di Parigi 2024, il canale è stato nuovamente codificato 24/24h, in via provvisoria per tutta la durata dei giochi olimpici, e non è decriptabile con nessuna smartcard.

Novità sulle frequenze Sky DVB-S2 11900 H 29900 5/6, Sky DVB-S2 11996 V 29900 5/6, Sky DVB-S2 12341 V 29900 5/6 e Sky DVB-S2 12418 V 29900 5/6. I vari canali "Sky Sport" hanno cambiato programmazione e sono stati rinominati in "Eurosport 3", "Eurosport 4", "Eurosport 5", "Eurosport 6", "Eurosport 7", "Eurosport 8" e "Eurosport 9". Sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6 inoltre, è stato aggiunto un canale senza identificativo "SID 3535". Tutti i canali sono codificati in NDS. Infine segnaliamo che su alcune frequenze Sky sono stati eliminati i canali dati "Informativa privacy e consenso", "Informativa privacy e consenso" e "Sky AdSmart".

Novità sulla frequenza DVB-S 12111 V 27500 3/4. Eliminata l'emittente radiofonica "Radio Radio" LCN 632 di TivùSat. La stessa cosa era avvenuta diversi giorni fa per poi essere riaggiunta. Eliminazione definitiva? O solo problemi tecnici?



27.07.2024

Novità nella numerazione LCN Sky. Di recente è stato eliminato il canale "MS MOTOR TV" LCN 229 di Sky. Il canale però, rimane visibile fuori dalla numerazione LCN Sky, oltre che su qualsiasi decoder FTA.



31.07.2024

Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Riaggiunta l'emittente radiofonica "Radio Radio" LCN 632 di TivùSat.

AGOSTO 2024

01.08.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "Value24".

Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. I canali "MS MOTOR TV" e "MS CHANNEL" risultano nuovamente inattivi (a schermo nero).

Novità sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 2/3. I canali "ZONA DAZN" LCN 214 di TivùSat e "ZONA DAZN 2" LCN 215 di TivùSat, sono stati rinominati in "DAZN 1" LCN 214 di TivùSat e "DAZN 2" LCN 215 di TivùSat.

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11977 H 29900 5/6. Eliminato il canale "DAZN 2".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Il canale senza identificativo "SID 3535" è stato rinominato in "DAZN 2".

Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale "MS CHANNEL" è tornato a trasmettere regolarmente.



02.08.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 12380 V 30000 5/6. Eliminato il canale "FTV UHD" LCN 289 di TivùSat.

Problemi tecnici in mattinata per la frequenza DVB-S2 12475 H 29900 3/4. La frequenza risultava completamente vuota, ma accesa. Di conseguenza tutti i canali tv/radio presenti non risultavano visibili, sintonizzabii e memorizzabili. Tra i vari canali non erano disponibili "EURONEWS ITALIAN SD PAL 1.8" LCN 59 di TivùSat e "Vatican Media Europa" LCN 815 di TivùSat. In seguito i problemi tecnici sono stati risolti e tutti i canali sono tornati a essere regolarmente sintonizzabili e visibili.

Novità per le frequenze Sky DVB-S2 11785 H, 11977 H e 12034 V! Le modulazioni delle frequenze sono state modificate da DVB-S2 QPSK 11785 H 29900 5/6 a DVB-S2 8PSK 11785 H 29900 3/4, da DVB-S2 QPSK 11977 H 29900 5/6 a DVB-S2 8PSK 11977 H 29900 3/4, da DVB-S2 QPSK 12034 V 29900 5/6 a DVB-S2 8PSK 12034 V 29900 3/4.



06.08.2024

Novità per "Rai Radio 1" LCN 601 di TivùSat, "Rai Radio1 Sport" LCN 606 di TivùSat e "L'Ora della Venezia Giulia" LCN 641 di TivùSat, canali radio presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. A causa delle Olimpiadi 2024, le emittenti radiofoniche "Rai Radio 1" e "Rai Radio1 Sport" vengono curiosamente criptate in NAGRA (TivùSat) durante le dirette sportive dedicate. L'emittente radiofonica "L'Ora della Venezia Giulia" invece, che ritrasmette Rai Radio1 per buona parte delle 24 ore, rimane curiosamente in chiaro. Di conseguenza l'audio di Rai Radio1 rimane disponibile in chiaro a tutti gli utenti satellitari!!! La codifica degli altri due canali quindi, non serve a nulla.



12.08.2024

Novità sulle frequenze Sky! I vari canali "Eurosport 3", "Eurosport 4", "Eurosport 5", "Eurosport 6", "Eurosport 7", "Eurosport 8" e "Eurosport 9" sono stati nuovamente rinominati in "Sky Sport". Il canale "Eurosport 4K" invece, è stato eliminato.



13.08.2024

Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Eliminata nuovamente l'emittente radiofonica "Radio Radio" LCN 632 di TivùSat.

Novità per "Rai News 24 HD" LCN 24 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Con il termine delle Olimpiadi, il canale è tornato a trasmettere in chiaro (FTA). Di conseguenza il canale è tornato a essere visibile anche sui decoder FTA e sui decoder Sky.

Novità per "Rai News 24" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11376 V 22000 2/3 (Astra 19.2° Est). Con il termine delle Olimpiadi, il canale è tornato a trasmettere in chiaro (FTA).



16.08.2024

Novità per "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Nel pomeriggio di ieri in diretta, e nel pomeriggio odierno in replica, il canale ha trasmesso l'evento "81° Palio Marinaro dell'Argentario" grazie a Tv9 Telemaremma.



18.08.2024

Novità in vista per "NASA TV HD" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Sul canale scorre quasi continuamente la seguente scritta: "Effective Aug. 28, 2024, NASA will no longer broadcast on this television channel. Catch all live and original NASA programming on our new, free streaming platform, NASA+, and plus.nasa.gov.". Tradotto in italiano: "A partire dal 28 agosto 2024, la NASA non trasmetterà più su questo canale televisivo. Guarda tutta la programmazione NASA in diretta e originale sulla nostra nuova piattaforma di streaming gratuita, NASA+ e plus.nasa.gov.". Dal 28 Agosto 2024 quindi, il canale cesserà le trasmissioni sui vari satelliti dove è trasmessa, tra cui Hotbird 13° Est. Che ne sarà del canale "Nasa TV UHD" LCN 211 di TivùSat presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4? Cesserà le trasmissioni sul satellite anche questo canale?



