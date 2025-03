San Marino punta in alto con Gabry Ponte ad Eurovision e nuove ambizioni per RTV

La conferenza stampa promossa da San Marino RTV e dalle istituzioni della Repubblica ha rappresentato un’occasione di rilievo per fare il punto sulle prospettive future del San Marino Song Contest e sulla partecipazione del Titano all’Eurovision 2025. L’evento ha visto la presenza di figure chiave come il Segretario di Stato per il Turismo e la Cooperazione Federico Pedini Amati, il Direttore Generale di San Marino RTV Roberto Sergio, il rappresentante sammarinese all’Eurovision Song Contest 2025 Gabry Ponte e l’ambasciatrice del San Marino Song Contest, Senit.

Nel suo intervento, Pedini Amati ha evidenziato la crescita del concorso, sottolineando il ruolo strategico dell’iniziativa nel rafforzare la visibilità internazionale della Repubblica di San Marino. Un successo che, a suo avviso, dimostra come il format sia diventato uno strumento efficace per promuovere il Paese e coinvolgere un pubblico sempre più ampio, con una risonanza che travalica i confini nazionali.

Roberto Sergio ha poi presentato i dati sull’ampia risonanza mediatica dell’evento, supportata dalla collaborazione strategica con la RAI. Con oltre 72 milioni di contatti generati attraverso le piattaforme di RAI, Mediaset e Sky, il San Marino Song Contest ha ottenuto un’eco senza precedenti, amplificata dalla copertura stampa e dall’interazione social. Ma la notizia più significativa è stata senza dubbio l’annuncio di un bilancio in attivo per San Marino RTV nel 2024, segnando una svolta rispetto alle difficoltà economiche dell’anno precedente. Una ripresa che, secondo Sergio, è il frutto di una gestione più efficace e di una crescita della raccolta pubblicitaria, aprendo nuove prospettive per il futuro dell’emittente e del concorso musicale. Guardando al futuro, Sergio ha anticipato un palinsesto trimestrale più ricco e innovativo a partire dal primo aprile, con un focus particolare su produzioni originali di valore. Tra i nuovi programmi spiccano "Modigliani", condotto da Mieli, e il ritorno di "Friedman con Washington Files", oltre a un nuovo format in stile "David Letterman Show" previsto per settembre. L'obiettivo dichiarato è quello di trasformare San Marino RTV da televisione locale a realtà nazionale e internazionale.

Massimo Bonelli, Direttore Artistico del San Marino Song Contest, si è detto molto soddisfatto della qualità degli artisti partecipanti, inclusi quelli provenienti dal contest. Ha sottolineato il potenziale di San Marino di diventare una piattaforma europea per l'accesso all’Eurovision. Bonelli ha anche accennato alla volontà di rendere il contest sempre più attrattivo per artisti europei di fama. Denny Contesi di Media Solution ha espresso la sua soddisfazione per il successo degli artisti emergenti nel contest e ha anticipato l'intenzione di concentrarsi maggiormente sugli artisti stranieri nelle prossime edizioni, con l'obiettivo di effettuare selezioni anche in altri Paesi europei.

Il protagonista più atteso, Gabry Ponte, si è dichiarato felice e onorato di rappresentare San Marino all'Eurovision 2025 a Basilea. Ha assicurato un impegno costante per creare uno spettacolo perfetto e ha sottolineato la forte sinergia creatasi tra i professionisti di San Marino, RAI e il suo team. Ponte ha inoltre confermato la sua partecipazione a eventi pre-Eurovision ad Amsterdam, Madrid e Londra, occasioni importanti per incontrare i fan e promuovere la sua candidatura. Incalzato sulla possibilità di una vittoria, il Segretario di Stato Pedini Amati ha scherzosamente accennato alla possibilità di allestire un palazzetto mobile in caso di successo e ha ipotizzato, in tono ironico ma non troppo, la collaborazione con l'Italia per ospitare l'Eurovision. Lo stesso Pedini Amati ha poi rivelato l’emissione di un francobollo commemorativo per celebrare i 15 anni di partecipazione di San Marino all’Eurovision.

37 i paesi in gara, con i primi 10 classificati di ciascuna serata che accederanno alla finale di sabato 17 maggio. Come di consueto, i Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito) e il Paese ospitante, la Svizzera, sono già qualificati alla giornata conclusiva, ma prenderanno comunque parte alle semifinali con esibizioni fuori concorso.

Gabry Ponte e il brano “Tutta l’Italia” salirà sul palco in rappresentanza del Titano nella prima semifinale, martedì 13 maggio. Si esibirà in posizione numero 11, subito dopo l’Azerbaigian e prima dell’Albania. Il pubblico italiano potrà esprimere il proprio voto anche per lui. L'Italia, nella prima semifinale, sarà protagonista anche con Tommy Cash e il suo "Espresso Macchiato" in rappresentanza dell'Estonia e con Lucio Corsi che si esibirà fuori concorso per il Belpaese con la canzone – seconda classificata a Sanremo - “Volevo essere un duro”. Ad aprire la serata di martedì 13 sarà l’Islanda mentre Cipro chiuderà le danze. La seconda semifinale, prevista per giovedì 15 maggio, sarà invece aperta dall’Australia e chiusa dalla Finlandia.

Un'ulteriore sorpresa è stata svelata da Pedini Amati: l’intenzione di organizzare un grande concerto di Gabri Ponte a San Marino, indipendentemente dal risultato dell’Eurovision, e la possibilità di una sorpresa all'Expo in Giappone in collaborazione con l’Italia. Infine, è stato annunciato che sono già in corso i lavori per definire il regolamento del San Marino Song Contest 2026, con un rinnovato ottimismo per il futuro di San Marino RTV e con un forte in bocca al lupo a Gabri Ponte per la sua avventura a Basilea.