«Il Giorno Piu Bello» in prima tv Sky Cinema (anche in 4K) e streaming NOW

Andrea Zalone firma la divertente commedia IL GIORNO PIÙ BELLO,i n prima tv lunedì 2 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Remake della commedia francese C'est la vie - Prendila come viene, di Éric Toledano e Olivier Nakache, il film vanta un grande cast corale che include Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Stefano De Martino, Lodo Guenzi, Massimo De Lorenzo e Fiammetta Cicogna e vede la partecipazione di Carlo Buccirosso. La sceneggiatura è di Fabio Bonifacci, e Andrea Zalone.

SINOSSI - Aurelio (Paolo Kessisoglu) ha ereditato il mestiere di wedding-planner dal padre: guida l’azienda di famiglia, “Il giorno più bello”, e per tutta la vita ha sacrificato i propri sogni in nome di una missione: regalare la felicità. Oggi, però, complice la crisi e un divorzio alle spalle, sente il bisogno di un cambiamento radicale. È innamorato di Serena, una sua collaboratrice, e con lei sogna di iniziare una nuova vita, mollando tutto per solcare gli oceani in barca a vela. Prima di assaporare la libertà, però, Aurelio deve risolvere due questioni non di poco conto: vendere “Il giorno più bello” e convincere Serena a divorziare da Giorgio, che di Aurelio è amico fraterno dai tempi del liceo. Le cose sembrano mettersi bene quando, dopo molti rifiuti, si fa avanti un possibile acquirente, il Dottor Musso. Ad Aurelio non resta che organizzare l’ultimo matrimonio della sua carriera, quello tra due rampolli dell’alta borghesia, Pier e Chiara. Se non che, il giorno stesso del ricevimento, scopre che il padre della sposa è proprio Musso, deciso a fare di quella cerimonia il banco di prova per scegliere se comprare – o meno – “Il giorno più bello”. In pochi istanti, quella che avrebbe dovuto essere una festa di routine deve trasformarsi nel matrimonio del secolo. L’impresa, però, è tutt’altro che scontata, basta guardare la scalcagnata compagnia di collaboratori che girano intorno ad Aurelio: un’assistente, Adele, sempre sull’orlo di una crisi di nervi, un cantante, Billy, fallito che ha avuto una storia con la sposa, e in cucina una brigata precaria e sul punto di una rivolta. Senza contare che, dulcis in fundo, l’unico fotografo disponibile è proprio Giorgio... Riuscirà Aurelio a districarsi tra gaffes dei camerieri, impennate di gelosia, goffe rivendicazioni sindacali e disastri culinari, evitando che “Il giorno più bello” di Pier e Chiara si trasformi in una festa da incubo?

Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema, in programmazione da oggi, martedì 22 novembre 2022. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

C’è JURASSIC WORLD – IL DOMINIO, ultimo straordinario capitolo della saga prodotta da Steven Spielberg, dal primo gennaio 2023 su Sky, il grande successo del cinema d’animazione MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO, in arrivo su Sky il 6 gennaio, il blockbuster THE BATMAN, nuovo imperdibile titolo dedicato all’Uomo Pipistrello, con Robert Pattinson, già disponibile su Sky. Ma non solo: grazie a Paramount+, vedono il film campione d’incassi del 2022, TOP GUN: MAVERICK, che sarà disponibile sul servizio da giovedì 22 dicembre. Prodotto da Paramount Pictures, Skydance and Jerry Bruckheimer Films, TOP GUN: MAVERICK vede nel cast Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis con Harris e Val Kilmer.

L’offerta natalizia di Sky Cinema sarà infatti ampia e variegata. Tra i titoli previsti, oltre ai già citati THE BATMAN, JURASSIC WORLD – IL DOMINIO E MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO, arriveranno in prima tv blockbuster come ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE (Lunedì 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno) terzo capitolo della saga Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, nonché uno dei maggiori incassi della stagione, con Jude Law, Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen, l’esilarante commedia CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? (Lunedì 5 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno), di Alessandro Siani, con Christian De Sica, Alessandro Siani, Diletta Leotta e Angela Finocchiaro e la commedia con delitto 7 DONNE E UN MISTERO (Domenica 11 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno) con un grandissimo cast tutto al femminile composto da Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri, Ornella Vanoni. E ancora il thriller noir di Francesco Carrozzini THE HANGING SUN – SOLE DI MEZZANOTTE (Lunedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno), tratto dal romanzo “Sole di mezzanotte” di Jo Nesbø, con Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt, Raphael Vicas, e con Peter Mullan e Charles Dance. Ma non è tutto, su Sky Cinema arriveranno anche DOWNTON ABBEY II - UNA NUOVA ERA (Martedì 20 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due),nuovo capitolo cinematografico dell’amatissima saga inglese, ambientato all’inizio del XX secolo; AMBULANCE (Lunedì 19 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno), incalzante film d’azione firmato da Michael Bay, con Jake Gyllenhaal; TROPPO CATTIVI (sabato 24 dicembre su Sky Cinema Uno), gangster movie d’animazione targato DreamWorks; L'ARMA DELL'INGANNO - OPERATION MINCEMEAT (venerdì 30 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno), rocambolesca spy story diretta da John Madden, con Colin Firth, Matthew MacFadyen e Kelly MacDonald; IL GIORNO PIU’ BELLO (lunedì 2 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno), divertente commedia di Andrea Zalone, remake della commedia francese C'est la vie - Prendila come viene, con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Carlo Buccirosso, Lodo Guenzi e Stefano De Martino e LA FIGLIA OSCURA, film diretto e sceneggiato da Maggie Gyllenhaal, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, con Olivia Colman e Jessie Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris e Peter Sarsgaard.

Sky proporrà in prima tv JURASSIC WORLD – IL DOMINIO, epica conclusione della serie dei film Jurassici, domenica 1° gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alla stessa ora la versione estesa sarà su Sky Cinema Jurassic World), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Il film dagli incassi record, per la regia di Colin Trevorrow, che vede il ritorno dei protagonisti di Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum che si uniranno Chris Pratt e Bryce Dallas Howard della trilogia Jurassic World. Nel cast anche il ritorno di BD Wong e Omar Sy e i nuovi ingressi di Dewanda Wise e Mamoudou Athie. La pellicola fa parte anche della programmazione del canale SKY CINEMA JURASSIC WORLD (canale 303) che, in occasione di questa attesa prima visione, da domenica 1° a domenica 8 gennaio proporrà tutti e sei i film del franchise Jurassico. In particolare, JURASSIC WORLD - IL DOMINIO sul canale dedicato sarà disponibile anche in versione estesa, domenica 1° gennaio alle 21.15.