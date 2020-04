Sky Sport Classic, una settimana con il Mondiale Germania 2006

Dopo che la RAI aveva trasmesso tutte le partite dell’edizione dei Mondiali di Calcio del 2002 che si era disputata in Corea e Giappone e che aveva visto eliminati gli azzurri, agli ottavi di finale, contro la Corea, per l’edizione che si sarebbe andata a disputare nell’estate 2006, l’emittente nazionale aveva acquistato solamente 25 incontri su 64 (una per ogni giorno), facendo cadere l’opzione sulle restanti partite per l’elevato costo, lasciando così a bocca asciutta i tanti appassionati che proprio durante la vetrina mondiale conoscono i nuovi talenti del gioco del calcio.

All’improvviso, nel pomeriggio di Giovedì 12 Maggio 2005 un comunicato stampa inaspettato giunge dalla sede di SKY e le parole che si leggono fanno sobbalzare tutti dalla sedia:

“La pay tv italiana ha acquisito i diritti per la trasmissione della FIFA World Cup 2006, i mondiali di calcio che verranno disputati in Germania dal 9 giugno al 9 luglio 2006. Grazie all’accordo siglato con Infront Sports & Media, società che gestisce i diritti televisivi, sugli schermi di SKY Sport verranno trasmesse tutte le 64 partite dei mondiali di calcio, dalla partita di inaugurazione alla finale"

In fretta e furia, viene organizzata per l’occasione una conferenza stampa che eccezionalmente viene trasmessa in diretta su Sky Tg24, in cui, alla presenza dei vertici di SKY, e alcuni talent tra cui Beppe Bergomi e Josè Altafini, il Direttore di Sky Sport, Giovanni Bruno rivela più precisamente i dettagli dell'operazione e lascia spazio a possibili novità per quanto riguarda una massiccia interattività e una copertura televisiva dell'evento mai vista grazie ai tanti canali a disposizione della tecnologia satellitare.

Oltre a numerosi speciali che vengono inseriti nel palinsesto di SKY Sport 1, il primo vero appuntamento con il Mondiale è nella serata del 9 Dicembre '05 quando vengono effettuati i sorteggi dei gironi ‘mondiali’ che SKY segue con una maratona condotta in gran stile con anche uno studio in loco condotto da Fabio Guadagnini, che vede la partecipazione dei principali giornalisti, telecronisti e opinionisti della redazione sportiva della pay-tv.

Nei primi mesi del 2006, si discute molto anche nel nostro Digital-Forum su quale pacchetto verranno trasmesse le partite, e le opinioni dei nostri utenti sono le più varie, ma è uno spot con Gianluca Vialli a metà febbraio che svela la soluzione del mistero, tutte le partite andranno in onda gratuitamente per gli abbonati al pacchetto CALCIO Sky, mentre per gli altri viene formulato un ticket ‘Calcio SKY Fifa 2006’ inizialmente al costo di 39€.

Finalmente, l’8 Giugno (la serata prima dell’inaugurazione della Coppa a Monaco) parte la programmazione dei nuovi canali ‘Sky Mondiale’: 7 canali dedicati al racconto live della competizione (tra cui uno dedicato alla Gialappa's Band), con repliche continue e rubriche di approfondimento giornalierie tra cui il contenitore 'Sky Mondiale Show'.

Sempre disponibile con il tasto verde del proprio telecomando una applicazione interattiva che permette in ogni momento di rivedere ciò che è andato in onda in precedenza, i servizi di SportTime o tra gli altri gli highlights delle ultime partite disputate.

Dopo la cerimonia di inagurazione, il 9 Giugno alle 18 con la partita Germania-Costa Rica, raccontata da Fabio Caressa, Beppe Bergomi e con la partecipazione di Beppe Servegnini, parte il lungo racconto delle 64 partite tutte in diretta (di cui 39 in esclusiva) che si concluderà nell’interminabile notte di un mese dopo con i coriandoli al cielo di Berlino sullo sfondo della coppa del mondo e la incontenibile gioia azzurra.

Da segnalare, una sorpresa dell'ultimo minuto (svelata in anteprima da noi), che regala a tutti gli abbonati ad uno qualsiasi dei pacchetti SKY la visione gratuita del canale 251, Sky Mondiale 1, in occasione di tutte le partite della Nazionale Italiana e dell'intera gara di Finale (che solo dopo un mese si saprà che vedra di fronte proprio i ragazzi di Lippi contro Zidane & soci). Ad accompagnare gli abbonati nei numerosi speciali proposti, come non dimenticare, l'impegno alternato nello studio di Cologno Monzese, di Ilaria D'Amico, Giorgio Porrà e Alessandro Bonan.

