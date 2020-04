Il weekend Sky Sport Classic con i grandi campioni. Lunedì torna CalcioMercato

Continua la programmazione speciale di Sky Sport in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (Sky #IoRestoACasa). Da non perdere i prossimi appuntamenti di Sky Sport Classic in programma su Sky Sport Uno (e su Sky Sport Collection 24 ore dopo). E con l’iniziativa #SkySportYou, i clienti hanno sempre la possibilità di scegliere, attraverso il sito skysport.it, la programmazione della prima serata di Sky Sport Classic sul canale 201.

Domani, venerdì 3 aprile è “ALEX DEL PIERO DAY”. Su Sky Sport Uno, un’intera giornata dedicata a uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi, con alcuni match che lo hanno visto protagonista con la maglia della Juventus e della Nazionale. Dalla storica standing ovation del “Bernabeu” in un Real Madrid-Juventus della Champions League 2008/2009 alla linguaccia dopo un gol nel derby d’Italia del 2006 contro l’Inter passando per l’indimenticabile avventura al Mondiale tedesco. E alle ore 21, appuntamento con la seconda semifinale di “Sky Sport Quiz Reward”, il game show sportivo condotto da Marco Cattaneo e Sara Brusco.

Da un numero 10 all’altro. Sabato 4 aprile è “TOTTI DAY”, con le più belle partite di Francesco Totti con la maglia della Roma e dell’Italia, oltre agli speciali “Grazie Totti - L’ultima partita” e “Speciale Totti - 6 minuti e 12 secondi dopo”.

Domenica 5 aprile è “SCHUMI DAY”: 12 Gran Premi per rivivere la leggenda di uno dei piloti più amati in Italia, Michael Schumacher. Nel corso della giornata, in programma anche due speciali dedicati al campione tedesco: “I Signori della F1” e “Schumi 50” Anche su Sky Sport Serie A un palinsesto a tema per ogni giornata: domani sarà “Derby di Roma Day”, sabato “I Signori del Calcio Day” e domenica “Derby Day”.

MOTORI. Continua su Sky Sport MotoGP la settimana dei “MotoGP days”, con una programmazione dedicata ai grandi campioni del presente e del passato che hanno fatto la storia del Motomondiale. Fino a lunedì 6 aprile, ogni giorno dalle 18, sarà possibile rivedere in onda le gare più spettacolari e gli speciali più emozionanti di un pilota diverso. E sul sito skysport.it, un approfondimento quotidiano curato da Paolo Beltramo. Domani, venerdì 3 aprile, protagonista dei “MotoGP days”sarà Max Biaggi, poi sarà la volta di Loris Capirossi (sabato 4 aprile, nel giorno del suo 47° compleanno), Marco Simoncelli (domenica 5 aprile), Waine Rainey e Kenny Roberts (lunedì 6 aprile).

Anche il canale Sky Sport F1 ripercorre le stagioni dell’era contemporanea. Ogni giorno della settimana è dedicato ad una stagione: domani il racconto del Mondiale 2013 e sabato tocca al 2014. Da non perdere la nuova rubrica #IoRestoACasa Vanz, in cui Carlo Vanzini, guardando la F1 in tv sul divano di casa in compagnia di suo figlio Giacomo di 11 anni, gli mostra e gli spiega i fatti più significativi della storia della F1.

Domenica 5 aprile, la Formula 1 torna virtualmente in pista grazie agli eSports: dalle 21 su Sky Sport F1 in onda il secondo “F1 Virtual GP” della stagione, che si disputerà sul circuito semi-cittadino di Albert Park, a Melbourne. Anche in questa occasione, al simulatore si alterneranno veri piloti di Formula 1 e alcune stelle dello sport, tutti dalle proprie abitazioni. “In pista” anche il pilota della Ferrari Charles Leclerc e il fratello Arthur, nuovo allievo della Ferrari Driver Academy. Oltre a loro, hanno confermato la loro partecipazione Alex Albon, George Russell, Lando Norris e Nicholas Latifi.

Su Sky Sport F1 sarà possibile vedere l’intero evento commentato in italiano con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. A seguire, alle 22.30, un secondo GP virtuale con i più forti piloti professionisti di F1 eSports.

