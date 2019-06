F1 Austria 2019, Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8

Lampo Ferrari ( Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) nella seconda sessione di prove libere del gran premio d'Austria: Charles Leclerc (1:05.086) è stato il piu' veloce nel pomeriggio, rispondendo cosi' a Hamilton che aveva dominato le prove della mattina. alle spalle del monegasco della Ferrari Valtteri Bottas (nonostante l'incidente alla curva 5) e la Red Bull di Pierre Gasly. «solo»quarto Lewis Hamilton, addirittura ottavo Sebastian Vettel. Su un tracciato breve, cosa che spiega anche i distacchi ridotti, sono stati diversi i problemi cui hanno dovuto far fronte i piloti. Caldo a parte - cosa che ha imposto l'apertura di fessure sulle monoposto per raffreddare le power unit - da segnalare gli incidenti di Max Verstappen (curva 10 con la Red Bull) e di Valtteri Bottas (Mercedes curva 5).

Nessuna conseguenza grave per entrambi, ma FP2 chiuse con largo anticipo. Bottas, che poi è stato sottoposto a controlli di routine al centro medico, era in testa alla sessione quando ha perso il controllo della W10 in ingresso di curva 5: gran botta contro le barriere e anteriore completamente distrutto. Subito dopo anche Sebastian Vettel ha perso il controllo della SF90, ma il pilota della Ferrari per pochi centimetri è riuscito ad evitare l'impatto con le barriere. Ci sono stati tanti errori da parte di diversi piloti e forse Hamilton ha un po' alzato il piede visto quanto stava accadendo in pista, pero' si annuncia un GP un po' piu' incerto, anche se in pochi hanno mostrato tutte le loro carte. Gli ingredienti per un sabato di qualifiche e una domenica di gara con altri colpi di scena ci sono tutti. Per quanto riguarda le gomme, è arrivato un 'no' alla proposta di tornare al battistrada 2018 dopo la riunione tra team principal, Pirelli e FIA.

Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Austria, nono appuntamento del Mondiale 2019 in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). Domenica 30 giugno la gara alle 15.10 live anche su Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472), preceduta dal GP di Olanda della MotoGP (live dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno). Nel weekend in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Prova del 9 per la Mercedes, a caccia della nona vittoria consecutiva, l'undicesima se si considerano anche le ultime due gare del 2018. Risultato che eguaglierebbe il record assoluto di 11 vittorie consecutive ottenute dalla McLaren nel 1988.

IL PROGRAMMA – Sabato 29 giugno, sempre alle 15, tocca alle qualifiche, mentre domenica la gara sarà alle 15.10. Sabato, all’interno del “Paddock Live Show” post qualifiche, ospite il giovane pilota della McLaren Lando Norris, Appuntamento con lo speciale “Kimi ferma: una chiacchierata tra Federica Masolin e Kimi Raikkonen che in Austria correrà il 300° GP in carriera. Da non perdere anche l’inedita intervista, durante una partita a calcio balilla, a Sebastian Vettel, che in Austria non ha mai vinto ma spera di poter invertire la rotta su una pista dalle caratteristiche favorevoli alla Ferrari.

La Formula 1 di Sky è ovunque, sempre insieme a voi per questo oltre a una programmazione tv in diretta che vi porterà a vivere a pieno tutte le emozioni come se foste in una monoposto, ci saranno tutte le informazioni su sito e App a tenervi compagnia e inchiodati al divano. Un racconto sempre all’avanguardia su Sky, con la diretta di tutti i GP di Formula 1 anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere il Mondiale con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Da non perdere le approfondite analisi tecniche grazie alla "Sky Sport Tech Room". E così, come per un team di F1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale: è Matteo Bobbi, collegato da remoto con la pista in una postazione tecnologica per spiegare e rendere comprensibili con Sky Sport Tech le traiettorie, le caratteristiche e gli step di evoluzione delle monoposto. Ottimizzato ai massimi livelli anche lo Sky Pad, con Davide Valsecchi che incontra in pista i top driver per analizzare le azioni salienti del weekend con il suo schermo interattivo. Il racconto della pista è affidato a Carlo Vanzini, con Marc Genè al commento tecnico. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, affiancata da Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi. Per le interviste dalla pit lane Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero è l’insider nel paddock e in cabina di commento. Ogni domenica di gara, Fabio Tavelli conduce Race Anatomy in coppia con Leo Turrini e altri ospiti in studio.

Il racconto della Formula 1 è anche su Skysport.it e l'App di Sky Sport. Con il liveblog vi porteremo nei circuiti di tutto il mondo per farvi vivere da vicino le grandi emozioni della Formula 1. Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla.

