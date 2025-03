Atalanta - Inter esclusiva Dazn, gratis sul satellite canale 214 Tivusat, senza obbligo di registrazione

MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Argentina Sky Sport, NOW. Sprint Live su TV8

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il secondo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale che sbarca a Termas de Rio Hondo per il Gran Premio d’Argentina. APPUNTAMENTI IN PISTA – Si parte giovedì 13 marzo con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista dalle 12.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2.Prima sessione di MotoGP in programma al...