Da oggi lunedì 27 Aprile e per l’intera settimana, su Sky Sport Uno tutte le 64 partite del Mondiale 2006, dai gironi alla finale del 9 luglio. Ogni sera alle 22, un match (dei sette) disputati dagli azzurri di Marcello Lippi nell’intera competizione, dall’esordio contro il Ghana (lunedì 27 aprile) alla Finale contro la Francia (domenica 3 maggio).

LUNEDI 27 APRILE 2020

06:00 Mondiali 2006 Messico - Iran (Girone D 1a g., da Norimberga, Germania)

07:40 Mondiali 2006 Argentina - Costa d'Avorio (Girone C 1a g., da Amburgo, Germania)

09:25 Mondiali 2006 Inghilterra - Paraguay (Girone B 1a g., da Francoforte, Germania)

11:15 Mondiali 2006 Francia - Svizzera (Girone G 1a g., da Stoccarda, Germania)

13:00 Mondiali 2006 Serbia Montenegro - Olanda (Girone C 1a g., da Lipsia, Germania)

14:50 Mondiali 2006 Germania - Costa Rica (Girone A 1a g., da Monaco, Germania)

16:35 Mondiali 2006 Brasile - Croazia (Girone F 1a g., da Berlino, Germania)

18:25 Mondiali 2006 Angola - Portogallo (Girone D 1a g., da Colonia, Germania)

20:10 Mondiali 2006 Argentina - Costa d'Avorio (Girone C 1a g., da Amburgo, Germania)

22:00 Mondiali 2006 Italia - Ghana (Girone E 1a g., da Hannover, Germania)

23:50 2006 Campioni Rewind Italia - Ghana 12/06/06

00:45 Mondiali 2006 Spagna - Ucraina (Girone H 1a g., da Lipsia, Germania)

02:30 Mondiali 2006 Corea del Sud - Togo (Girone G 1a g., da Francoforte, Germania)

04:15 Mondiali 2006 Tunisia - Arabia Saudita (Girone H 1a g., da Monaco, Germania)

MARTEDI 28 APRILE 2020

06:00 Mondiali 2006 Portogallo - Iran (Girone D 2a g., da Francoforte, Germania)

07:45 Mondiali 2006 Messico - Angola (Girone D 2a g., da Hannover, Germania)

09:45 Mondiali 2006 Brasile - Australia (Girone F 2a g., da Monaco, Germania)

11:30 Mondiali 2006 Stati Uniti - Repubblica Ceca (Girone E 1a g., da Gelsenkirchen, Germania)

13:15 Mondiali 2006 Germania - Polonia (Girone A 2a g., da Dortmund, Germania)

15:00 Mondiali 2006 Argentina - Serbia Montenegro (Girone C 2a g., da Gelsenkirchen, Germania)

16:45 Mondiali 2006 Francia - Corea del Sud (Girone G 2a g., da Lipsia, Germania)

18:30 Mondiali 2006 Inghilterra - Trinidad e Tobago (Girone B 2a g., da Norimberga, Germania)

20:15 Mondiali 2006 Brasile - Australia (Girone F 2a g., da Monaco, Germania)

22:00 Mondiali 2006 Italia - Stati Uniti (Girone E 2a g., da Kaiserslautern, Germania)

23:50 2006 Campioni Rewind Italia - Stati Uniti 17/06/06

00:45 Mondiali 2006 Australia - Giappone (Girone F 1a g., da Kaiserslautern, Germania)

02:25 Mondiali 2006 Repubblica Ceca - Ghana (Giorne E 2a g., da Colonia, Germania)

04:10 Mondiali 2006 Arabia Saudita - Ucraina (Girone H 2a g., da Amburgo, Germania)

MERCOLEDI 29 APRILE 2020

06:00 Mondiali 2006 Togo - Svizzera (Girone G 2a g., da Dortmund, Germania)

07:45 Mondiali 2006 Ecuador - Costa Rica (Girone A 2a g., da Amburgo, Germania)

09:30 2006 Campioni Rewind Italia - Stati Uniti 17/06/06

10:30 Mondiali 2006 Olanda - Costa d'Avorio (Girone C 2a g., da Stoccarda, Germania)

12:25 Mondiali 2006 Giappone - Croazia (Girone F 2a g., da Norimberga, Germania)

14:20 Mondiali 2006 Spagna - Tunisia (Girone H 2a g., da Stoccarda, Germania)

16:10 Mondiali 2006 Croazia - Australia (Girone F 3a g., da Stoccarda, Germania)

18:05 2006 Campioni Rewind Italia - Stati Uniti 17/06/06

19:05 Mondiali 2006 Repubblica Ceca - Italia (Girone E 3a g., da Amburgo, Germania)

[...]

