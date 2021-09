Sky, la tua casa dello Sport | Due giorni di eventi live senza sosta (11 e 12 Settembre)

Tre partite di Serie A, tutta la Serie B e otto gare di Serie C, poi 14 partite di calcio internazionale per un sabato da campioni, con in campo, fra gli altri Messi, CR7, Lewandowski e Haaland. E ancora, la doppietta dei motori con la Formula 1 a Monza e la MotoGp ad Aragon. Nel weekend di Sky anche gli Europei di beach soccer e di baseball, il tennis degli US Open, il nuoto con l'ISL, rugby, padel, vela e il Mondiale di futsal. Non prendete impegni!

Pronti per il weekend? Sui canali di Sky Sport due giorni di eventi live senza sosta. Tra sabato 11 e domenica 12 settembre un menù davvero ricco che comprende il calcio con la Serie A (tre partite), tutta la Serie B, la Serie C (otto gare). Poi un sabato di Super Leagues e super campioni con il probabile nuovo debutto all'Old Trafford di Cristiano Ronaldo; in campo anche Borussia Dortmund, PSG e Bayern Monaco, tutto in un pomeriggio. Poi la Formula 1 in pista a Monza, le moto ad Aragon; e ancora: ben due Europei, quello di beach soccer e quello di baseball; le finali del tennis degli US Open, il nuoto con l'ISL della Pellegrini. E poi rugby, padel, vela e il Mondiale di futsal.

Il weekend migliore per inaugurare “La casa dello sport”, il nuovo contenitore che permette di seguire in un posto solo tutti gli sport di Sky (e non solo). Una sorta di Diretta Sport, con in studio Fabio Tavelli (sabato) e Mario Giunta la domenica.

La Formula 1 di scena a Monza

Si chiude con il GP d'Italia il "tris" di weekend consecutivi della Formula 1 che è entrata nel vivo della lotta per il titolo. Sabato alle 16.30 torna l'esperimento della qualifica Sprint per assegnare la pole position (alle 12 si corrono invece le prove Libere 2), Domenica alle 15 il GP nel Tempio della velocità: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e da seguire anche in 4K.

La MotoGp nel deserto di Aragon

L’appuntamento con i motori è doppio in questo weekend con la MotoGP che torna in pista in Spagna, nel circuito di Aragon. Tutte le gare da non perdere, tutte in diretta su Sky Sport MotoGP: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14. Grande curiosità per vedere il debutto di Vinales in sella all'Aprilia: un motivo in più per non mancare l’appuntamento.

Riecco la Serie A

Torna in campo la Serie A dopo la sosta per la Nazionale. Si riparte con la terza giornata di campionato: tre gli appuntamenti sui canali Sky Sport. Sabato 11 alle 20.45 Atalanta-Fiorentina (Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, anche in 4K). Domenica 12 settembre alle 12.30 Sampdoria-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, anche in 4K e il posticipo del lunedì tra Bologna e Verona (alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251).

Serie B, live tutta la terza giornata

Il lungo weekend della Serie B inizia venerdì 10 con Benevento-Lecce (ore 20.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251), poi ben sei le partite in diretta sabato, da seguire anche con Diretta Gol per quelle che si giocano in contemporanea alle 14.00 (a partire dal big match tra Spal e Monza, poi Alessandria-Brescia, Frosinone-Perugia, Como-Ascoli); alle 16.15 in campo Ternana e Pisa, alle 18.30 chiude la giornata Crotone-Reggina. La domenica, tre gli appuntamenti: Cosenza-L.R. Vicenza alle14, Cremonese-Cittadella alle 16.15 e alle 20.30 Pordenone-Parma.

Serie C, otto partite in diretta

Ancora calcio made in Italy in questo lungo weekend con la Serie C: in campo e su Sky Sport saranno 8 partite in diretta. Due gli appuntamenti sabato 11: alle 17.30 Grosseto-Ancona e alle 20.30 Foggia-Turris. Si prosegue domenica con tre gare alle 17.30: Pescara-Vis Pesaro, Modena-Teramo e Olbia-Viterbese. In prima serata, alle 20.30 spazio ad Avellino-Latina, Pro Patria-Juventus U23 e Picerno-Bari.

Premier League, il debutto di Ronaldo a Manchester

Dall’Italia all’Inghilterra: un viaggio appena intrapreso da CR7 che torna a vestire la maglia del Manchester United. Esordio contro il Newcastle da seguire sabato alle 16.00 su Sky Sport Football. Alla stessa ora anche Leicester-Manchester City (su Sky Sport Arena), mentre alle 18.30 c’è Aston Villa-Everton (Sky Sport Football). Riavvolgendo di qualche ora il nastro: alle 13.30 c’è anche Crystal Palace-Tottenham, live su Sky Sport Football e in 4K. Domenica, a chiudere il weekend del calcio inglese, è alle 17.30 Leeds-Liverpool (su Sky Sport Football e disponibile anche in 4K).

Ligue 1, le stelle del Paris contro il Clermont

Rimaniamo in Europa con il campionato francese: sui canali Sky Sport quattro partite, da venerdì 10 con Lorient-Lille (21.00 su Sky Sport Football). Poi, sabato, fari puntati su Paris-Clermont alle 17 su Sky Sport Action, mentre alle 21 in campo Monaco e Marsiglia (Sky Sport Football). La domenica chiude alle 20.45 Lione-Strasburgo, live sempre su Sky Sport Football.

La Bundesliga completa le "Super Leagues" di Sky

Anche la Germania non è da meno ed il menù della due-giorni è davvero ricco: si parte sabato con Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund alle 15.30 (canale 256), mentre alle 18.30 c’è Lipsia-Bayern Monaco, live alle 18.30 su Sky Sport Football e anche in 4K. Anche domenica, doppio appuntamento: alle 15.30 con Eintracht-Stoccarda (Sky Sport Football) e Borussia Moenchengladbach-Arminia Bielefeld alle 19.30 su Sky Sport Action.

Beach soccer, gli Europei in Portogallo. Domenica le finali

Portogallo, Bielorussia, Italia, Polonia, Russia, Spagna, Svizzera e Ucraina sono le otto nazioni a contendersi il Campionato Europeo di beach soccer, a Figueira da Foz (Portogallo). L’Italia torna in campo sabato alle16.45 contro il Portogallo (Sky Calcio 257) e domenica per le finali.

Tennis, è tempo di finali allo Us Open

Sarà un weekend di finali a Flushing Meadows: sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2, disponibili anche per gli abbonati Sky ai canali 210 e 211, da non perdere la finale femminile (sabato dalle 21) e quella maschile, domenica, alla stessa ora.

Nuoto, continua l’International Swimming League

Anche nel weekend proseguono le gare dell’ISL. Sabato e domenica continua infatti la Regular Season dell’evento che è un vero e proprio campionato del mondo a squadre di nuoto. Dalle ore 19, su Sky Sport Arena, tornano gli Aqua Centurions di Federica Pellegrini.

Europei di Baseball: l’esordio degli Azzurri

Al via domenica il Campionato Europeo di baseball che si gioca, fino al 19 settembre, in Piemonte, tra Torino, Avigliana e Settimo Torinese. Primo appuntamento con gli Azzurri guidati da Mike Piazza impegnati contro la Grecia, live alle 15.00 su Sky Sport Action. L’Italia parte tra le favorite: il titolo, che l’Italia ha vinto 10 volte, manca dal 2012.

Anche rugby, padel, futsal e vela nella casa dello sport

Un weekend davvero... infinito su Sky Sport, per quantità e varietà di eventi. C’è anche il rugby con tre appuntamenti: sabato alle 21.45, su Sky Sport Arena, la finale della Currie Cup, il campionato sudafricano, fra i Bulls e gli Sharks in una rivincita della finale della scorsa edizione. Domenica, terza giornata del Rugby Championship, il 4 Nazioni dell'emisfero sud. Si comincia alle 9 con Nuova Zelanda-Argentina, a mezzogiorno, Sudafrica-Australia. Entrambe le partite su Sky Sport Arena.

C’è anche la vela in questo super weekend: da Saint-Tropez, la quinta tappa della stagione del SailGP. In acqua con i catamarani F50: l’appuntamento è su Sky Sport Arena sabato dalle 13.30 e domenica alle 14. E ancora: dalla Costa Azzurra alla Sardegna con la tappa del World Padel Tour. Live su Sky Sport Tennis, da Cagliari, sabato le semifinali maschili e femminili (ore 10 e 15) e domenica le finali (16.30 e 18.30). Infine, c’è un Coppa del Mondo da seguire: è la FIFA Futsal World Cup che inizia proprio domenica, in Lituania. Su Sky Sport Calcio la sfida da seguire è quella tra i padroni di casa e il Venezuela (alle ore 17).

La programmazione live del weekend

Sabato 11 settembre

Ore 09.50 : MotoGP, Prove Libere 3 (Sky Sport MotoGP)

: MotoGP, Prove Libere 3 (Sky Sport MotoGP) Ore 12.00 : Formula 1, Prove Libere 2 (Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K)

: Formula 1, Prove Libere 2 (Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K) Ore 13.30 : Premier League, Crystal Palace-Tottenham (Sky Sport Football e 4K)

: Premier League, Crystal Palace-Tottenham (Sky Sport Football e 4K) Ore 13.30 : Vela, France SailGP, Day 1 (Sky Sport Arena)

: Vela, France SailGP, Day 1 (Sky Sport Arena) Ore 14.00 : Serie B, Diretta Gol (Sky Sport 251)

: Serie B, Diretta Gol (Sky Sport 251) Ore 14.00 : Serie B, Spal-Monza (Sky Sport Calcio e Sky Sport 252)

: Serie B, Spal-Monza (Sky Sport Calcio e Sky Sport 252) Ore 14.00 : Serie B, Alessandria-Brescia (Sky Sport 253)

: Serie B, Alessandria-Brescia (Sky Sport 253) Ore 14.00 : Serie B, Frosinone-Perugia (Sky Sport 254)

: Serie B, Frosinone-Perugia (Sky Sport 254) Ore 14.00 : Serie B, Como-Ascoli (Sky Sport 255)

: Serie B, Como-Ascoli (Sky Sport 255) Ore 14.10 : MotoGP, Qualifiche (Sky Sport MotoGP)

: MotoGP, Qualifiche (Sky Sport MotoGP) Ore 15.30 : Bundesliga, Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (Sky Sport 256)

: Bundesliga, Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (Sky Sport 256) Ore 15.45 : Europeo beach soccer, Portogallo-Italia (Sky Sport 257)

: Europeo beach soccer, Portogallo-Italia (Sky Sport 257) Ore 16.00 : Premier League, Manchester Utd-Newcastle (Sky Sport Football)

: Premier League, Manchester Utd-Newcastle (Sky Sport Football) Ore 16.00 : Premier League, Leicester-Manchester City (Sky Sport Arena)

: Premier League, Leicester-Manchester City (Sky Sport Arena) Ore 16.15 : Serie B, Ternana-Pisa (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251)

: Serie B, Ternana-Pisa (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251) Ore 16.30 : Formula 1, Qualifiche Sprint (Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K)

: Formula 1, Qualifiche Sprint (Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K) Ore 17.00 : Ligue 1, Paris-Clermont (Sky Sport Action)

: Ligue 1, Paris-Clermont (Sky Sport Action) Ore 17.30 : Serie C, Grosseto-Ancona (Sky Sport 253)

: Serie C, Grosseto-Ancona (Sky Sport 253) Ore 18.30 : Bundesliga, Lipsia-Bayern M. (Sky Sport Uno anche in 4K)

: Bundesliga, Lipsia-Bayern M. (Sky Sport Uno anche in 4K) Ore 18.30 : Premier League, Aston Villa-Everton (Sky Sport Football)

: Premier League, Aston Villa-Everton (Sky Sport Football) Ore 18.30 : Serie B: Crotone-Reggina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252

: Serie B: Crotone-Reggina su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 Ore 19.00 : Nuoto ISL, Match 6 Day 1 (Sky Sport Arena)

: Nuoto ISL, Match 6 Day 1 (Sky Sport Arena) Ore 20.30 : Serie C, Foggia-Turris (Sky Sport 253)

: Serie C, Foggia-Turris (Sky Sport 253) Ore 20.45 : Serie A, Atalanta-Fiorentina (Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 anche in 4K)

: Serie A, Atalanta-Fiorentina (Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 anche in 4K) Ore 21.00 : Ligue 1, Monaco-Marsiglia (Sky Sport Football)

: Ligue 1, Monaco-Marsiglia (Sky Sport Football) Ore 21.00 : Tennis, US Open, finale femminile (Eurosport)

: Tennis, US Open, finale femminile (Eurosport) Ore 21.45: Rugby, Finale Currie Cup Bulls-Sharks (Sky Sport Arena)