20.08.2024

Novità per "TELERADIOPACE TV" (SAT) LCN 412 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. In occasione dell'evento in diretta e in differita "45° edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli" da Rimini, il canale ha eliminato la grafica in sovraimpressione che era presente 24/24h con le scritte scorrevoli e il logo di rete è stato spostato in alto a destra. Sul DTT locale invece, è rimasto tutto invariato.

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna il canale trasmette con un nuovo logo di rete. I bumper di rete però, almeno per il momento sono rimasti invariati.



21.08.2024

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11996 V 29900 5/6. Da diversi giorni e più precisamente dal 15 Agosto, è stato eliminato il canale "Lazio Style HD". Di conseguenza il canale non è più trasmesso via satellite e non è più visibile su Sky. Dal 16 Agosto il canale è disponibile in streaming sul sito sslazio.it.

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Da questa mattina il canale è tornato a trasmettere con il precedente logo di rete.



22.08.2024

Novità per "TELERADIOPACE TV" (SAT) LCN 412 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Il logo di rete è stato spostato leggermente più a sinistra. In sovraimpressione inoltre, è saltuariamente presente due volte la scritta "diretta".



24.08.2024

Problemi tecnici per "VIRGIN RADIO" LCN 68 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. In mattinata sul canale non era presente la programmazione di Virgin Radio TV. Al suo posto era erroneamente presente la programmazione di Cartoonito HD!! Sul canale "Cartoonito HD" LCN 41 di TivùSat era regolarmente presente la programmazione di Cartoonito. Di conseguenza sulla frequenza erano presenti due "Cartoonito". In quei momenti la programmazione di "Virgin Radio TV" era visibile esclusivamente in streaming tramite Mediaset Infinity (HbbTV DTT + App + Web). Alle ore 10.32 però, è stato effettuato uno switch ed è tornato regolarmente in onda la programmazione di Virgin Radio TV!!



27.08.2024

Novità per "VIRGIN RADIO" (HD) LCN 68 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Rispetto alla nostra ultima verifica, segnaliamo che sul canale è approdato in Visual Radio anche il programma "Breakfast in Rock".

Novità per "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Dalla giornata odierna, la Visual Radio di Radio Sanremo utilizza una nuova veste grafica.



29.08.2024

Novità per "NASA TV HD" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 37500 3/4. Nella giornata di ieri il canale ha cessato le trasmissioni sul satellite. In onda è presente un cartello.

Novità per "Nasa TV UHD" LCN 211 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Nella giornata di ieri il canale ha cessato le trasmissioni sul satellite. In onda è presente un cartello.

SETTEMBRE 2024

01.09.2024

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12034 V 29900 3/4. Aggiunto il canale "VALUE 24 TV" (HD). Il canale è trasmesso in chiaro (FTA) e ha a disposizione un'epg generica con scritto "VALUE 24 TV". Il canale è disponibile su Sky sulla nuova numerazione LCN 490! Il bitrate video è di 1,88 Mbps e il bitrate audio è di 128 kbps stereo con una risoluzione video HD di 1920x1080i.



03.09.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3. Eliminata l'emittente radiofonica "Radio Sintony" LCN 628 di TivùSat. L'emittente radiofonica non è più trasmessa sul satellite Hotbird.



04.09.2024

Novità per "VALUE 24 TV" (HD) canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12034 V 29900 3/4. Dalla giornata di ieri l'EPG del canale risulta più dettagliata.



05.09.2024

Problemi tecnici per la frequenza 12149 V 27500 3/4. In mattinata la frequenza è risultata spenta per diversi minuti, causando nell'etere FM diverse portanti mute per tutte quelle emittenti radiofoniche / postazione alimentate tramite questo satellite/frequenza!

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Aggiunta l'emittente radiofonica "Canzoni Napoletane".



12.09.2024

Novità per il canale "CNN Intl." presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12034 V 29900 3/4. Di recente il canale è passato all'HD (Nativo). Ricordiamo che il canale è visibile esclusivamente tramite Sky.

Novità per "NASA TV HD" (cartello) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Di recente sul canale è stata attivata un'applicazione HbbTV di SAT.TV. A una prima verifica però, non sembrerebbe funzionare.

Novità sulla numerazione LCN TivùSat. Nelle tabelle NIT della Home Frequency TivùSat (10992 V) è stata eliminata la frequenza DVB-S2 12380 V dove era presente fino a qualche mese fa il canale "FTVUHD.COM" LCN 289.

Novità per "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento" LCN 307 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Dalla giornata odierna l'emissione del canale è stata modificata in quanto sul digitale terrestre locale il canale "regionale" è ora trasmesso in HD! A causa di questa modifica, la qualità video sul satellite è notevolmente peggiorata in definizione, come già capitato in passato per le versioni del Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Grazie al canale "Rai 3 TGR Sudtirol HD" LCN 308 di TivùSat però, è possibile seguire in HD Nativo le edizioni del TGR (Trento). La parte di "Bolzano" invece è ancora con emissione SD, e infatti sul canale "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano" LCN 306 di TivùSat, non ci sono state modifiche di emissione e la qualità SD è ancora in buone condizioni. Segnaliamo infine che al termine del TGR delle ore 14.00 la giornalista ha detto: "Vi segnaliamo che da oggi la sede della TGR ha trasmesso in alta definizione il suo telegiornale. Siamo la prima sede della TGR a farlo in Italia.". Quanto detto però, è assolutamente falso! Infatti la sede di Trento è la 5° redazione regionale Rai che passa in alta definizione. Segnaliamo però che in HD Nativo risultano solo la sigla, la grafica, il logo e alcuni servizi in onda. Le immagini da studio da Trento e Bolzano sono tutt'ora in SD e quindi upscale poichè le camere utilizzate sono ancora in SD e non in HD!!



13.09.2024

Novità per il canale "CNN Intl." presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12034 V 29900 3/4. Il canale è tornato a trasmettere in SD. Di conseguenza il passaggio all'HD è durato solo alcune ore, probabilmente in occasione della trasmissione del confronto tra Trump ed Harris per le elezioni americane. Ricordiamo che il canale è visibile esclusivamente tramite Sky.