SABATO 29 GIUGNO 2019

Ore 10:20: Gara 1 F3 (diretta esclusiva)

in replica alle ore 03:30

Gara 1 F3 (diretta esclusiva) in replica alle ore 03:30 Ore 11:45: Paddock Live (diretta esclusiva)

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 12:00: Prove libere 3 F1 (diretta esclusiva)

Prove libere 3 F1 (diretta esclusiva) Ore 13:00: Paddock Live (diretta esclusiva)

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 13:25: Qualifiche Porsche SuperCup (diretta esclusiva)

Qualifiche Porsche SuperCup (diretta esclusiva) Ore 14:00: Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva)

Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 15:00: qualifiche F1 (diretta esclusiva)

in replica alle ore 18:15, 20:30, 00:00, 02:15, 04:45, 08:15

qualifiche (diretta esclusiva) in replica alle ore 18:15, 20:30, 00:00, 02:15, 04:45, 08:15 Ore 16:15: Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva)

Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 16:45: Gara F2 (diretta esclusiva)

in replica alle ore 22:15, 06:00

Gara F2 (diretta esclusiva) in replica alle ore 22:15, 06:00 Ore 19:30: Paddock Live Show (diretta esclusiva)

in replica alle ore 21:45, 23:30, 01:15, 07:15

DOMENICA 30 GIUGNO 2019

Ore 09:30: Gara 2 F3 (diretta esclusiva)

Gara 2 F3 (diretta esclusiva) Ore 10:55: Sprint Race F2 (diretta esclusiva)

in replica alle ore 18:00

Sprint Race F2 (diretta esclusiva) in replica alle ore 18:00 Ore 12:10: Gara SuperCup (diretta esclusiva)

Gara SuperCup (diretta esclusiva) Ore 13:30: Paddock Live (diretta esclusiva)

ultima mezz'ora alle ore 19:00, 22:00

Paddock Live (diretta esclusiva) ultima mezz'ora alle ore 19:00, 22:00 Ore 15:10: gara F1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica integrale alle ore 03:00

in sintesi di 60 minuti alle ore 19:30, 22:30, 01:00

gara F1 (diretta esclusiva) in replica integrale alle ore 03:00 in sintesi di 60 minuti alle ore 19:30, 22:30, 01:00 Ore 17:10: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 17:30: Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica alle ore 20:30, 23:30

Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) in replica alle ore 20:30, 23:30 Ore 21:00 Race Anatomy F1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica alle ore 00:00, 02:00, 05:00

IL GP AUSTRIA IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121)

Una settimana dopo il Gran Premio Pirelli di Francia, il circus della Formula 1 si sposta in Austria in occasione del 9˚ appuntamento stagionale sui 21 previsti. Dopo la vittoria di Lewis Hamilton, la sesta stagionale (la quarta consecutiva), che ha permesso al pilota inglese di consolidare la leadership nella classifica piloti con 187 punti, 36 in più del compagno di squadra Valtteri Bottas, il prossimo weekend l’appuntamento è sul circuito del Red Bull Ring, a Spielberg, in Stiria, con il Gran Premio Myworld d’Austria, in differita e in chiaro solo su TV8.

Sabato 29 giugno, alle ore 17.00, il paddock qualifiche con le dichiarazioni degli addetti ai lavori pochi istanti prima delle qualifiche al via, in differita, alle ore 18.00, che assegnano le posizioni sulla griglia di partenza. Domenica 30 giugno, alle ore 16.30, la puntata inedita di “Circuiti da leggenda”, che analizza le caratteristiche e le curiosità del tracciato austriaco. A seguire, alle ore 17.00, sale l’adrenalina con il paddock gara per respirare, direttamente dallo schieramento di partenza, l’atmosfera del pre-gara con le ultime dichiarazioni dei piloti e degli addetti ai lavori prima del semaforo verde. Alle ore 18.00, in differita, il via all’atteso Gran Premio Myworld d’Austria. Dopo la bandiera a scacchi, alle ore 19.30, la cerimonia di premiazione sul podio con gli inni nazionali e, alle ore 19.45, il paddock post-gara con le interviste a caldo ai protagonisti della gara e ai team principal delle scuderie più affermate.

Il Gran Premio Myworld d’Austria, la cui prima edizione si è disputata nel 1970, prevede 71 giri (ciascuno di 4,318 Km) per una distanza totale di 306,452 Km. Il record sul giro è stato stabilito, nel 2018, da Kimi Raikkonen su Ferrari con il tempo di 1’06’’957. Qui lo scorso anno si è imposto Max Verstappen, al volante della Red Bull, si è imposto davanti alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel.

SABATO 29 GIUGNO 2019

Ore 17:00 Rubrica: Paddock Live Pre Qualifiche

Rubrica: Paddock Live Pre Qualifiche Ore 18:00 F1 Qualifiche: GP Austria

F1 Qualifiche: GP Austria Ore 19:00 Rubrica: Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 30 GIUGNO 2019