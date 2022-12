MasterChef Italia, su Sky e streaming NOW si forma la Masterclass di questa edizione

Si sono riaperte le porte della cucina di MasterChef Italia e le selezioni per gli aspiranti chef proseguono a ritmo serrato. La scorsa settimana, già nove grembiuli bianchi sono stati assegnati, altri hanno ricevuto il grembiule grigio per affrontare la fase successiva: quindi chi è ancora in attesa del proprio Live Cooking sa perfettamente che dovrà mettercela tutta per convincere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Nella prossima serata - giovedì 22 dicembre in onda su Sky e in streaming su NOW - gli ultimi Live Cooking daranno la possibilità ad altri aspiranti chef di farsi conoscere dai giudici per convincerli di meritare un posto tra i migliori cuochi amatoriali d’Italia. Avranno come sempre 45 minuti per cucinare e altri 5 per presentare il piatto, dopodiché si passerà al giudizio: con tre “si” otterrebbero l'immediato accesso allaMasterclass, con due soli “si” si accede alle Sfide, negli altri casi dovranno abbandonare i fornelli di MasterChef Italia.

Al termine di questa prima fase, quindi, tutti i grembiuli grigi si ritroveranno per affrontare le Sfide: tre step in totale per valutare non solo le capacità tecniche e le conoscenze dei cuochi amatoriali ma anche il loro sangue freddo. Già dalla prima prova i migliori conquisteranno il grembiule bianco con su cucito il proprio nome mentre altri dovranno abbandonare la postazione, e così facendo, prova dopo prova, fino a quando i giudici non avranno riempito tutti i posti a disposizione della Masterclass. Andrà avanti solo chi dimostrerà di saper gestire le proprie emozioni, cercando di far emergere tecnica, originalità e conoscenza della materia.

Alla fine dei due episodi del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - attesi giovedì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW - avremo i componenti ufficiali della Masterclass di questa nuova stagione. Avrà inizio un percorso complesso e articolato, appassionante e durissimo, sfidante ed emozionante, al termine del quale solo uno conquisterà il titolo di nuovo MasterChef italiano.

Il giorno dopo la nascita della nuova classe, prenderà il via l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine (dal lunedì al venerdì alle 19:45, sempre su Sky e in streaming su NOW). Nel corso del primo episodio, chef Barbieri indosserà i panni del professore per interrogare un “allievo” d’eccezione, Carmine, concorrente della scorsa edizione di MasterChef Italia: l’argomento sarà una delle preparazioni base della cucina italiana, i fondi di pesce; a seguire, per la prima settimana, verranno presentati i concorrenti ufficiali di quest’anno.

Tutto il mondo MasterChef Italia sceglie di impegnarsi – anche quest’anno – in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Da anni, ormai, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile, e collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano.

Quest’anno, perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.

MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

Un programma scritto da Paola Papa, Sonia Soldera, Alberto Di Risio, Alessandra Tomaselli, Ilaria Barosi, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, e con Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group. Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 500 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 64 versioni locali e più di 10mila episodi in onda nel mondo.

MASTERCHEF ITALIA: ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

MASTERCHEF MAGAZINE: dal 23 dicembre dal lunedì al venerdì alle 19:45 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