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Dalla giornata di ieri il canale trasmette nuovamente con il "nuovo" logo di rete.



14.09.2024

Novità per "MS CHANNEL" (PLUS TV) canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Dopo diversi mesi sono stati finalmente risolti i problemi tecnici audio che causavano ogni 60 secondi un beep audio. Il canale però, soffre ora di audio non correttamente fluido e le immagini si bloccano spesso. Unica novità positiva è la definizione delle immagini che è leggermente migliorata, pur rimanendo sempre in SD con bitrate video/audio invariati.



15.09.2024

Novità per "MS CHANNEL" (PLUS TV) canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna il canale trasmette esclusivamente con il logo di PlusTV. In basso a destra infatti, è sparito il logo con scritto "In collaborazione con GO-TV CHANNEL". Sul canale "MS MOTOR TV" visibile da diverse settimane esclusivamente in streaming, è invece sempre presente il doppio logo di rete MS MOTOR TV / In collaborazione con GO-TV CHANNEL. Segnaliamo inoltre che i problemi tecnici audio/video sono stati risolti. Le immagini sono ora fluide, e come già segnalato nella giornata di ieri, non sono più presenti i problemi audio con il beep ogni 60 secondi, e la definizione delle immagini è migliorata nonostante bitrate video e risoluzione SD siano rimasti invariati.



18.09.2024

Novità per "Horse TV HD" LCN 444 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Il logo di rete è stato notevolmente ingrandito.

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Eliminato il canale "Nasa TV UHD" LCN 211 di TivùSat. Il canale (cartello) è però tutt'ora visibile in chiaro sul satellite.



20.09.2024

Novità per "NASA TV HD" (cartello) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Sul canale è stata eliminata l'applicazione HbbTV di SAT.TV.



22.09.2024

Novità per "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento" LCN 307 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Dopo il cambio di emissione con il passaggio all'HD sul digitale terrestre locale, segnaliamo che sul satellite quando è presente la programmazione regionalizzata con il logo di "Rai Trentino", è presente ancora il logo "SD" senza la dicitura HD.

Novità per "MS CHANNEL" (PLUS TV) canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In basso a destra è stato riaggiunto il logo "In collaborazione con GO-TV CHANNEL".

Novità per "Class TV Moda" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Durante alcuni programmi il logo di rete viene spostato in basso a destra.



23.09.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Aggiunto il canale "TEST". In onda è presente la programmazione di "Bloomberg European TV" in HD! Cambio di frequenza in vista? Sulla vecchia frequenza è in SD.

Problemi tecnici per "TV8 HD" LCN 8 di TivùSat e "cielo" (HD) LCN 19 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12073 V 29900 5/6. I due canali sono attualmente trasmessi in chiaro (FTA) senza alcuna codifica.

Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Liguria" LCN 303 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Il canale risulta a schermo completamente nero.



24.09.2024

Novità per "TV8 HD" LCN 8 di TivùSat e "cielo" (HD) LCN 19 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12073 V 29900 5/6. I due canali sono stati nuovamente codificati in NAGRA+NDS per TivùSat e Sky.

Novità per "Rai 3 TGR Liguria" LCN 303 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Alle ore 05.51 di questa mattina il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Eliminato il canale "TEST". In onda era presente la programmazione di "Bloomberg European TV" in HD!



27.09.2024

Problemi tecnici per "MS CHANNEL" (PLUS TV) canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Ogni 60 secondi è nuovamente presente un beep audio. Lo stesso problema è nuovamente presente anche sul canale "MS MOTOR TV" visibile esclusivamente in streaming.



28.09.2024

Problemi tecnici per "Italian Fishing TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Da diverse ore il canale risulta senza logo di rete.



29.09.2024

Problemi tecnici per "MS CHANNEL" (PLUS TV) canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale risulta inattivo (a schermo nero). Lo streaming presente sul sito web dell'emittente televisiva invece, è regolarmente funzionante.

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Aggiunta l'emittente radiofonica "Canzoni Napoletane" LCN 646 di TivùSat.

Nella notte tra Martedì 24 Settembre e Mercoledì 25 Settembre 2024 si sono verificati alcuni problemi tecnici sui canali "Rai 5", "Rai Movie HD", "Rai Premium" / "Rai Premium HD", "Rai Gulp" e "Rai YoYo" (DTT). I problemi tecnici però, si sono verificati anche sul satellite e di conseguenza anche su TivùSat, oltre che in streaming e HbbTV. Grazie al canale youtube twizz, e grazie a TvInside che ce lo ha segnalato, apprendiamo che i problemi tecnici si sono presentati anche sul canale satellitare "UNINETTUNO UNIVERSITY TV" LCN 701 di TivùSat, presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Ricordiamo che il canale è visibile anche in streaming. Durante i problemi tecnici è apparso un cartello con scritto "Ci scusiamo per l'interruzione. La trasmissione sarà ripresa al più presto.". Il cartello utilizzato è curiosamente lo stesso utilizzato su Rai Premium!

Novità per "MS CHANNEL" (PLUS TV) canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità per il canale "Nasa TV UHD" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Sul canale non è più presente il cartello che avvisava della fine delle trasmissioni sul satellite. Il canale ha ripreso a trasmettere una propria programmazione, anche se potrebbe trattarsi di un errore tecnico. Sul canale infatti è presente una programmazione in loop differente rispetto a quella che era in onda in precedenza, e in sovraimpressione sono presenti due loghi di rete sovrapposti tra loro con la scritta LIVE. Sul canale però non è presente alcuna diretta.



30.09.2024

Novità per il canale "Nasa TV UHD" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso in diretta un evento.

OTTOBRE 2024

01.10.2024

Problemi tecnici per "Teleitalia" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Dal pomeriggio di ieri il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Novità sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Eliminato il canale "Nasa TV UHD".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12341 V 29900 5/6. Aggiunto il canale "Super!". Il canale è codificato in NAGRA+NDS per TivùSat e Sky. Sul canale inoltre è presente il doppio audio e l'applicazione HbbTV. Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che il canale è presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11096 H 30000 2/3. Aggiunto il canale "Kabelio Spare". Il canale risulta inattivo (canale dati). Novità in vista?

Novità sulla frequenza DVB-S2 10853 H 29900 2/3. Il canale "Kabelio Mooz Dance" ha cessato le trasmissioni sul satellite Hotbird 13° Est. Il canale era trasmesso in chiaro (FTA) nonostante il flag di codifica presente per la pay tv Kabelio. Al suo posto è arrivato il canale "Kabelio TV8 Italia". Alcuni minuti dopo aver effettuato lo switch, il canale è stato codificato. Dopo Canale5, è arrivato anche TV8 su Kabelio. I canali italiani presenti sulla paytv sono ora 2.



02.10.2024

Novità per "Italian Fishing TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Sul canale è stato riaggiunto il logo di rete.



04.10.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Riaggiunto il canale "WellTV".



05.10.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Eliminato il canale "Teleitalia" (Tele Shopping Satellitare). Di conseguenza sono stati eliminati anche i canali copia "Napoli Mia" e "CIAO".



06.10.2024

Novità per "La C sat" (La C Netwrk) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Dal 1 Ottobre il bitrate del canale è stato dimezzato. Dalla giornata di ieri inoltre, il canale è tornato a trasmettere in SD con la risoluzione video 720x576i.



07.10.2024

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella serata di ieri, a sorpresa, senza mai averlo pubblicizzato, il canale ha trasmesso in 4K Nativo il programma "Cento - Un secolo di servizio pubblico" dal Palazzo dei Congressi di Roma per la celebrazione del primo secolo del servizio pubblico. Ricordiamo che il canale è visibile anche tramite l'applicazione Jump HbbTV sul digitale terrestre.

Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Aggiunta l'emittente radiofonica "Radio K test". In onda è presente la programmazione di Radio Kiss Kiss. Il bitrate audio e il codec utilizzato però, sono identici a quelli utilizzati da "Radio Kiss Kiss" presente sulla stessa frequenza. Test in corso per portare una seconda rete del gruppo? Stay Tuned!



09.10.2024

Novità per "NASA TV HD" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Dalla giornata di ieri il canale risulta inattivo (a schermo nero).



11.10.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Eliminato il canale "NASA TV HD".

Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Eliminato il canale radiofonico "Radio K test".



13.10.2024

Novità per "Rai 3 TGR Valle d'Aosta" LCN 301 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. IN mattinata al termine delle trasmissione regionali, è curiosamente rimasto in sovraimpressione per alcuni secondi il logo di "Rai Vd'A" durante la programmazione nazionale.



15.10.2024

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11862 H 29900 5/6. Eliminato il canale dati "Sky TG24".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Aggiunto il canale "Sky Sport Hidden 4k". Sull'EPG del canale è presente la scritta "Cartello Hidden 4k (Diretta)? - Cartello Hidden 4k". Il canale è codificato in NDS. Novità in vista?



16.10.2024

Novità per i canali "Rai 3 TGR Regione" LCN 301-323 di TivùSat, presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Dalla giornata odierna tutte le versioni SD regionali trasmettono con il logo di Rai 3 HD. In precedenza solo la versione "Rai 3 TGR Lazio" LCN 315 di TivùSat, trasmetteva già con il logo di Rai 3 HD, pur essendo in SD. Segnaliamo che con questa novità, i problemi di emissione su determinati canali regionali è rimasta. Le versioni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto trasmettono correttamente con una definizione delle immagini da canale SD 576i. Le versioni delle regioni Calabria, Molise e Trentino Alto Adige Bolzano trasmettono correttamente con una definizione delle immagini da canale SD 576i. Le immagini però, risultano leggermente spostate rispetto alle altre versioni. Le versioni delle regioni Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Trentino Alto Adige Trento, a causa del passaggio in HD sul DTT, trasmettono con le immagini più "interne" e con delle barre nere laterali che restringono leggermente l'immagine. Inoltre, la definizione delle immagini risulta molto scarsa e non a pari delle altre versioni trasmesse sempre in SD a 576i. La stessa cosa capita sulla versione della regione Lombardia. In questo caso però, l'immagine risulta in una posizione leggermente differente. Le versioni delle regioni Furlanija Krajina (Rai 3 Bis) e Sardegna invece, sono curiosamente trasmesse sempre a 720x576i ma l'immagine estrapolata risulta a 1024x576i, contro i 1047x576i di tutte le altre regioni. La versione della regione Südtirol, trasmette sempre con la risoluzione HD 1280x720p, ma la programmazione di Rai 3 (ora con logo HD) continua a essere in upscale!! Infine la versione della regione Umbria continua a essere trasmessa con le immagini "più alte" e con una banda nera sotto.



18.10.2024

Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Da alcuni giorni il TGR/BGR del Trentino Alto Adige non risulta più trasmesso in HD Nativo, ma è erroneamente trasmesso in upscale. Ricordiamo che il passaggio all'HD del TGR (Trento) era una novità di poche settimane fa.



19.10.2024

Novità per "Rai 3 TGR Toscana" LCN 312 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata durante la programmazione regionale con "I programmi dell'accesso", il logo di rete risultava nettamente più grande e nella safe area 4:3.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale "RTL 102.5 NEWS ASPI" (RTL NEWS HD) LCN 37 di TivùSat, ha cessato le trasmissioni sul satellite. Al suo posto è ora presente "RTL CALIENTE HD"!! A causa del bitrate basso però, la qualità video del canale con i videoclip molto movimentati, risulta molto scarsa e piena di grandi cubettoni/pixel. L'identificativo del canale non è stato ancora aggiornato.



21.10.2024

Novità per "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Il TGR del Trentino Alto Adige è tornato a essere in HD Nativo. Da digital-forum apprendiamo che si alternano saltuariamente le regie di Trento e di Bolzano. Quando la regia è da Trento il TGR è in HD (tranne le immagini da studio). Quando la regia è da Bolzano, il TGR è completamente in SD e quindi in upscale.

Novità per "RTL 102.5 NEWS ASPI" (RTL CALIENTE HD) LCN 37 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Da questo pomeriggio sul canale sono state effettuate delle modifiche grafiche. Il logo di RTL e l'orologio sono stati modificati. La scritta Caliente è stata spostata in basso a sinistra e risulta animata. I titoli con il nome dell'artista/gruppo e il titolo della canzone sono ora presenti solo in alto a destra, senza più la breve apparizione come grafica all'inzio dei videoclip.



