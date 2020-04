Cagliari, 50 anni fa lo Scudetto. Sky Sport dedica una giornata speciale

In occasione del cinquantesimo anniversario dello storico ed indimenticabile scudetto del Cagliari, conquistato il 12 aprile 1970, Sky Sport ripercorre tutte le emozioni della grande vittoria. Domenica 12 aprile, sul canale Sky Sport Serie A sarà #SkyCagliari50: per tutta la giornata una ricca programmazione ci accompagnerà tra le partite e i racconti di chi quell’anno lo visse in prima persona.

Un palinsesto dedicato ai tifosi rossoblù e non solo, con le immagini dell’epoca commentate dalle voci di Sky Sport in uno speciale History Remix alle 13.15 e alle 23.15, con i gol più belli della stagione 1969-70, la musica e il costume di quella stagione straordinaria. Un accurato lavoro di ricostruzione storica e restauro delle immagini, per un documento unico e in onda per la prima volta su Sky Sport.

Tanto spazio anche alle partite integrali più belle della storia, recente e non, del Cagliari, della cavalcata in Coppa UEFA 93-94 con Bruno Giorgi in panchina, la promozione del 2016, i gol più belli della storia del club e dell’ultima stagione.

Club reso grande dai suoi eroi. Non poteva per questo mancare il racconto del Mito, Gigi Riva, affidato a Federico Buffa in onda alle 15.30 con la prima parte e alle 16.30 con la seconda parte. E ancora Scopigno, l’allenatore del trionfo, affidato a Giorgio Porrà ne “Lo Sciagurato Egidio” alle 13 e alle 22.15 , “Davide Astori, storia di un capitano” mai dimenticato a Cagliari alle 12.15 e alle 20.30 e “I Signori del calcio – Zola”alle 11.15 e alle 00.15, in un’intervista che ritrae la sua straordinaria carriera da calciatore vissuta tra Italia e Inghilterra, e “Conti – capitani di famiglia” dedicato interamente all’addio al calcio di Daniele Conti, bandiera rossoblù, alle 15 e alle 21.30.

Alle 12.45 e alle 22 sarà invece il momento di rivivere la reunion di 10 anni fa degli eroi dello scudetto, “Ti ricordi lo scudetto del 1970?”, curato da Veronica Baldaccini che documenta l’ultimo ritrovo dei campioni d’Italia avvenuto in Sardegna per il quarantesimo anniversario. Spazi dedicati e interventi live anche all’interno di #CasaSkySport, su Sky Sport 24, con i microfoni aperti agli abbonati da casa.

Di seguito la programmazione completa del #SkyCagliari50 in onda su Sky Sport Serie A: