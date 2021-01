A Discovery of Witches, la seconda stagione su Sky e NOW TV

Dopo il successo della prima stagione, A DISCOVERY OF WITCHES - IL MANOSCRITTO DELLE STREGHE torna su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Il fantasy drama a tinte gotiche targato Sky Original, tratto dalla saga best seller di Deborah Harkness, Trilogia delle anime, ripartirà sabato, 16 gennaio alle 21.15 e sarà disponibile on demand su Sky. Ancora protagonisti Teresa Palmer (Knight of Cups, La battaglia di Hacksaw Ridge) e Matthew Goode (Stoker, A Single Man, Downton Abbey), che hanno incantato il pubblico con la loro storia d’amore impossibile nei panni di Diana Bishop e Matthew Clairmont e che ritroveremo nascosti nella Londra elisabettiana a seguito del loro viaggio nel tempo.

Nella scorsa stagione abbiamo imparato a conoscere la giovane accademica appassionata di alchimia che aveva scelto di rinnegare la sua natura di strega e l’affermato genetista nonché affascinante vampiro vecchio 1500 anni. Abbiamo seguito la loro battaglia per potersi amare malgrado il divieto di relazioni tra le specie. Nei nuovi episodi, i nemici ormai sono ovunque e Diana e Matthew dovranno rimanere uniti malgrado le loro paure, gelosie e tutti gli ostacoli che si troveranno davanti per riuscire a tornare nel presente

Nel cast anche Tom Hughes (Victoria, Red Joan) nei panni del demone Christopher ‘Kit’ Marlowe, leggendario poeta e scrittore; James Purefoy (The Following, Sex Education) che interpreta Philippe de Clermont, fondatore della Congregazione, patrigno di Matthew e leader immortale a capo della dinastia di vampiri de Clermont; e Adelle Leonce (Delitti in Paradiso, Black Mirror), nella serie Phoebe Taylor, determinata e coraggiosa che comincerà a conoscere il mondo delle creature dopo un incontro inaspettato.

A DISCOVERY OF WITCHES - IL MANOSCRITTO DELLE STREGHE, una serie Sky Original diretta da Juan Carlos Medina, è stata adattata dalla scrittrice Kate Brooke, che della serie è anche produttore esecutivo insieme ai cofondatori della Bad Wolf Production Jane Tranter, Julie Gardner, Lachlan MacKinnon e la stessa Deborah Harkness.

A DISCOVERY OF WITCHES - IL MANOSCRITTO DELLE STREGHE

DAL 16 GENNAIO, TUTTI I SABATI SU SKY ATLANTIC E IN STREAMING SU NOW TV. DISPONIBILE ON DEMAND