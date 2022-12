Amichevoli con Milan, Juventus, Inter e Atalanta a Dicembre su Sky Sport. Napoli in PPV

In attesa della ripresa del campionato, le squadre di Serie A scaldano i motori in amichevole. Tutto in diretta su Sky Sport: ecco le date e gli orari. Sarà il Napoli la prima squadra a scendere in campo contro l’Antalyaspor mercoledì 7 dicembre alle 18.45 (la partita sarà disponibile solo in pay per view). Venerdì 9 dicembre alle 20 sarà poi il turno dell’Atalanta, che ospiterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte per una sfida che assegnerà il trofeo Bortolotti (live su Sky Sport Football e in streaming su NOW). Ancora Napoli domenica 11 dicembre alle 16 (disponibile solo in pay per view), con gli azzurri di Luciano Spalletti impegnati contro il Crystal Palace. Il 13 dicembre alle 15 toccherà al Milan, al Al-Maktoum Stadium di Dubai, contro l’Arsenal (Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Il 17 dicembre alle 19 i Gunners di Mikel Arteta riceveranno all’Emirates Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri (Sky Sport Uno e in streaming su NOW) mentre alle 20.30 il Napoli ospiterà gli spagnoli del Villareal al Maradona (disponibile solo in pay per view). Giovedì 29 dicembre alle 17, Sassuolo e Inter si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia (Sky Sport Uno e in streaming su NOW), mentre alle 19 al Gewiss Stadium l’Atalanta di Giampiero Gasperini scenderà in campo con gli olandesi dell’AZ Alkmaar (Sky Sport Football e in streaming su NOW). Il ciclo di amichevoli si chiuderà il 30 dicembre alle 18.15 con il Milan che a Eindhoven incontrerà il PSV (Sky Sport Uno e in streaming su NOW).

ATALANTA vs EINTRACHT FRANCOFORTE



venerdì 9 dicembre ore 20, Gewiss Stadium, Bergamo - Diretta su Sky Sport Football

Telecronaca: Andrea Marinozzi

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni

ARSENAL vs MILAN



martedì 13 dicembre ore 15, Al-Maktoum Stadium, Dubai - Diretta su Sky Sport Uno

Telecronaca: Massimo Marianella

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano

ARSENAL vs JUVENTUS

sabato 17 dicembre ore 19, Emirates Stadium, Londra - Diretta su Sky Sport Uno

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà

SASSUOLO vs INTER

giovedi 29 dicembre ore 17, Mapei Stadium, Reggio Emilia - Diretta su Sky Sport Uno

Telecronaca: Federico Zancan

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

ATALANTA vs AZ ALKMAAR

giovedì 29 dicembre ore 19, Gewiss Stadium, Bergamo - Diretta su Sky Sport Football

Telecronaca: Massimo Marianella

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni

PSV vs MILAN



venerdì 30 dicembre ore 18.15, Eindhoven - Diretta su Sky Sport Uno

Telecronaca: Davide Polizzi

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni

SOLO IN PAY PER VIEW SU SKY PRIMAFILA

ANTALYASPOR vs NAPOLI mercoledì 7 dicembre ore 18.45, stadio di Antalya - Diretta Sky Sport 251

Telecronaca: Dario Massara





