Villeneuve Pironi, su Sky il documentario con la storia di due leggende della Formula 1

Arriva a Natale il film documentario Sky Original incentrato sull’avvincente e tragica storia di due leggende della Formula 1, nonché storici rivali, Gilles Villeneuve e Didier Pironi. Prodotto da Sky Italia e Sky Studios e realizzato da Noah Media Group, Villeneuve Pironi sarà in esclusiva su Sky Documentaries il 25 dicembre alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.

A quarant'anni dalla tragica e nota stagione di F1 del 1982 e con il contributo, per la prima volta, di entrambe le famiglie, il documentario racconta la sorprendente storia dell'icona canadese Gilles Villeneuve e della superstar francese Didier Pironi, uniti dalla passione per la velocità e dalla determinazione a vincere, ma irreparabilmente divisi da un episodio storico e molto controverso intercorso tra loro. Attraverso straordinari filmati d'archivio e interviste esclusive alle famiglie, il documentario esplora le affascinanti vite, le carriere e la teatrale rivalità tra le due icone della Formula 1. Negli anni più pericolosi dell’automobilismo moderno, due coraggiosi compagni e piloti della Ferrari ambivano a vincere il campionato del mondo. Durante il Gran Premio di San Marino, però, Pironi infranse un accordo non scritto, rubando all'ultimo giro la vittoria al collega e amico Villeneuve.

In una trama carica di mistero e intrighi, questo documentario rivela ogni avvincente colpo di scena, scoprendo la verità dietro quell'accordo non scritto sull'ultimo fatidico giro.

Due generazioni hanno accettato di dare il proprio contributo al film: i figli di Gilles Melanie Villeneuve e Jacques Villeneuve, quest’ultimo ex campione del mondo di Formula 1, e i figli di Didier che portano i nomi dei due piloti, Gilles Pironi e Didier Pironi. Contributi fondamentali vengono resi dalle compagne dei piloti: la moglie di Gilles Joann Villeneuve e la compagna di Didier Catherine Goux. Nel film figurano anche alcuni tra i nomi più importanti nella storia della Formula 1, quali Alain Prost e Sir Jackie Stewart.

Il film è diretto da Torquil Jones (14 Vette: scalate ai limiti del possibile, Bobby Robson: più di un manager) e prodotto da John McKenna (14 Vette: scalate ai limiti del possibile, Steve McQueen: una vita spericolata) e dall'ex pilota di Formula 1 Mark Webber.

