F1 Russia 2019, Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8

In un colpo solo ha eguagliato due miti della Formula 1 (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) come Michael Schumacher e Juan Manuel Fangio. Il giorno perfetto di Charles Leclerc, 'poleman' del Gp di Russia che ci correrà domani sul circuito di Sochi, assume anche i contorni della storia, primo pilota ad ottenere sulla Ferrari quattro pole di fila come accadde a Schumi nel lontano 2000-2001 ed eguagliando anche il record del 'Maestrò: 6 pole alla sua prima stagione in Ferrari, come l'argentino nel 1956. L'assolo vale al fuoriclasse monegasco l'ennesimo miglior tempo nella qualifiche anche a Sochi dopo Spa, Monza e Singapore, lasciando soprattutto Lewis Hamilton (+0:402), protagonista di un eccellente ultimo giro, e il compagno di squadra Sebastian Vettel (+0:425), staccati di quasi mezzo secondo. Quinto tempo per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas che però, in virtù della penalizzazione di Max Verstappen (per il cambio del motore il pilota della Red Bull perde 5 posizioni e partirà 9/0), sale in seconda fila.

«Oggi la macchina mi ha dato sensazioni fantastiche e sapere che ho eguagliato Schumacher è una situazione speciale - le parole del 21enne ferrarista appena sceso dalla Rossa - Però non voglio pensare a queste statistiche, c'è ancora una strada lunga da fare domani. Non so se questo è il circuito ideale per partire davanti perchè c'è un lungo rettilineo ma la pole è sempre il posto migliore. Comunque siamo concentrati e fiduciosi perchè anche la simulazione del passo gara èstata positiva». Sconsolato ma comunque contento anche Lewis Hamilton che riconosce i meriti della Ferrari: «Non mi aspettavo di raggiungere la prima fila e sono contento ha commentato l'iridato - È stata una qualifica difficile perchè le Ferrari sono incredibilmente veloci sul rettilineo. Io ho dato tutto quello che avevo e il team ha fatto un lavoro grandioso». Meno contento ovviamente Sebastian Vettel: «Non sono riuscito a estrarre il massimo dalla macchina - le parole del tedesco - Comunque la gara si decide domani, la velocità c'è, dovremo partire bene poi ci preoccuperemo del resto». La top ten è completata da Carlos Sainz (McLaren), Niko Hulkenberg (Reanult), Lando Norris (McLaren), Romain Grosjean (Haas) e Daniel Ricciardo (Renault).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA GUIDA TV AL GRAN PREMIO SU SKY SPORT F1 / canale 207 Sky



Twitta con #SkyMotori



Articolo di Simone Rossi - Digital-News.it

Dopo tre vittorie della Ferrari, Il Mondiale di F1 si sposta in Russia. Si tratta del 16esimo GP della stagione. Potrete seguire dalle 13.10 di domenica 29 settembre il GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Qui la guida tv e gli orari di tutto il fine settimana per rimanere aggiornato su tutti gli appuntamenti.

I semafori si spegneranno alle 13.10 di domenica 29 settembre. Un GP da non perdere, con Hamilton che cerca riscatto e la Rossa che sogna un poker di vittorie che riaccenderebbe ulteriormente l'entusiasmo dei tifosi. Ma la settimana del GP di Singapore comincerà giovedì alle 14.00 con la conferenza piloti, seguita alle 16 da Paddock Live Pit Walk con tutti gli approfondimenti. Venerdì le prime uscite in pista, con le due sessioni di libere alle 12 e alle 14, e la conferenza stampa dei Team Principal, sabato si deciderà la griglia di partenza dalle 14.

La Formula 1 di Sky è ovunque, sempre insieme a voi per questo oltre a una programmazione tv in diretta che vi porterà a vivere a pieno tutte le emozioni come se foste in una monoposto, ci saranno tutte le informazioni su sito e App a tenervi compagnia e inchiodati al divano. Un racconto sempre all'avanguardia su Sky, con la diretta di tutti i GP di Formula 1 anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere il Mondiale con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Da non perdere le approfondite analisi tecniche grazie alla "Sky Sport Tech Room". E così, come per un team di F1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale: è Matteo Bobbi, collegato da remoto con la pista in una postazione tecnologica per spiegare e rendere comprensibili con Sky Sport Tech le traiettorie, le caratteristiche e gli step di evoluzione delle monoposto. Ottimizzato ai massimi livelli anche lo Sky Pad, con Davide Valsecchi che incontra in pista i top driver per analizzare le azioni salienti del weekend con il suo schermo interattivo. Il racconto della pista è affidato a Carlo Vanzini, con Marc Genè al commento tecnico. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, affiancata da Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi. Per le interviste dalla pit lane Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero è l'insider nel paddock e in cabina di commento. Ogni domenica di gara, Fabio Tavelli conduce Race Anatomy in coppia con Leo Turrini e altri ospiti in studio.

Il racconto della Formula 1 è anche su Skysport.it e l'App di Sky Sport. Con il liveblog vi porteremo nei circuiti di tutto il mondo per farvi vivere da vicino le grandi emozioni della Formula 1. Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla.

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019

Ore 08:50: Gara #2 F3 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Gara #2 F3 (diretta esclusiva) Ore 10:15: Gara #2 F2 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Gara #2 F2 (diretta esclusiva) Ore 11:30: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

ultima mezz'ora in repica alle ore 16:00, 20:00

Paddock Live (diretta esclusiva) ultima mezz'ora in repica alle ore 16:00, 20:00 Ore 13:10: gara F1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica alle ore 16:30, 03:00

in sintesi di 60 minuti alle 20:30, 23:00, 01:00

gara F1 (diretta esclusiva) in replica alle ore 16:30, 03:00 in sintesi di 60 minuti alle 20:30, 23:00, 01:00 Ore 15:10: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 15:30: Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno HD / canale 201]

in diretta anche su Sky Sport Uno DTT / canale 472 (in HD) e 482 (in SD)

in replica alle ore 18:30, 21:30

Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) in replica alle ore 18:30, 21:30 Ore 19:00 Race Anatomy F1 (diretta esclusiva)

in replica alle ore 22:00, 00:00, 02:00, 05:00

Tutti gli orari indicati sono relativi alla messa in onda del programma solo sul canale Sky Sport F1 HD (canale 207) escluso dove indicato tra parentesi tonde e/o quadre. SSUno è Sky Sport Uno HD / canale 201, in onda sul digitale terrestre ai canali 472 e 482. Tutti i canali Sky Sport sono disponibili anche in streaming su NOW TV e Sky Go. F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e marchi associati sono marchi registrati da Formula One Licensing BV, una società del gruppo Formula One.

______________________________________

IL GP RUSSIA IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121)

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019