Domenica 12 settembre

Ore 09.00 : Rugby Championship, Nuova Zelanda-Argentina (Sky Sport Arena)

: Rugby Championship, Nuova Zelanda-Argentina (Sky Sport Arena) Ore 11.00 : MotoGP, Gara Moto3 (Sky Sport MotoGP)

: MotoGP, Gara Moto3 (Sky Sport MotoGP) Ore 12.05 : Rugby Championship, Sud Africa-Australia (Sky Sport Arena)

: Rugby Championship, Sud Africa-Australia (Sky Sport Arena) Ore 12.20 : MotoGP, Gara Moto2 (Sky Sport MotoGP)

: MotoGP, Gara Moto2 (Sky Sport MotoGP) Ore 12.30 : Serie A, Sampdoria-Inter (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 anche 4K)

: Serie A, Sampdoria-Inter (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 anche 4K) Ore 14.00 : MotoGP, Gara MotoGP (Sky Sport MotoGP)

: MotoGP, Gara MotoGP (Sky Sport MotoGP) Ore 14.00 : Serie B, Cosenza-L.R. Vicenza (Sky Sport 252 – 253)

: Serie B, Cosenza-L.R. Vicenza (Sky Sport 252 – 253) Ore 14.00 : Vela, France SailGP, Day 2 (Sky Sport Arena)

: Vela, France SailGP, Day 2 (Sky Sport Arena) Ore 15.00 : Formula 1, Gara (Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K)

: Formula 1, Gara (Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) Ore 15.00 : Europei Baseball, Italia-Grecia (Sky Sport Action)

: Europei Baseball, Italia-Grecia (Sky Sport Action) Ore 15.30 : Bundesliga, Eintracht-Stoccarda (Sky Sport Football)

: Bundesliga, Eintracht-Stoccarda (Sky Sport Football) Ore 16.15 : Serie B, Cremonese-Cittadella (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251)

: Serie B, Cremonese-Cittadella (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251) Ore 16.30 : World Padel Tour, finale femminile (Sky Sport Tennis)

: World Padel Tour, finale femminile (Sky Sport Tennis) Ore 17.30 : Premier League, Leeds-Liverpool (Sky Sport Football anche in 4K)

: Premier League, Leeds-Liverpool (Sky Sport Football anche in 4K) Ore 17.30 : Serie C, Pescara-Vis Pesaro (Sky Sport 252)

: Serie C, Pescara-Vis Pesaro (Sky Sport 252) Ore 17.30 : Serie C, Modena-Teramo (Sky Sport 253)

: Serie C, Modena-Teramo (Sky Sport 253) Ore 17.30 : Serie C, Olbia-Viterbese (Sky Sport 254)

: Serie C, Olbia-Viterbese (Sky Sport 254) Ore 18.30 : World Padel Tour, finale maschile (Sky Sport Tennis)

: World Padel Tour, finale maschile (Sky Sport Tennis) Ore 19.00 : Futsal World Cup, Lituania-Venezuela (Sky Sport Calcio)

: Futsal World Cup, Lituania-Venezuela (Sky Sport Calcio) Ore 19.00 : Nuoto ISL, Match 6 Day 2 (Sky Sport Arena)

: Nuoto ISL, Match 6 Day 2 (Sky Sport Arena) Ore 19.30 : Bundesliga, Borussia M.-Arminia B. (Sky Sport Actions)

: Bundesliga, Borussia M.-Arminia B. (Sky Sport Actions) Ore 20.30 : Serie C, Avellino-Latina (Sky Sport 252)

: Serie C, Avellino-Latina (Sky Sport 252) Ore 20.30 : Pro Patria-Juventus U23 (Sky Sport 253)

: Pro Patria-Juventus U23 (Sky Sport 253) Ore 20.30 : Serie C, Picerno-Bari (Sky Sport 254)

: Serie C, Picerno-Bari (Sky Sport 254) Ore 20.30 : Serie B, Pordenone-Parma (Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251)

: Serie B, Pordenone-Parma (Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251) Ore 20.45 : Ligue 1, Lione-Strasburgo (Sky Sport Football)

: Ligue 1, Lione-Strasburgo (Sky Sport Football) Ore 21.00 : Tennis, US Open, finale maschile (Eurosport)

: Tennis, US Open, finale maschile (Eurosport) Ore 02.00: Baseball MLB, New York Mets-New York Yankees (Sky Sport Action)

Lunedì 13 settembre