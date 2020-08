Kidding 2a stagione su Sky Atlantic e NOW TV con Jim Carrey

Jim Carrey ancora protagonista della dolorosa e straordinaria fiaba sulla vita di Jeff Piccirillo e del suo alter ego televisivo Mr. Pickles, per il secondo e ultimo capitolo di KIDDING, che arriverà il 31 agosto con i primi 5 episodi dalle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV. Il lunedì successivo verranno trasmessi i 5 episodi finali. La serie sarà disponibile anche on demand.

Carrey torna in un ruolo che gli è valso una candidatura ai Golden Globe® e che ha sancito il suo ritorno in TV – nonché la sua seconda collaborazione con il premio Oscar Michel Gondry, regista di Se mi lasci ti cancello. Nel mondo fatto di musica, magia, pupazzi e marionette della serie targata SHOWTIME, spicca la tragedia personale del personaggio interpretato da Carrey,l’iconico presentatore televisivo di show per bambini, la cui vita è andata in pezzi per la perdita di uno dei suoi due figli.

La serie, che riprende pochi secondo dopo il finale della stagione precedente, ruota attorno a un momento cruciale della vita di Jeff Piccirillo: per la prima volta in 30 anni il Mr. Pickles’ Puppet Time non va più in onda e Jeff deve trovare una via alternativa per comunicare con i suoi fan che hanno ancora bisogno di lui. Jeff crea quindi un nuovo e controverso metodo per parlare con i bambini di tutto il mondo, ma questo lo porterà, per la prima volta nella sua carriera, a diventare bersaglio di ostilità e di critiche. Alla ricerca di un nuovo equilibro personale tra vita familiare e il suo ruolo di presentatore tv, Jeff scoprirà un nuovo lato di se stesso.

Acclamatissima dalla critica, dopo i pareri entusiastici riscossi dalla prima parte, la seconda stagione è stata definita da IndieWire “eccellente” e “tanto divertente quanto illuminante”. Tra le guest star dei nuovi episodi - in cui comparirà anche un finto Dalai Lama, interpretato da Michael Yama (Scemo & + scemo 2) - la pluripremiata star del pop Ariana Grande. Nello straordinario cast capitanato da Carrey anche l’attore candidato agli Oscar® e ai Golden Globe® Frank Langella (Frost/Nixon - Il duello), Catherine Keener (Essere John Malkovich) e Judy Greer (30 anni in 1 secondo), i giovanissimi Cole Allen e Juliet Morris e l’attore candidato ai Golden Globe® Justin Kirk (Weeds).).

Tra i produttori esecutivi della serie, insieme al creatore della stessa Dave Holstein anche Michel Gondry – alla regia del quinto e del sesto episodio - e lo stesso Jim Carrey. Con loro anche anche Michael Aguilar (Penny Dreadful: City of Angels), Roberto Benabib (Weeds), Raffi Adlan (The Green Hornet), il candidato agli Emmy® Jason Bateman (Ozark, Arrested Development, The Outsider) e Jim Garavente (Bad Words).

KIDDING – Dal 31 agosto dalle 21.15 i primi 5 episodi della serie su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Il lunedì successivo verranno trasmessi i 5 episodi finali, sempre su Sky Atlantic e NOW TV