«Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo» in prima tv Sky Cinema (anche in 4K) e streaming NOW

Arriva in prima tv il nuovo capitolo dal franchise d’animazione targato Illumination, MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO, venerdì 6 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Family), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Questa volta si parte dalle origini, con la storia di come il più grande super cattivo del mondo, Gru, ha incontrato per la prima volta i suoi iconici Minions. Diretto da Kyle Balda e co-diretto da Brad Ableson e Jonathan del Val, nella versione italiana vede la partecipazione di Max Giusti, che presta la voce al cattivissimo Gru.

SINOSSI - Negli anni ’70, molto prima di diventare il maestro del male, Gru è solo un ragazzino di undici anni e mezzo di periferia, che trama di conquistare il mondo dal suo seminterrato. Quando il famigerato gruppo di supercattivi, i Malefici 6, spodesta il proprio leader, Gru tenta di unirsi ai loro ranghi ma presto si ritrova ad essere il nemico mortale dei super cattivi. Con Gru in fuga, i Minions tentano di imparare le arti marziali per salvarlo e Gru scopre che anche i più cattivi hanno bisogno di un piccolo aiuto dai loro amici.

Ricco dell'umorismo sovversivo caratteristico del franchise, MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO presenta un'azione più elettrizzante di qualsiasi altro film di Cattivissimo me mai visto prima!

MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO– Venerdì 6 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Family), in streaming su NOW e disponibile on demand anche in qualità 4K.