22.10.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Aggiunte le emittenti radiofoniche "Cusano Palermo", "Cusano Palermo" e "Cusano Salerno". Novità in vista per Radio Cusano? Ricordiamo infatti che "Radio Cusano Campus" è già presente sul satellite Hotbird sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3.



23.10.2024

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Dalla giornata di ieri il canale trasmette nuovamente con il logo bianco e un font diverso.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale "RTL 102.5 NEWS ASPI" (HD) LCN 37 di TivùSat, è stato rinominato in "RTL 102.5 CALIENTE" (HD) LCN 37 di TivùSat.



24.10.2024

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna è tornato nuovamente il precedente logo di rete.



25.10.2024

Problemi tecnici in mattinata per "Rai 3 TGR Piemonte" LCN 302 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. All'inizio del BGR Piemonte, è stato effettuato uno switch sull'emissione (senza loghi e grafiche) di Rai Premium! IN seguito il canale è tornato a trasmettere nuovamente il BGR Regione. La stessa cosa è avvenuta sul digitale terrestre e in streaming.



26.10.2024

Novità sulla numerazione LCN TivùSat! Il canale "Super!" LCN 47 di TivùSat ha cambiato frequenza! Il canale è passato dalla vecchia frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4 alla nuova frequenza Sky DVB-S2 12341 V 29900 5/6. La versione presente sulla vecchia frequenza è tutt'ora in onda e verrà spenta a fine mese.



28.10.2024

Problemi tecnici nella mattinata di ieri durante la programmazione regionale di "Rai 3 TGR Sardegna" LCN 322 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. All'inizio della programmazione regionale, si è vista nella parte bassa dello schermo per alcuni secondi, la scritta del nome del file video che normalmente si vede nel player del PC. Inoltre durante tutto il film è rimasta visibile, in basso a sinistra, un'icona del player.



29.10.2024

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Dalla giornata odierna il canale trasmette nuovamente con il "nuovo" logo di rete.



31.10.2024

Le emittenti radiofoniche "Cusano Palermo", "Cusano Napoli" e "Cusano Salerno" recentemente aggiunte sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3, trasmettono in realtà con un unico pid audio. Di conseguenza non sono tre emittenti differenti, ma un'unica emittente!

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "Super!". Il canale è ora visibile esclusivamente tramite la nuova frequenza.

NOVEMBRE 2024

03.11.2024

Problemi tecnici nella serata di ieri per "Telecupole" (SAT) LCN 422 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3. In prima serata il canale risultava a schermo completamente nero. In seguito è tornato a trasmettere regolarmente. Molto probabilmente, al posto dello schermo nero doveva essere presente il cartello di interruzione dei programmi a causa dei diritti di trasmissione.

Novità per "TELERADIOPACE TV" (SAT) LCN 412 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Da alcuni giorni sono sparite i banner in sovraimpressione. Il logo di rete inoltre, risulta ora nel formato 16:9. La programmazione in onda ora sul canale sembra identica in tutto e per tutto alla versione presente sul digitale terrestre locale e in streaming.

Novità per "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano" LCN 306 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata il canale ha trasmesso la programmazione regionale con il logo di "Rai Alto Adige HD". In precedenza era presente il logo di "Rai Alto Adige" senza la dicitura HD, presente invece esclusivamente sulla versione HD di "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat.



04.11.2024

Problemi tecnici in mattinata per il canale "ByoBlu" (HD) LCN 462 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Il canale era stato eliminato. In seguito è stato riaggiunto, ma con continui problemi audio/video. Nel corso della mattinata il canale è poi tornato a trasmettere regolarmente.



06.11.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "WellTV".

Novità per "VALUE 24 TV" (HD) canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12034 V 29900 3/4. Il logo di rete è stato rimpicciolito. Ecco un'immagine:



07.11.2024

Novità per "VIRGIN RADIO" (HD) LCN 68 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Dalla giornata di ieri è stata aggiunta in sovraimpressione la barra con l'orologio e le notizie di TgCom24.



09.11.2024

Novità per "Rai 3 TGR Marche" LCN 313 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata il canale ha trasmesso la programmazione regionali con "I programmi dell'accesso". In alto a sinistra era presente il logo di "Rai 3" regionalizzato di colore bianco.



12.11.2024

Problemi tecnici per "MS CHANNEL" (PLUS TV) canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale risulta inattivo (a schermo nero). In mattinata quando il canale risultava ancora trasmesso sul satellite, risultava con il solo logo di PLUS TV. Attualmente i due canali del gruppo sono visibili esclusivamente in streaming ed entrambi i canali (PLUS TV e PLUS TV 2) hanno eliminato il logo di "in collaborazione con GO-TV CHANNEL".



16.11.2024

Novità per la frequenza DVB-S2 12520 V 27500. Da diversi giorni, il FEC è stato modificato da 3/5 a 2/3.

Problemi tecnici per le frequenze Rai 10992 V 27500 2/3, DVB-S2 11013 H 29900 3/4 e DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Sulle tabelle TOT Descriptors, è ancora presente il vecchio dato inserito con il cambio dell'ora da legale a solare con data 27/10/2024. Questo dato quindi, non è stato ancora corretto con il prossimo cambio dell'ora previsto per Marzo 2025. Sul digitale terrestre invece, risulta tutto corretto.



17.11.2024

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il "nuovo" logo di rete risulta ora semitrasparente e di colore grigio. In precedenza era di colore bianco.



21.11.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 12380 V 30000 5/6. Eliminato il canale "Fashion TV HD".



24.11.2024

Problemi tecnici per "Italian Fishing TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale risulta senza logo di rete.



25.11.2024

Novità per "TVA Vicenza" LCN 832 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. In occasione della giornata dedicata per l'eliminazione della violenza sulle donne, alla destra del logo è presente un drappo rosso.



26.11.2024

Novità per "Italian Fishing TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Sul canale è stato riaggiunto il logo di rete.

DICEMBRE 2024

02.12.2024

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper dedicati.



03.12.2024

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11785 H 29900 3/4. I canali "Classica HD", "Sky Cinema Romance", "Sky Sport Max", "Cartoon Network" e "Sky Uno +1" risultano ora senza identificativo.

