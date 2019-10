F1 Messico 2019, Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8

Max Verstappen ha perso la pole position nel GP del Messico (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) a causa di una penalità di tre punti. La prima fila diventa così tutta Ferrari, con Leclerc e poi Vettel. Alla fine dell'ultimo giro delle qualifiche (in q3), Verstappen non si è fermato con la bandiera gialla dopo il brutto schianto di Valterri Bottas poco prima del rettilineo nonostante avesse visto perfettamente il finlandese. Per Verstappen c'è eccesso di velocità in regime di bandiera gialla, sventolata a 40 secondi dalla fine della Q3.

Verstappen è stato privato della pole e penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza del gp del Messico per non aver rallentato dopo l'incidente di Valtteri Bottas alla curva 17, nel corso della Q3, che lo precedeva. Un comportamento tenuto nonostante le immagini video dimostrino, spiega il sito della F1, che il pilota della Red Bull si fosse reso conto della situazione di pericolo, segnalata anche dalla bandiera gialla, che però ha ignorato, continuando anzi a cercare di migliorare il suo tempo sul giro.

Sentito dai direttori di gara, Verstappen ha ammesso di essere consapevole che l'auto numero 77 (la Mercedes di Bottas) si era schiantata e di averla vista ferma sul lato sinistro della pista, ma ha aggiunto di non aver notato che veniva sventolata la bandiera gialla. Ha anche ammesso di non aver ridotto la sua velocità. Gli steward hanno invece notato dalle immagini a bordo della vettura n. 33 che la bandiera gialla era chiaramente visibile e veniva mostrata con sufficiente preavviso. Infatti «il pilota precedente (Vettel) ha ridotto significativamente la velocità secondo le norme di sicurezza». Verstappen partirà quindi dalla quarta piazzola della griglia, dietro le due Ferrari e la Mercedes di Lewis Hamilton.

«È una grande delusione ricevere una penalità in griglia per la gara, le Ferrari saranno molto veloci - ha commentato Verstappen - quindi la durata delle gomme sarà importante, ma abbiamo una macchina davvero buona. Mi aspetto una lotta ravvicinata».

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA GUIDA TV AL GRAN PREMIO SU SKY SPORT F1 / canale 207 Sky



Twitta con #SkyMotori



Articolo di Simone Rossi - Digital-News.it

IL PROGRAMMA - I semafori si spegneranno alle 20.10 di domenica 27 ottobre. Una gara da brividi, visto cosa c'è in palio: per conquistare il Mondiale per il terzo anno di fila, Hamilton domenica avrà sostanzialmente bisogno di vincere sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez.

La Formula 1 di Sky è ovunque, sempre insieme a voi per questo oltre a una programmazione tv in diretta che vi porterà a vivere a pieno tutte le emozioni come se foste in una monoposto, ci saranno tutte le informazioni su sito e App a tenervi compagnia e inchiodati al divano. Un racconto sempre all'avanguardia su Sky, con la diretta di tutti i GP di Formula 1 anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere il Mondiale con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto. Da non perdere le approfondite analisi tecniche grazie alla "Sky Sport Tech Room". E così, come per un team di F1, anche la squadra di Sky Sport ha il suo tecnico speciale: è Matteo Bobbi, collegato da remoto con la pista in una postazione tecnologica per spiegare e rendere comprensibili con Sky Sport Tech le traiettorie, le caratteristiche e gli step di evoluzione delle monoposto. Ottimizzato ai massimi livelli anche lo Sky Pad, con Davide Valsecchi che incontra in pista i top driver per analizzare le azioni salienti del weekend con il suo schermo interattivo. Il racconto della pista è affidato a Carlo Vanzini, con Marc Genè al commento tecnico. Federica Masolin è la padrona di casa dei paddock, affiancata da Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi. Per le interviste dalla pit lane Mara Sangiorgio, mentre Roberto Chinchero è l'insider nel paddock e in cabina di commento. Ogni domenica di gara, Fabio Tavelli conduce Race Anatomy in coppia con Leo Turrini e altri ospiti in studio.

Il racconto della Formula 1 è anche su Skysport.it e l'App di Sky Sport. Con il liveblog vi porteremo nei circuiti di tutto il mondo per farvi vivere da vicino le grandi emozioni della Formula 1. Cronaca, foto, video esclusivi e sondaggi per non farvi perdere nulla.

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019

Ore 17:10: Gara 2 Porsche SuperCup (diretta esclusiva)

Gara 2 Porsche SuperCup (diretta esclusiva) Ore 18:30: Paddock Live (diretta esclusiva) [in diretta anche su Sky Sport Canale 486 DTT]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 20:10: gara F1 (diretta esclusiva) [in diretta anche su Sky Sport Canale 486 DTT]

in replica alle ore 01:00

in sintesi di 60 minuti alle 23:00, 01:30 (su SS1) 04:00

gara F1 (diretta esclusiva) in replica alle ore 01:00 in sintesi di 60 minuti alle 23:00, 01:30 (su SS1) 04:00 Ore 22:10: Paddock Live (diretta esclusiva) [in diretta anche su Sky Sport Canale 486 DTT]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 22:30: Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) [in diretta anche su Sky Sport Canale 486 DTT]

Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) Ore 00:00 Race Anatomy F1 (diretta esclusiva)

in replica alle ore 03:00, 05:00

Tutti gli orari indicati sono relativi alla messa in onda del programma solo sul canale Sky Sport F1 HD (canale 207) escluso dove indicato tra parentesi tonde e/o quadre. SSUno è Sky Sport Uno HD / canale 201, in onda sul digitale terrestre ai canali 472 e 482. Tutti i canali Sky Sport sono disponibili anche in streaming su NOW TV e Sky Go. F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e marchi associati sono marchi registrati da Formula One Licensing BV, una società del gruppo Formula One.



______________________________________

IL GP MESSICO IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121)

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019