CALCIOMERCATO - L’ORIGINALE .Lunedì 6 aprile, alle 23.30 su Sky Sport 24,torna “Calciomercato – L’Originale”, l’amato appuntamento con Alessandro Bonan, al timone di un ciclo di puntate eccezionale perché inevitabilmente condizionato dalla situazione, ma sempre innovativo. Insieme ai compagni di squadra Gianluca Di Marzio e Marco Bucciantini, Bonan darà vita a una serie di appuntamenti realizzati rigorosamente dalle proprie abitazioni, nel pieno rispetto dell’emergenza di questo momento. Collegati a filo diretto con tanti ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura, del calcio e con i commentatori di Sky Sport, affronteranno questioni legate al calcio, allo sport e alla vita, mai come in questo momento stravolta in tutte le sue forme. Lunedì primo appuntamento con Luca Marchegiani e Rocco Papaleo collegati dalle loro case. Per l’occasione, torna la sigla realizzata e prodotta nel 2019 da Alessandro Bonan, “Il Sogno”.

“Calciomercato – L’Originale” è in onda tutti i lunedì, mercoledì e venerdì alle 23.30 su Sky Sport 24.

SKY SPORT 24. Sempre accesa l’informazione quotidiana di Sky Sport 24, con notizie e approfondimenti sul mondo dello sport. Sul canale 200, continua l’appuntamento con #CasaSkySport, alle 14 e alle 19, in live streaming anche sul sito skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport.

Domani, venerdì 3 aprile, dalle 14, ci sarà Francesco Totti. Sempre venerdì alle 18.30, “ospite” l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi e dalle 19, interverranno due simboli del basket italiano, coach Sergio Scariolo e il Capitano della nazionale italiana Gigi Datome.

Sabato 4 aprile, dalle 14, a #CasaSkySport si parlerà di motori con il pilota dell’Alfa Romeo Racing di F1 Robert Kubica, il Presidente e Amministratore Delegato della Lamborghini Stefano Domenicali e l’ex Presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo. Sempre sabato, dalle 19, “ospiti” il pilota di MotoGp Francesco Bagnaia e Loris Capirossi, oltre a Mauro Sanchini. Domenica 5 aprile, dalle 19, interverranno gli ex calciatori di Inter e Lazio Dejan Stankovic e Matias Almeyda.

Inoltre, domani alle 12 e alle 18 su Sky Sport 24 (e sabato alle 8.30 e alle 11.30), appuntamento con “Sky in Forma”: pillole di lezioni di fitness at home con i video di un insegnante.

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà.

Per questo dal 4 al 30 aprile Sky accenderà due nuovi canali Cinema per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi.

Il canale Sky Cinema #IoRestoACasa 1 (numero 310 di Sky, numero 471 sul digitale terrestre) sarà dedicato all’entertainment per tutta la famiglia con i film più recenti, i grandi cult del passato e prime visioni tra cui Il giorno più bello del mondo di e con Alessandro Siani e Mio fratello rincorre i dinosauri con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Sarà inoltre l’occasione per rivedere alcuni classici con l’indimenticabile Alberto Sordi, nell’anno del centenario della nascita, ma anche iconiche commedie come Se scappi, ti sposo con Julia Roberts e Richard Gere.

Sky Cinema #IoRestoACasa 2 (numero 311 di Sky, numero 473 sul digitale terrestre) è il canale dell’adrenalina e delle emozioni forti, che propone prime TV come Rambo – Last Blood, ovvero il ritorno di Sylvester Stallone con il suo indimenticabile personaggio, classici intramontabili come la Trilogia del dollaro di Sergio Leone e grandi film italiani come Il primo re di Matteo Rovere, Il traditore di Marco Bellocchio e Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti.

I due canali saranno disponibili anche sull’app Sky Go per guardarli su smartphone, tablet e PC, e un’ampia selezione dei loro contenuti sarà fruibile anche on demand.

Inoltre, per il mese di aprile, agli abbonati che hanno già tutti i pacchetti Sky saranno offerti, ogni settimana, alcuni film su Primafila. Dopo il grande successo de L’Immortale questa settimana i film disponibili saranno tre: Cena con delitto: Knives Out, Godzilla II King of The Monsters e, per i bambini, Il piccolo Yeti.

Rimarrà infine aperta per tutto il mese di aprile la visione senza costi aggiuntivi dei canali Sport e di quelli del pacchetto Famiglia per gli abbonati satellite e fibra che non hanno sottoscritto l’abbonamento ai due pacchetti.

CLIENTI SKY BUSINESS - In un momento di grande difficoltà per tutti i cittadini italiani, la solidarietà è un sentimento fondamentale per costruire la fiducia nella ripartenza quando saremo usciti dall’emergenza.Sky vuole continuare a supportare i propri clienti Business in questa fase e non fatturerà il servizio Business Bar Hotel per il periodo dall’8 marzo al 30 aprile 2020, come ulteriore dimostrazione di sostegno e vicinanza.Pertanto, nulla sarà dovuto dai clienti business per questo periodo di abbonamento.Sky continuerà a fornire ai propri clienti tutti i necessari aggiornamenti.

Una programmazione unica, dedicata all’Italia su skyarte.it - Per essere ancora più vicina al Paese in questi momenti difficili in cui è fondamentale stare a casa per contrastare il diffondersi del coronavirus, Sky propone a tutti il meglio delle grandi produzioni di Sky Arte sul patrimonio artistico e culturale d’Italia. A partire da mercoledì 25 marzo, sul sito https://arte.sky.it/, offre gratuitamente un palinsesto 24 ore su 24 con cui Sky Arte dà la possibilità a tutti di viaggiare attraverso le più belle produzioni del canale, di intrattenersi con gli imponenti film d’arte e di raccontare l’Italia con gli scenografici documentari girati nel cuore del nostro Paese.

Con un linguaggio contemporaneo e mai didascalico, che trova nella contaminazione dei generi la sua chiave narrativa, Sky Arte racconta da sette anni le infinite risorse del patrimonio artistico mondiale, con un occhio di riguardo alla straordinaria tradizione italiana e al talento dei nostri artisti. Il canale dedicato all’arte in tutte le sue forme, dal teatro all’arte contemporanea, dalla musica al design, si rende ora disponibile online e senza costi e offre uno sguardo inedito sul bello che ci circonda portando nelle case degli italiani un po’ di serenità e di fiducia nel futuro. Si potranno così ammirare, anche da casa, le meraviglie del nostro Paese e i capolavori custoditi nei nostri musei.

Sky Arte - visibile a tutti gli abbonati Sky (che dispongono dell’HD nel proprio abbonamento) alle posizioni 120 e 400 della piattaforma – propone in streaming una selezione del meglio dei propri programmi dedicati al patrimonio culturale e artistico d’Italia. Tra gli altri, Sette Meraviglie, la serie che va alla scoperta dei grandi simboli dell’arte italiana, realizzata con le più moderne tecniche di ripresa; Musei, la produzione che permette di immergersi nei più importanti poli museali d'Italia e scoprire le ricchezze custodite all'interno; i grandi film d’arte di Sky che raccontano le vite e le arti di Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Raffaello e Tintoretto. E ancora Italie Invisibili che porta l’attenzione su luoghi in cui il tempo e la storia hanno lasciato il segno del proprio passaggio o Italian Season, la serie dedicata alle eccellenze artistiche del Belpaese. Anche la musica trova spazio nel palinsesto dedicato, con le magiche atmosfere delle esibizioni di Brunori Sas nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo di Palermo, di Franco Battiato nell’Hangar Bicocca di Milano e le puntate più intense di 33 Giri – Italian Masters.

Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Sky #IoRestoACasa per la Protezione Civile. - Per contribuire ad arginare l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, abbiamo lanciato una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Sky #IoRestoACasa a sostegno della Protezione Civile. Insieme ad alcuni dei volti più famosi di Sky Sport, i protagonisti dei programmi di intrattenimento più amati e delle serie TV di maggior successo, i giornalisti di Sky TG24, vogliamo sostenere la Protezione Civile per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e strumenti di ventilazione. La Protezione Civile provvederà a distribuire i prodotti, in base alle necessità, su tutto il territorio italiano . La donazione può essere effettuata direttamente sul Conto Corrente (IBAN IT84Z0306905020100000066387, BIC: BCITITMM) aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con la causale SKY IoRestoACasa Covid 19. Grazie al vostro contributo e quello di Sky la Protezione Civile potrà acquistare dispositivi di protezione individuale e/o strumenti e dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi.



Su Sky Sport Football, invece, continua la programmazione dedicata alla Premier League inglese con i nuovi episodi de “Il Club dei 100”, la serie di speciali dedicati ad altrettanti ex campioni che hanno lasciato il segno nel campionato inglese con più di 100 gol o 100 clean sheet. Domani tocca a Dion Dublin (alle 20), poi sarà la volta di Ian Wright (sabato 4 aprile alle 24) e Andy Cole (lunedì 6 aprile alle 20 e alle 24).

Da lunedì 6 aprile, alle 20 (e alle 23), appuntamento con “Premier League Top Gol”, il primo di quattro episodi con i gol più belli di oltre 50 giocatori attuali della Premier League. Da Harry Kane a Mohamed Salah, passando per Sergio Aguero e Jamie Vardy, e tantissimi altri protagonisti del campionato inglese.