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 18862 H 29900 5/6. Eliminati i canali "History", "History", "TG24PrimoPiano", "SID 4356" e "Sky Cinema Comedy".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S 11881 V 27500 3/4. Aggiunto il canale senza identificativo "SID 3942".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11900 H 29900 5/6. Eliminati i canali "Sky Crime +1" e "Sky Crime +1".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11977 H 29000 3/4. Aggiunti i canali "Sky Crime +1", "Sky Crime +1", "Classica HD", "TG24PrimoPiano", "Sky Cinema Romance", "Sky Sport Max" e "Cartoon Network".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11996 V 29900 5/6. Eliminati i canali "Sky Sport" e "Sky Cinema Suspense".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12034 V 29900 3/4. Aggiunti i canali "Comedy Central", "Nick Jr", "BIKE", "Sky Serie Maratone", "Sky Arte +1", "Sky Arte +1", e "Sky Uno +1".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Eliminati i canali "Nick Jr" e "BIKE".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12073 V 29900 5/6. Eliminato il canale "Comedy Central". Aggiunti i canali "Sky Sport" e "Sky Cinema Comedy".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12341 V 29900 5/6. Eliminati i canali "Sky Sport ", "Sky Serie Maratone", "Sky Arte +1" e "Sky Arte +1". Aggiunti i canali "Sky Sport", "Sky Cinema Suspense" e "Sky Serie".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12418 V 29900 5/6. Eliminato il canale senza identificativo "SID 3942". Aggiunti i canali "History", "History", "Sky Nature" e "Sky Nature".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12466 V 29900 5/6. Eliminati i canali "Sky Serie", "Sky Nature" e "Sky Nature".



05.12.2024

Novità in vista per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. I prossimi eventi trasmessi in UltraHD saranno "La Prima della Scala" il 7 Dicembre e l'Apertura della Porta Santa il 24 Dicembre.



07.12.2024

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Da 2 giorni circa sul canale è stata riaggiunta l'EPG. Stasera dalle ore 17.45 il canale trasmetterà in diretta in 4K Ultra HD l'evento "Prima del Teatro alla Scala di Milano". L'opera scelta è 'La forza del destino' di Giuseppe Verdi. Nella serata di ieri invece, senza alcun preavviso o segnalazione, è stata trasmessa la replica dell'anno scorso. La replica è stata curiosamente trasmessa in simulcast tra Rai 5 HD e Rai 4K! A differenza della diretta dell'anno scorso, questa versione risultava editata (senza gli spazi interni Rai) e con una grafica / font dei sottotitoli differente!



08.12.2024

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti altri bumper dedicati.

Novità per "RADIO MONTE CARLO" (HD) LCN 67 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper dedicati.

Novità per "VIRGIN RADIO" (HD) LCN 68 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato.

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso la diretta dell'evento "Prima della Scala di Milano" in 4K Ultra HD.



09.12.2024

Novità per "VALUE 24 TV" (HD) canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12034 V 29900 3/4. Il logo di rete risulta ora semitrasparente.



10.12.2024

Novità per "La C sat" (La C Network) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato con un'animazione.

Novità sulla frequenza 12322 H 27500 3/4. Eliminato il canale "Rinascita del mondo".

Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Eliminato il canale "MS MOTOR TV" (PLUS TV 2). Da diverso tempo il canale risultava inattivo (a schermo nero).

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11785 H 29900 3/4. Eliminati i canali "Discovery", "Sky Crime", "Cinema Christimas" e "Sky Crime". Inoltre sono stati eliminati anche i canali senza identificativo occupati in precedenza dai canali che hanno cambiato frequenza la scorsa settimana. La frequenza risulta ora accesa con solo due canali dati "Fusion BGDL 14291" e "IEPG Data ". A breve la frequenza verrà spenta e dismessa da Sky.

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11843 V 29900 5/6. Eliminato il canale "MTV HD". Aggiunti i canali "Sky Sport" e "Sky Investigation".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11862 H 29900 5/6. Eliminati i canali "Sky Meteo24" e "Nickelodeon".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11900 H 29900 5/6. Eliminati i canali "Prime Video Sportsbar", "Sky Sport", "On Board Sky HD", "Sky Sport F1", "On Board Mix HD" e "Sky Sport MotoGP". La frequenza risulta ora accesa con solo due canali dati "Fusion BGDL 9493" e "IEPG Data ". A breve la frequenza verrà spenta e dismessa da Sky.

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11996 V 29900 5/6. Eliminati i canali "Nick Jr. +1", "Caccia e PESCA", "Sky Arte", "Sky Arte", "Gambero Rosso HD" e "Gambero Rosso HD". Aggiunti i canali "Prime Video Sportsbar", "Sky Sport F1" e "Sky Sport MotoGP".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12341 V 29900 5/6. Eliminati i canali "History +1", "History +1", "Sky Cinema Uno +24" e "Comedy +1". Aggiunti i canali "Eurosport 1", "Sky Sport", "Eurosport 2", "Sky Cinema Suspense" e "Sky Serie".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12466 V 29900 5/6. La modulazione della frequenza è passata da QPSK a 8PSK e il FEC è stato abbassato da 5/6 a 3/4. Eliminati i canali "Eurosport 1", "Eurosport 2" e "Sky Investigation". Aggiunti i canali "History +1", "Nick Jr. +1", "History +1", Discovery", "Sky Crime", "Cinema Christmas", "Sky Meteo24", "Caccia e PESCA", Sky Cinema Uno +24", "MTV HD", "Sky Arte", "Sky Arte", "Nickelodeon", "Gambero Rosso HD", "Gambero Rosso HD", "Sky Crime" e "Comedy +1".



11.12.2024

Novità per "RADIONORBA TV" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie lo studio radio televisivo è stato addobbato.

