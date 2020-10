X Factor 2020 - Last Call su Sky Uno e NOW TV (venerdì su TV8)

Ultimo step di selezioni, ultima chance di essere tra i protagonisti di X FACTOR 2020. È la Last Call, in onda giovedì 22 ottobre su Sky e NOW TV. Per EMMA, HELL RATON, MANUEL AGNELLI, MIKA è giunto il momento della scelta definitiva: dei 20 giovani talenti che hanno superato le prime due fasi di selezioni dello show di Sky, prodotto da Fremantle, soltanto 12 riusciranno a calcare il palco di #XF2020. Un’ultima occasione, per i quattro, per riascoltare i talenti selezionati dai Bootcamp e cancellare poi ogni dubbio e individuare la squadra migliore.

Un ultimo ascolto in cui i giudici non saranno da soli: HELL RATON potrà contare sull’aiuto dei suoi colleghi e compagni di lavoro MARA SATTEI e LAZZA per scegliere chi tra la partenopea Ale, la giovane abruzzese Casadilego, la monzese Cmqmartina, Daria Huber - anche lei napoletana - e la cremonese Mydrama avrà gli attributi per entrare definitivamente nella squadra delle Under Donne.

MANUEL AGNELLI avrà invece al suo fianco il fumettista, illustratore e regista italiano GIPI:insieme, dovranno formare la squadra dei Gruppi. La scelta è tra il quartetto parmense degli Yellow Monday, il duo power rock dei Little Pieces of Marmelade, il gruppo di Verbania dei WIME,la band toscana dei Manitoba e il trio umbro dei Melancholia.

MIKA, per sciogliere la matassa degli Over, avrà al suo fianco l’artista FRANCESCO VEZZOLI. Sul palco per l’esibizione che decreterà l’accesso ai Live ci saranno: l’astigiano Disarmo, la calabrese Eda Marì, il milanese Kaima, il calabrese ma bolognese d’adozione N.A.I.P. e il siciliano Vergo.

Infine sarà il turno di EMMA: con lei ci sarà l’artista e produttore discografico DARDUST, per riascoltare e scegliere tra il perugino Blind,il livornese Blue Phelix,i bolognesi Santi e Leo Meconi eil siciliano Roccuzzo.

Al termine della puntata ALESSANDRO CATTELAN decreterà la fine delle selezioni e darà appuntamento per l’attesissima gara live di X Factor 2020, al via da giovedì 29 ottobre.

Inoltre, dal 23 ottobre prende il via anche l’appuntamento con X FACTOR DAILY. Il racconto quotidiano della preparazione dei concorrenti ai Live sarà in onda dal lunedì al venerdì alle 19.35, sempre su Sky Uno e NOW TV e sempre disponibile on demand.

E infine, per chi volesse rivedere tutte le puntate delle selezioni, dal 23 al 25 ottobre il canale Sky Uno+1 (canale 109) dedica tutta la sua programmazione a #XF2020, riproponendo in versione integrale le Audition, i Bootcamp e la puntata di Last Call di questa stagione di X Factor.

X FACTOR 2020 - PARTNER

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2020:

AXA Italia , che per la prima volta sarà Main Partner di X Factor;





, che per la prima volta sarà Main Partner di X Factor; Connecting Partner : Sky Wifi;





: Sky Wifi; Official Partner : Opel, Mac Cosmetics, Yoga, Samsung Electronics Italia Spa, Dyson;





: Opel, Mac Cosmetics, Yoga, Samsung Electronics Italia Spa, Dyson; Technical Partner : OPI, Yamaha Music.





: OPI, Yamaha Music. Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show.





è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show. Spotify è Official Streaming Music Partner dello show. X Factor ha così il suo canale ufficiale con le playlist con i brani preferiti dai giudici e da Alessandro Cattelan, oltre alla playlist con i brani più indimenticabili delle precedenti edizioni. Al termine di ogni puntata Live, sarà poi possibile ascoltare le cover e i brani originali dei concorrenti in gara.





è Official Streaming Music Partner dello show. X Factor ha così il suo canale ufficiale con le playlist con i brani preferiti dai giudici e da Alessandro Cattelan, oltre alla playlist con i brani più indimenticabili delle precedenti edizioni. Al termine di ogni puntata Live, sarà poi possibile ascoltare le cover e i brani originali dei concorrenti in gara. Vanity Fair Italia , settimanale di Condé Nast diretto da Simone Marchetti, racconta le storie dei personaggi del cinema, della musica, dell’entertainment e dello star system attraverso interviste e approfondimenti con un linguaggio innovativo e un punto di vista unico e inaspettato. Vanity Fair Italia, Stories Partner di X Factor, svelerà in anteprima le storie dei protagonisti dello show musicale.





, settimanale di Condé Nast diretto da Simone Marchetti, racconta le storie dei personaggi del cinema, della musica, dell’entertainment e dello star system attraverso interviste e approfondimenti con un linguaggio innovativo e un punto di vista unico e inaspettato. Vanity Fair Italia, Stories Partner di X Factor, svelerà in anteprima le storie dei protagonisti dello show musicale. NOISEY è l’anima musicale di VICE e della musica racconta tutto, parlando del suono in ogni sua declinazione. Insieme a X Factor per questa edizione, racconteremo giudici, audizioni, partecipanti e ovviamente le canzoni, offrendo contenuti speciali e playlist inedite.

CALENDARIO X FACTOR 2020:

Le Audizioni: 17 e 24 settembre – 1° ottobre

17 e 24 settembre – 1° ottobre Bootcamp: 8 e 15 ottobre

8 e 15 ottobre Last Call: 22 ottobre

22 ottobre X Factor 2020 – Live: In diretta dal 29 ottobre

X Factor è un programma a cura di Eliana Guerra. Supervisore di produzione: Vincenzo Molluso. Produttore esecutivo: Marica Casalinuovo, Barnaby Boccoli. Creative producer: Alessandro Cattelan. Autori: Lorenzo Campagnari, Chiara Guerra, Giacomo Carrera, Federico Giunta. Direttore Musicale: Fabrizio Ferraguzzo. Regia: Luigi Antonini. Fotografia: Ivan Pierri. Scenografia: Luigi Maresca. Organizzatore generale: Paolo Scarbaci.

X FACTOR 2020 È IN ONDA OGNI GIOVEDI

ALLE 21.15 SU SKY UNO (CANALE 108, DIGITALE TERRESTRE CANALE 455),



SEMPRE DISPONIBILE ON DEMAND, VISIBILE SU SKY GO, SU SMARTPHONE, TABLET E PC,

ANCHE IN VIAGGIO NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA, E IN STREAMING SU NOW TV.



X FACTOR 2020 – LE SELEZIONI È IN ONDA IL VENERDÌ, IN PRIMA SERATA, SU TV8.

