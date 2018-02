MasterChef Italia su Sky Uno. Nella mistery box 7 chef che hanno chiesto asilo politico

Sono rimasti in 7 a contendersi il titolo di settimo MasterChef italiano. Nella puntata di MasterChef – il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy –in onda giovedì 22 febbraio alle 21.15 su Sky Uno HD si giocheranno il tutto per tutto: il 23enne micologo di Tortona Alberto, il macellaio della provincia di Messina Antonino,il tecnico di radiologia di Varese Davide, la toscana doc Denise,la giovanedi origine ucraina Kateryna,l’impiegata di Monopoli Marianna,eil giovanissimo studente di Civitanova Marche Simone.

Oltre ai giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, gli aspiranti chef nella Masterclass troveranno ad attenderli una mega Mystery Box. Una prova unica nel suo genere che darà vita ad un vero e proprio scambio culturale: 7 chef che hanno chiesto asilo politico in Italia e che qui si stanno costruendo una nuova vita lavorando in ristoranti o catering creati da rifugiati, affiancheranno ciascun concorrente nella realizzazione di un piatto del loro paese di provenienza. Solo uno sarà giudicato il più buono e guadagnerà il vantaggio nell’Invention Test. Il migliore avrà così la possibilità di conoscere i segreti dei piatti di Antonia Klugmann per riuscire a replicare alla lettera quello scelto, ma non solo, potrà “rubare” tutti i segreti del piatto perché Chef Klugmann indosserà la sua casacca e cucinerà al suo fianco.

Per la prova in esterna la gara fa tappa sul promontorio del Gargano, al Faro di Vieste. I cuochi amatoriali dovranno soddisfare il palato e stimolare l’interesse di un importante critico gastronomico: Eleonora Cozzella, ispettrice per la Guida Ristoranti dell’Espresso e capo della giuria italiana del The World’s 50 Best Restaurants. A vincere la prova sarà soltanto uno. Tutti gli altri, invece, dovranno affrontare il Pressure Test e battersi per mantenere saldo il grembiule e non vedere sfumare la possibilità di avvicinarsi alla vittoria finale della settima edizione di MasterChef.

Continua l’appuntamento fisso con la striscia daily di MasterChef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.05 sempre su Sky Uno HD. Questa settimana saranno ospiti alcuni chef stellati del panorama culinario italiano: Massimiliano Musso che presenta una ricetta in cui celebra uno dei tesori gourmet protagonisti della sua cucina, il succo di yuzu e Martina Caruso, giovane promessa siciliana della cucina italiana. Inoltre non mancheranno gli appuntamenti fissi con i giudici di MasterChef: Bruno Barbieri rivela tecniche, ingredienti, trucchi e segreti del mondo della cucina. Antonino Cannavacciuolo, in esclusiva dal suo ristorante stellato Villa Crespi, prepara un piatto sorprendente e facile da realizzare. Mentre Antonia Klugmann apre le porte della cucina del suo ristorante stellato, L’Argine a Vencò. E, infine, ritroveremo le storie e le ricette degli aspiranti chef protagonisti del cooking show.

Come nelle scorse stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove, è stata riutilizzata o donata ad associazioni benefiche ed enti caritatevoli di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

LA GIURIA - Grande novità di questa edizione è la Chef Antonia Klugmann accanto a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Triestina di nascita ma friulana d’adozione Antonia Klugmann aveva già partecipato a MasterChef Italia come ospite nella finale della quinta edizione. Torna ora da giudice portando la sua eccellenza, il talento e la passione che hanno in breve tempo reso grande la sua idea di cucina. Fortissimo il suo legame con il territorio regionale e di confine e l’attenzione per le materie prime. Per Antonia la passione per la cucina è stata un colpo di fulmine arrivato quando frequentava la facoltà di Giurisprudenza a Milano. Ha mosso i primi passi in diversi ristoranti. Il primo l'ha aperto a soli 26 anni a Pavia di Udine e, mentre costruiva il suo nuovo ristorante, è stata per due anni la Chef del ristorante stellato Venissa. Ha bruciato le tappe grazie a carattere e talento, e nel 2014 ha finalmente realizzato il suo sogno aprendo L'argine, a Vencò, in provincia di Gorizia, conquistando già l'anno successivo la sua prima stella Michelin. Nel 2017 è stata eletta Cuoca dell'Anno dalla guida dei Ristoranti d'Italia dell'Espresso.