Novità in vista per TivùSat! Grazie a CanaliSat apprendiamo che dal 10 Gennaio 2025 sarà disponibile un pacchetto di emittenti a pagamento deficato agli appassionati di eSport! Sulla pagina facebook di CanaliSat è stato scritto: "ANTEPRIMA CANALI SAT. Gli 8 canali eCLUTCH dal 10 gennaio su tivùsat eCLUTCH, bouquet per gli appassionati di eSport, collabora con emittenti leader come ESR, GINX TV, Esports 24, Esports Legends, Gametoon e Padel Time, e promette un'esperienza unica di intrattenimento eSport per il pubblico italiano ed europeo. I canali offrono contenuti esclusivi e diversificati: - ESR: Gaming 24/7 con eventi live, documentari e podcast. - GINX TV: Notizie, eventi e intrattenimento globale sul gaming. - Esports 24: Programmazione continua di tornei e competizioni. - Esports Legends: Documentari sugli eventi e i giocatori più iconici. - Bigg TV: il primo canale francese di eSport con competizioni nazionali e internazionali. A questi si aggiungono eClutchLive, Padel Time Tv e Gametoon. Il bouquet sarà disponibile sulla piattaforma TivùSat in abbonamento mensile dal 10 gennaio 2025, sebbene i canali Ginx e Padel Time siano già disponibili in chiaro sul satellite Hotbird (freq. 11240 V 27500) per un periodo promozionale. Sarà possibile abbonarsi esclusivamente se in possesso di un decoder Classic HD (smartcard verde) o della SmarCam 4K (smartcard nera). E-CLUTCH. NO BORDERS. JUST GAME.".

Novità in vista per TivùSat! Sulla frequenza DVB-S2 11240 V 27500 5/6 sono presenti i canali: "GINX", "BIGG TV", "Gametoon", "ESR24", "Esports Legend", "SENEMEDIA", "eClutch Live" e "Padel TV". Attualmente i canali "GINX" e "Padel TV" sono in chiaro per un periodo promozionale. Proprio sul canale "Padel TV" è presente un banner in sovraimpressione che pubblicizza l'arrivo su TivùSat!



13.12.2024

Novità per "Radio Italia Trend TV HD" LCN 63 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.



14.12.2024

Novità per "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" (Veneto Link) canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 2/3. In alcune fasce orarie il canale ritrasmette la programmazione di "GO-TV CHANNEL".



15.12.2024

Mancano ormai poco più di 24 ore e Lunedì 16 Dicembre 2024, il canale "DAZN 1" (HD) LCN 214 di TivùSat, presente sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 2/3, trasmetterà per la prima volta in chiaro (Free To View) una partita di calcio di SerieA in diretta! Il canale sarà aperto alla visione solo sui decoder/tv compatibili.

Novità per "TVA Vicenza" LCN 832 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato.



16.12.2024

Novità per "Italian Fishing TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato. La stessa cosa è avvenuta sul digitale terrestre tramite HbbTV e su Samsung TV Plus.

Novità per "DAZN 1" (HD) LCN 214 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 2/3. In serata il canale ha trasmesso in Free To View sui decoder/tv compatibili la partita di calcio di SerieA Lazio-Inter in diretta! La partita è visibile anche su Prime Video e DAZN senza abbonamento specifico. Il logo però, è differente.



17.12.2024

Novità sulla frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 2/3. Eliminato il canale "Senato" LCN 89 di TivùSat. Aggiunte le emittenti radiofoniche "Rai Isoradio" LCN 604 di TivùSat, "Rai GR Parlamento" LCN 605 di TivùSat, "Rai Radio1 Sport" LCN 606 di TivùSat, "Rai Radio3 Classica" LCN 607 di TivùSat, "Rai Radio Südtirol" LCN 619 di TivùSat, "No Name Radio" LCN 636 di TivùSat, "Rai Radio Tutta Italiana" LCN 637 di TivùSat, "Rai Radio Techete'" LCN 638 di TivùSat, "Rai Radio Kids" LCN 639 di TivùSat, "Rai Radio Live Napoli" LCN 640 di TivùSat, "L’Ora della Venezia Giulia" LCN 641 di TivùSat e "Rai Radio Slovenia" LCN 642 di TivùSat. Le emittenti radiofoniche tematiche Rai sono nuovamente sintonizzabili su tutti i decoder/tv (anche quelli SD)! Sulla frequenza ci sono ora 2,30 Mbps circa liberi. Infine segnaliamo che è stato aggiunto il canale "tivù la guida" LCN 500 di TivùSat. In onda è presente un cartello con QR Code. Sul canale è inoltre presente un'applicazione HbbTV denominata "Epg HbbTV". Sul cartello c'è scritto: "Benvenuto su tivù la guida, attendi qualche secondo se non compare l'applicazione consulta l'app da mobile inquadrando il codice QR".

Novità sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Eliminate le emittenti radiofoniche "Rai Isoradio" LCN 604 di TivùSat, "Rai GR Parlamento" LCN 605 di TivùSat, "Rai Radio1 Sport" LCN 606 di TivùSat, "Rai Radio3 Classica" LCN 607 di TivùSat, "Rai Radio Südtirol" LCN 619 di TivùSat, "No Name Radio" LCN 636 di TivùSat, "Rai Radio Tutta Italiana" LCN 637 di TivùSat, "Rai Radio Techete'" LCN 638 di TivùSat, "Rai Radio Kids" LCN 639 di TivùSat, "Rai Radio Live Napoli" LCN 640 di TivùSat, "L’Ora della Venezia Giulia" LCN 641 di TivùSat e "Rai Radio Slovenia" LCN 642 di TivùSat. Aggiunto il canale "Senato" LCN 89 di TivùSat. Il canale è ora trasmesso in HD Nativo con la risoluzione 1920x1080i e un bitrate video che varia tra i 3,25 Mbps e i 3,90 Mbps circa. Il bitrate audio invece è suddiviso in due tracce rispettivamente di 192 kbps stereo e 128 kbps stereo.

Problemi tecnici per "TVA Vicenza" LCN 832 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Durante la ritrasmissione della versione del digitale terrestre, il logo di rete satellitare si sovrappone al logo di rete del digitale terrestre. A causa del logo animato natalizio presente sul DTT, i due loghi si sovrappongono e risultano così più bianchi del solito.

Novità per "tivù la guida" LCN 500 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 2/3. Nel pomeriggio il cartello in onda sul canale (con circa 0,25 Mbps di bitrate video) è stato modificato leggermente. L'applicazione HbbTV presente al suo interno però, non sembrerebbe funzionare (almeno per il momento).

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Aggiunti i canali "Padel TV" LCN 250 di TivùSat e "GINX" LCN 251 di TivùSat.



18.12.2024

Novità sulla frequenza DVB-S2 11376 V 22000 2/3 del satellite Astra 19.2° Est. Eliminato il canale "Rai News 24". Il canale lascia definitivamente il satellite Astra 19.2° Est.

