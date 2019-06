F1 Canada 2019, Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8

La Ferrari, finalmente. Il week-end canadese (diretta Sky Sport Uno e differita TV8) regala un piccola-grande soddisfazione alla casa di Maranello, che piazza le proprie vetture sul 'podiò delle prove ufficiali, firmando all'ultimo giro valido una pole con Sebastian Vettel in 1'10«240 e prendendosi il terzo posto con il monegasco Charles Leclerc in 1'10»920, dunque a 0«680 dal compagno di team. Fra i due il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, al volante della Mercedes (1'10»446) e in ritardo di un nulla: 0«206. È la 56/a pole in carriera per il pilota tedesco, la quinta in Canada. Davvero magnifica la prestazione di Vettel che dimostra di trovarsi a proprio agio sul circuito di Montreal, anche se la prima pole stagionale per il pilota tedesco del cavallino rampante matura solo all'ultimo respiro, perché la Mercedes è una macchina praticamente perfetta e le Ferrari reduci da una serie di disastri. È stata una sessione non priva di emozioni, con il danese Kevin Magnussen che va a schiantarsi sul muro nel Q2: la macchina si distrugge nell'impatto ma per il pilota, paura a parte, nessun problema.

Altro brivido questa volta per la Mercedes di Valtteri Bottas: il finlandese, all'uscita di una curva, perde il controllo, ma la sua monoposto resta miracolosamente in pista, girandosi. Un segno del destino, ma anche un presagio per il team che sa di dover lottare domani in gara per confermarsi su una Ferrari apparsa in grande spolvero. »Sono pieno d'adrenalina... Felice, davvero felice per tutto il team. Le ultime settimane sono state difficili per noi della Ferrari. La macchina dava buone sensazioni, spero che la pole ci dia la spinta giusta per la gara«, commenta Sebastian Vettel dopo avere lasciato l'abitacolo della propria vettura, mentre Hamilton ammette che almeno »la gara di domani sarà interessante«. »Niente da dire - ha aggiunto l'iridato - sono stati più veloci«.

LA GUIDA TV AL GRAN PREMIO SU SKY SPORT F1 / canale 207 Sky



Twitta con #SkyMotori



Articolo di Simone Rossi - Digital-News.it

Mondiale di F1, settimo appuntamento della stagione. Dopo Spagna e Principato di Monaco, si va in Nord America, a Montreal. Il Gran Premio del Canada è tutto in diretta esclusiva su Sky Sport F1. Domenica 9 giugno alle 20.10 la gara, live anche su Sky Sport Uno oltre che sul canale 207. Il GP di Montréal si corre sull'isola artificiale di Notre-Dame su un circuito che è stato molto spesso teatro di sfide indimenticabili. Si comincia con la conferenza piloti del giovedì, poi venerdì sarà la volta delle prove libere, sabato alle 20 si torna in pista per qualifiche e domenica alle 20.10 la diretta esclusiva della gara.

La Formula 1 di Sky è ovunque, sempre insieme a voi per questo oltre a una programmazione tv in diretta che vi porterà a vivere a pieno tutte le emozioni come se foste in una monoposto, ci saranno tutte le informazioni su sito e App a tenervi compagnia e inchiodati al divano. Un racconto sempre all’avanguardia su Sky, con la diretta di tutti i GP di Formula 1 anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere il Mondiale con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Da non perdere le approfondite analisi tecniche grazie alla "Sky Sport Tech Room". E così, come per un team di F1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale: è Matteo Bobbi, collegato da remoto con la pista in una postazione tecnologica per spiegare e rendere comprensibili con Sky Sport Tech le traiettorie, le caratteristiche e gli step di evoluzione delle monoposto. Ottimizzato ai massimi livelli anche lo Sky Pad, con Davide Valsecchi che incontra in pista i top driver per analizzare le azioni salienti del weekend con il suo schermo interattivo. Il racconto della pista è affidato a Carlo Vanzini, con Marc Genè al commento tecnico. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, affiancata da Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi. Per le interviste dalla pit lane Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero è l’insider nel paddock e in cabina di commento. Ogni domenica di gara, Fabio Tavelli conduce Race Anatomy in coppia con Leo Turrini e altri ospiti in studio.

Il racconto della Formula 1 è anche su Skysport.it e l'App di Sky Sport. Con il liveblog vi porteremo nei circuiti di tutto il mondo per farvi vivere da vicino le grandi emozioni della Formula 1. Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla.

DOMENICA 9 GIUGNO 2019

Ore 18:30: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica l'ultima parte alle 01:00

Paddock Live (diretta esclusiva) in replica l'ultima parte alle 01:00 Ore 20:10: gara F1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in sintesi di 60 minuti alle 23:00, 01:30

in replica integrale alle 04:00

gara F1 (diretta esclusiva) in sintesi di 60 minuti alle 23:00, 01:30 in replica integrale alle 04:00 Ore 22:10: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 22:30: Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica alle 02:30

Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) in replica alle 02:30 Ore 00:00 Race Anatomy F1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica alle ore 03:00

______________________________________

IL GP DEL CANADA IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121)

Il circus della Formula 1 si trasferisce Oltreoceano in occasione della settima prova iridata. L’appuntamento il prossimo weekend è con il Gran Premio Pirelli del Canada, che si corre dal 1978 sul circuito di Montréal, in differita e in chiaro per tutti, su TV8. Sul circuito canadese continua la lotta intestina tra i due piloti della Mercedes, mattatori di questa prima parte di stagione. Da una parte Lewis Hamilton, che guida la classifica piloti con 137 punti, capace di imporsi già in quattro occasioni; dall’altra, Valtteri Bottas, distanziato di sole 17 lunghezze dal compagno di squadra, in grado di vincere in Australia e Azerbaigian. Alla Ferrari e alla Red Bull il compito di interrompere il dominio incontrastato delle Frecce d’Argento.

Domenica 9 giugno, alle ore 19.30, la puntata inedita di “Circuiti da leggenda”, che pone l’accento sulle caratteristiche e le curiosità del tracciato canadese. A seguire, alle ore 20.00, sale l’adrenalina con il paddock gara per respirare, direttamente dallo schieramento di partenza, l’atmosfera del pre-gara con le ultime dichiarazioni dei piloti e degli addetti ai lavori prima del semaforo verde. Alle ore 21.30, in differita, il via al Gran Premio Pirelli del Canada. Dopo la bandiera a scacchi, alle ore 23.15, la cerimonia di premiazione sul podio con gli inni nazionali e, alle ore 23.30, il paddock post-gara con le interviste a caldo ai protagonisti della gara e ai team principal delle scuderie più affermate.

Il Gran Premio Pirelli del Canada, intitolato a Gilles Villeneuve, prevede 70 giti (ciascuno misura 4,361 Km), per una distanza totale di 305,27 Km. Il miglior tempo sul giro è stato realizzato da Rubens Barrichello, su Ferrari, nel 2004, con il tempo di 1’13’’622. Qui lo scorso anno si è imposto Sebastian Vettel, davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Solo quinto Lewis Hamilton, capace però di vincere sul tracciato canadese in ben 6 occasioni, di cui 3 consecutive dal 2015 al 2017.

DOMENICA 9 GIUGNO 2019

Ore 19:45 Circuiti da Leggenda - Canada

Circuiti da Leggenda - Canada Ore 20:15 Rubrica: Paddock Live Pre Gara

Rubrica: Paddock Live Pre Gara Ore 21:30 F1 Gara: GP Canada

F1 Gara: GP Canada Ore 23:15 F1 Podio

F1 Podio Ore 23:30 Rubrica: Paddock Live Post Gara

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog.