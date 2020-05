NOW TV rinnova offerta e listino prezzi. Arrivano Pass Entertainment e Kids

Dal 27 maggio l’offerta di NOW TV si trasforma diventando più semplice e adatta alle tue esigenze. Se sei già un cliente NOW TV non dovrai fare niente e potrai continuare a vedere i contenuti disponibili nei tuoi Ticket senza costi aggiuntivi. Anche sull’App di NOW TV verranno introdotte interessanti novità con le nuove sezioni di Entertainment e Kids!

Nella sezione Entertainment puoi trovare gli Show che aspettavi come E poi c’è Cattelan e Alessandro Borghese – 4 ristoranti , le stagioni complete delle Serie TV più amate come Il Trono di Spade , le produzioni Sky Original come Diavoli e Gomorra , tanti documentari di natura, scienza, storia e arte e tutta la varietà dei canali televisivi come Sky Atlantic, Sky Uno, National Geographic e Comedy Central.

puoi trovare gli Show che aspettavi come e , le stagioni complete delle Serie TV più amate come , le produzioni Sky Original come e , tanti documentari di natura, scienza, storia e arte e tutta la varietà dei canali televisivi come Sky Atlantic, Sky Uno, National Geographic e Comedy Central. Nella sezione Kids puoi trovare i programmi più amati da bambini e ragazzi e tanti canali dedicati come Cartoon Network, Boomerang, Nick Jr. insieme ai nuovi arrivi Nickelodeon, DeAKids e BabyTV, e tanti contenuti disponibili on demand, con un’interfaccia semplice e divertente, dedicata ai più piccoli.

puoi trovare i programmi più amati da bambini e ragazzi e tanti canali dedicati come Cartoon Network, Boomerang, Nick Jr. insieme ai nuovi arrivi Nickelodeon, DeAKids e BabyTV, e tanti contenuti disponibili on demand, con un’interfaccia semplice e divertente, dedicata ai più piccoli. Le sezioni Cinema e Sport non subiranno variazioni.

Con il Pass Cinema, Entertainment e Kids potrai continuare a vedere i contenuti che ami in HD e su due schermi in contemporanea.

* La visione in alta definizione non è disponibile su Smartphone, PC/Mac e tablet. L’elenco dei dispositivi abilitati alla visione in alta definizione è disponibile sul sito nowtv.it, di volta in volta aggiornato. Alcuni contenuti e/o canali potrebbero non essere disponibili in Alta Definizione.

Il nuovo 'Pass Entertainment' mensile ovvero la combinazione degli attuali ticket 'Intrattenimento' mensile e 'Serie TV' mensile sarà accessibile al prezzo di 9,99€/mese. Per gli amanti del Cinema il Pass relativo ha anch'esso il costo di 9,99 euro al mese. Per chi desiderasse averli entrambi (Cinema+Entertainment) il prezzo promozionale diventa 14,99€/mese anzichè 19,98€/mese. Importante novità è la "scomparsa" dell'opzione + ovvero quella che permetteva con un costo aggiuntivo di 2,99 Euro di vedere i ticket acquistati (escluso Sport) in HD su 2 dispositivi contemporaneamente che adesso è sempre inclusa senza ulteriori addebiti in tutte le offerte

Nel nuovo Pass Kids troverai i programmi più amati da bambini e ragazzi con tanti canali dedicati come Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon, Nick Jr., DeAKids e BabyTV, e contenuti disponibili on demand, con un’interfaccia semplice e divertente, dedicata ai più piccoli. Potrai vedere i contenuti del Pass Kids su due schermi in contemporanea e il canale Cartoon Network è visibile con la qualità di visione in HD. Il Pass Kids è disponibile al prezzo di 3,99€ al mese. Il pass Kids si rinnoverà automaticamente a 3,99€ al mese salvo disattivazione che potrai effettuare entro 24 ore prima della fine del periodo di visione. Inoltre, per chi attiva NOW TV dal 27/05/2020, con l'attivazione del Pass Kids avrà incluso un periodo di prova gratuito di 7 giorni del Pass Kids.



Per quanto riguarda lo Sport non ci sono variazioni: il Pass Sport mensile rimane al costo di 29,99€, quello valido per 7 giorni a 14,99€, il giornaliero che dà visione esattamente 24 ore "di orologio" dal momento dell'attivazione a 9,99€. La qualità della visione dello Sport su NOW TV è Full HD a 1080p con 50fps. Per vedere il tuo Ticket Sport alla massima qualità è necessaria una connessione di almeno 10Mbps. Gazie al meccanismo dell'Adaptive Streaming, la qualità di visione si adatterà alla velocità della tua banda fino ad arrivare alla massima qualità possibile (ovvero 1080p 50fps)

Se sei già un cliente NOW TV per avere la nuova offerta non dovrai fare niente e potrai continuare a vedere i contenuti disponibili nei tuoi Ticket senza costi aggiuntivi. La tua offerta si aggiornerà automaticamente in base all’offerta attiva al momento della variazione e sarà valida finché non apporterai modifiche. Inoltre in ogni caso non pagherai più di quanto previsto dal nuovo listino e le eventuali promozioni attive resteranno valide finché non apporterai modifiche alla tua offerta. Ricorda, potrai modificare la tua offerta in qualunque momento o disdire il rinnovo automatico entro 24 ore dalla scadenza del Pass nella tua area personale. In ogni caso potrai continuare a vedere i contenuti dei Pass disattivati fino alla data di scadenza del rinnovo.

Sui seguenti dispositivi, nel caso in cui l’App non sia già aperta, l’aggiornamento della applicazione NOW TV avverrà automaticamente:

Smart TV

Xbox e Playstation

Smart Stick e TV Box

TIM Box

Vodafone TV

PC e Mac

Se non riesci a visualizzare correttamente tutte le novità ti consigliamo di chiudere e riaprire l’App. Su Smartphone e Tablet Android e iOS verifica di avere l’ultima versione dell’App oppure recati nello Store del tuo dispositivo e aggiornala.

Per commentare le vicende legate a questo progetto, fare domande, e chiedere - ove possibile - assistenza tecnica, è già attiva una discussione dedicata del nostro Digital-Forum; per parteciparvi e scrivere un commento è necessaria solamente un'iscrizione gratuita a questo indirizzo: www.digital-forum.it.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)