Problemi tecnici per "Solo Calcio" LCN 58 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3. Il canale risulta a schermo completamente nero. La stessa cosa accade in streaming, HbbTV sul digitale terrestre e su Samsung TV Plus.

Novità per "DAZN 1" (HD) LCN 214 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 2/3. Nel pomeriggio il canale è stato nuovamente chiuso alla visione Free To View.



19.12.2024

Nella tarda serata di ieri il canale "Solo Calcio" LCN 58 di TivùSat, presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3, è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso la diretta della finale di "Sarà Sanremo" in 4K Ultra HD Nativo.

Novità sulla frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 2/3. Le emittenti radiofoniche "Rai GR Parlamento" LCN 605 di TivùSat, "Rai Radio1 Sport" LCN 606 di TivùSat, "Rai Radio3 Classica" LCN 607 di TivùSat, "L'Ora della Venezia Giulia" LCN 641 di TivùSat e "Rai Radio Slovenia" LCN 642 di TivùSat sono state rinominate rispettivamente in "Rai GrParlamento" LCN 605 di TivùSat, "Rai Radio 1 Sport" LCN 606 di TivùSat, "Rai Radio 3 Classica" LCN 607 di TivùSat, "Rai Radio 1 L'Ora della Venezia Giulia" LCN 641 di TivùSat e "Rai Radio Trst A" LCN 642 di TivùSat.



20.12.2024

Novità per le frequenze ex Sky DVB-S2 11785 H 29900 3/4 e DVB-S2 11900 H 29900 5/6. Le due frequenze sono state spente.

Novità sulla frequenza Sky DVB-S 11958 V 27500 3/4. Aggiunto il canale copia "Sky Cinema Uno" (HD). Il canale è disponibile anche sulla numerazione LCN 127 di Sky.

Novità per il canale "tivù la guida" LCN 500 di TivùSat, presente sulla frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 2/3. Sul canale è presente un'applicazione HbbTV. Su alcuni decoder/tv si avvia regolarmente, mentre su altri non viene proprio vista l'applicazione. Molto probabilmente ci sono alcuni parametri errati che non permettono la corretta visualizzazione su tutti i decoder/tv compatibili.

Novità in vista per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Da digital-forum, grazie a ERCOLINO apprendiamo che il 24 Dicembre verrà trasmessa dalle ore 18.45 la diretta dell'apertura della Porta Santa 24. L'evento verrà trasmesso in 4K Ultra HDR! Il 25 Dicembre invece, verrà trasmesso il programma "Stanotte a... Roma" sempre in 4K Ultra HD!



21.12.2024

Novità per "Horse TV HD" LCN 444 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato.

Novità in vista per TivùSat e l'offerta a pagamento dei canali eClutch! Sul banner presente in sovraimpressione sul canale "Padel TV" (HD) LCN 250 di TivùSat, è stata eliminata la data del 10 Gennaio. Al suo posto è ora presente la scritta "Presto su TivùSat". Partenza rinviata?



22.12.2024

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Sul canale è stata riaggiunta l'EPG. Nei prossimi giorni infatti, diversi eventi verranno trasmessi in 4K Ultra HD.



24.12.2024

Novità per "Italian Fishing TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper dedicato.

Novità per "ER24" LCN 518 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper dedicato.

Novità per "TRM h24" LCN 519 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper dedicato.

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un altro bumper dedicato su sfondo blu.

Novità per "TG NORBA 24" (HD) canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un promo dedicato.

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. In serata il canale ha trasmesso la diretta della Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco con l'apertura della Porta Santa. A differenza di "Rai 1 HD" LCN 1 di TivùSat, dove era presente il logo del TG1, su Rai 4K era presente solo il logo di Rai 4K. Al termine, è stato trasmesso anche il programma "A sua immagine".



26.12.2024

Novità per "UNINETTUNO UNIVERSITY TV" LCN 701 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Sul canale sono spesso presenti delle lezioni dedicate al cambiamento climatico, con una scenografia dedicata.

Novità per "UNINETTUNO UNIVERSITY TV" LCN 701 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono spesso presenti dei promo / bumper e video dedicati!

Novità per "VALUE 24 TV" (HD) canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12034 V 29900 3/4. In occasione del S.Natale, la programmazione è stata interrotta per circa 24 ore. Sul canale era in onda un breve bumper in loop con scritto "Merry Christmas! Oggi non guardarci! Festeggia con le persone più vicine a te".

Novità per "ACISPORT TV" (HD) LCN 52 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12576 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper dedicato.

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso il programma "Stanotte a Roma" in 4K Ultra HD HDR.



27.12.2024

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Dalla giornata odierna il canale risulta nuovamente senza EPG.

Novità per "Class TV Moda" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Di recente il canale è tornato a trasmettere con la risoluzione SD 720x576i. Ricordiamo che il canale anche quando era con risoluzione HD, era trasmesso in upscale e non in HD Nativo. Segnaliamo inoltre che il canale ha problemi tecnici audio con un suono metallico. Di conseguenza l'audio del canale è inascoltabile.

Novità per "VIRGIN RADIO" (HD) LCN 68 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper dedicato.



28.12.2024

Novità per "Class TV Moda" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. L'audio del canale è tornato a sentirsi correttamente.

Novità sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 2/3. Il canale "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" è stato rinominato in "GO-TV CHANNEL". Ricordiamo che già da alcune settimane sul canale era in onda prevalentemente la programmazione di GO-TV Channel. Segnaliamo però che come accadeva già in passato con l'altro canale, la programmazione di GO-TV CHANNEL non è fissa 24/24h 7 giorni su 7. Nelle ore notturne e nei weekend vengono effettuati degli switch con altre ritrasmissioni di canali e/o televendite.



30.12.2024

Problemi tecnici per "Senato" (HD) LCN 89 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. In tarda mattinata il canale ha erroneamente effettuato uno switch su una schermata fissa dove erano in corso dei lavori tecnici su un ledwall. Dopo alcuni minuti il canale è andato a schermo completamente nero. Dopo quasi un'ora di schermo completamente nero, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



31.12.2024

Novità per "GO-TV CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 2/3. Il logo di rete è stato leggermente rimpicciolito e quindi risulta posizionato leggermente più in alto. Inoltre la scritta "Buone Feste" è stata eliminata. Prima di essere eliminata, era stata spostata in alto a sinistra.