[...] 00:15 Mondiali 2006 Ecuador - Germania (Girone A 3a g., da Berlino, Germania)

02:00 Mondiali 2006 Svezia - Paraguay (Girone B 2a g., da Berlino, Germania)

04:00 Mondiali 2006 Iran - Angola (Girone D 3a g., da Lipsia, Germania)

GIOVEDI 30 APRILE 2020

06:00 Mondiali 2006 Costa Rica - Polonia (Girone A 3a g., da Hannover, Germania)

08:00 Mondiali 2006 Arabia Saudita - Spagna (Girone H 3a g., da Kaiserslautern, Germania)

10:00 Mondiali 2006 Svezia - Inghilterra (Girone B 3a g., da Colonia, Germania)

12:00 Mondiali 2006 Costa d'Avorio - Serbia Montenegro (Girone C 3a g., da Monaco, Germania)

14:00 Mondiali 2006 Togo - Francia (Girone G 3a g., da Colonia, Germania)

16:00 Mondiali 2006 Giappone - Brasile (Girone F 3a g., da Dortmund, Germania)

18:00 Mondiali 2006 Olanda - Argentina (Girone C 3a g., da Francoforte, Germania)

20:00 Mondiali 2006 Brasile - Ghana (Ottavi, da Dortmund, Germania)

22:00 Mondiali 2006 Italia - Australia (Ottavi, da Kaiserslautern, Germania)

00:00 2006 Campioni Rewind Italia - Australia 26/06/06

00:45 Mondiali 2006 Portogallo - Messico (Girone D 3a g., da Gelsenchirken, Germania)

02:45 Mondiali 2006 Ghana - Stati Uniti (Girone E 3a g., da Norimberga, Germania)

04:45 Mondiali 2006 Svizzera - Corea del Sud (Girone G 3a g., da Hannover, Germania)

VENERDI 1 MAGGIO 2020

06:45 Mondiali 2006 Ucraina - Tunisia (Girone H 3a g., da Berlino, Germania)

08:45 2006 Campioni Rewind Italia - Australia 26/06/06

09:30 Mondiali 2006 Svizzera - Ucraina (Ottavi, da Colonia, Germania)

12:00 Mondiali 2006 Inghilterra - Ecuador (Ottavi, da Stoccarda, Germania)

14:00 Mondiali 2006 Spagna - Francia (Ottavi, da Hannover, Germania)

16:00 Mondiali 2006 Argentina - Messico (Ottavi, da Lipsia, Germania)

18:00 Mondiali 2006 Germania - Svezia (Ottavi, da Monaco, Germania)

20:00 Mondiali 2006 Portogallo - Olanda (Ottavi, da Norimberga, Germania)

22:00 Mondiali 2006 Italia - Ucraina (2° quarto, da Amburgo, Germania)

00:00 Mondiali 2006 Brasile - Francia (4° quarto, da Francoforte, Germania)

02:00 Mondiali 2006 Paraguay - Trinidad e Tobago (Girone B 3a g., da Kaiserslautern, Germania)

04:00 Mondiali 2006 Italia - Ucraina (2° quarto, da Amburgo, Germania

SABATO 2 MAGGIO 2020

06:00 Mondiali 2006 Inghilterra - Portogallo (3° quarto, da Gelsenkirchen, Germania)

08:30 Mondiali 2006 Germania - Argentina (1° quarto, da Berlino, Germania)

11:00 Mondiali 2006 Brasile - Francia (4° quarto, da Francoforte, Germania)

13:00 Mondiali 2006 Italia - Ucraina (2° quarto, da Amburgo, Germania)

15:00 Mondiali 2006 Inghilterra - Portogallo (3° quarto, da Gelsenkirchen, Germania)

17:30 Mondiali 2006 Germania - Argentina (1° quarto, da Berlino, Germania)

20:00 Mondiali 2006 Portogallo - Francia (2a semifinale, da Monaco, Germania)

22:00 Mondiali 2006 Germania - Italia (1a semifinale, da Dortmund, Germania)

00:30 2006 Campioni Rewind Italia - Germania 04/07/06

01:30 Mondiali 2006 Germania - Portogallo (Finale 3° e 4° posto, da Stoccarda, Germania)

03:30 Mondiali 2006 Brasile - Francia (4° quarto, da Francoforte, Germania)

05:30 Mondiali 2006 Portogallo - Francia (2a semifinale, da Monaco, Germania)

DOMENICA 3 MAGGIO 2020