L'edizione dello scorso anno aveva incoronato Valerio Braschi sesto MasterChef italiano, il più giovane nella storia del programma (ha vinto a 18 anni) e il primo a portare, con la sua passione e il suo talento, la cucina italiana nel mondo: a novembre, in occasione della seconda Settimana della Cucina italiana nel mondo ha cucinato in India (con eventi a New Delhi, Mumbai e Calcutta) a quattro mani con la giovane Kirti Bhoutika, vincitrice di MasterChef India 2016.

LA NUOVA EDIZIONE - Nella nuova edizione i cuochi amatoriali saranno subito messi alla prova con il Live Cooking davanti alla nuova giuria. Sarà la prova dell’Hangar, però, a decretare ufficialmente chi saranno i 20 cuochi amatoriali che conquisteranno il grembiule per l’accesso all’interno della cucina di MasterChef. È a questo punto che avrà inizio la gara vera e propria, fatta di prove difficili, adrenaliniche e ricche di suspense che, di stagione in stagione, il pubblico ha ormai imparato a conoscere e si diverte a replicare: la Mystery Box, l’Invention Test e il temutissimo Pressure Test. Non mancheranno delle novità, nel meccanismo di queste prove, che metteranno a dura prova le conoscenze e le competenze tecniche degli aspiranti chef e faranno risaltare alcune delle loro peculiarità caratteriali.

GLI OSPITI - Attesi tra gli ospiti rappresentanti dell’alta cucina di questa edizione, Valerio Braschi, la giovanissima pastry chef Isabella Potì che a 21 anni è nella lista dei 30 “under 30” di Forbes da tenere d’occhio nei prossimi anni, Giorgio Locatelli, chef italiano che ha fatto la sua fortuna a Londra dove ha un ristorante stellato, Pino Cuttaia, 2 stelle dalla Sicilia, Anthony Genovese, chef stellato de “Il Pagliaccio” di Roma, e il 3 stelle alto atesino Norbert Niederkofler.

LE PROVE IN ESTERNA - Anche quest’anno si esce dalla cucina di MasterChef per affrontare le prove in esterna più disparate. La MasterClass 2017 attraverserà per due volte i confini nazionali, spingendosi fino alle suggestive Isole Lofoten, patria dello stoccafisso sopra il Circolo polare Artico dove a giudicare la performance ai fornelli dei cuochi amatoriali sarà un gruppo di pescatori norvegesi. Quindi il cantone svizzero dei Grigioni: qui gli aspiranti chef cucineranno nelle cucine del ristorante 3 stelle Michelin Schauenstein Schloss Restaurant di Andreas Caminada a Furstenau. Ma la MasterClass visiterà anche alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro paese: Bologna, Vieste, Milano, un campo scout in Abruzzo e il ghiacciaio dello Stelvio, dove gli aspiranti chef cucineranno per le vecchie e le nuove glorie dello sci italiano che si sono affrontate in una gara. MA queste sono solo alcune delle esterne che le due brigate dovranno affrontare, in il cui folklore e le cui tradizioni dei luoghi saranno protagonisti almeno quanto i cuochi stessi, che si metteranno alla prova in condizioni difficili quando non estreme sotto l’occhio vigile e severo dei giudici del programma.

IL MAGAZINE QUOTIDIANO - Settima stagione anche per la striscia daily di MasterChef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.05 sempre su Sky Uno HD. I Giudici di MasterChef saranno i grandi protagonisti dell’appuntamento quotidiano di Sky Uno HD. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann saranno i volti di nuove rubriche in cui proporranno piatti che raccontano la loro filosofia di cucina. Ma durante la striscia quotidiana di MasterChef Magazine ci sarà spazio anche per le storie degli aspiranti chef protagonisti del cooking show e per le loro dinamiche all’interno della gara, per conoscere più da vicino quel che avviene nella MasterClass.

