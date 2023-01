Arriva Sky Sport Golf, oltre 35 tornei in diretta e la Ryder Cup Roma 2023!

Il grande golf torna protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Da oggi, giovedì 12 gennaio, al 206 del telecomando si è acceso un canale interamente dedicato: Sky Sport Golf. Tra i tanti appuntamenti, a fine settembre spicca il più atteso del 2023: la Ryder Cup, il torneo a squadre più prestigioso del mondo, per la prima volta in Italia.

Su Sky e in streaming su NOW, oltre 35 tornei live a stagione: i 4 Major con Augusta Masters, PGA Championship, US Open Championship e The Open Championship, il World Golf Championships - Dell Technologies Match Play, gli appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour, che include l’Open d’Italia maschile del prossimo maggio, e il grande appuntamento del 2023, la Ryder Cup, in programma tra il 29 settembre e il 1° ottobre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, Roma. Per il nuovo canale, Sky potrà contare su un partner d’eccezione: Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking sarà main partner di Sky Sport per la programmazione di golf dei prossimi 3 anni.

Dal 13 gennaio si inizia con il primo torneo, l’Hero Cup. Ad Abu Dhabi lo scontro tra il team dell’Europa continentale contro Gran Bretagna ed Irlanda. In onda venerdì 13 gennaio alle 08.00 1ª giornata su Sky Sport Golf e Uno, sabato 14 gennaio alle 08.00 2ª giornata su Sky Sport Golf e Uno, domenica 15 gennaio alle 07.30 3ª giornata su Sky Sport Golf e Uno. Un faccia a faccia tra due grandi amici e questa volta, capitani ad Abu Dhabi. Francesco Molinari contro Tommy Fleetwood. I ‘Moliwood’ che tanto ci hanno fatto sognare nella Rydercup 2018 a Parigi. 144 milioni di dollari il montepremi record in palio. Senza dimenticare l'aumento di sei milioni di dollari del bonus riservato ai migliori otto giocatori del DP World Tour al termine della stagione.

4 ogni mese, praticamente ogni settimana un torneo. In primavera da segnare sul calendario dal 4 al 7 maggio l'Open d'Italia. Settimana dopo settimana tutti i tornei del DP World Tour Championship 2023 in esclusiva su Sky Sport con grande attenzione ai nostri italiani in pianta stabile sul circuito: Francesco ed Edoardo Molinari e Guido Migliozzi. Una stagione di grande golf come sempre impreziosita dai quattro majors da aprile a luglio per arrivare alla Ryder Cup al Marco Simone alla fine di settembre. Un 2023 che comincia sul canale 206 all’insegna delle novità per un evento che si preannuncia unico e che sarà presieduto dal capitano della squadra europea di Ryder Cup Luke Donald. L’obiettivo? Migliorare l’esperienza dei giocatori europei nel match play a squadre. Dal 26 settembre al 1^ ottobre si disputerà al Marco Simone Golf & Country Club, Roma, si disputerà per la prima volta in Italia la Ryder Cup. Il 2023 si chiude con il DP World Tour Championship Dubai. La Road to Dubai è il ranking della stagione che porta all'incoronazione del miglior giocatore del DP World Tour.

Una stagione entusiasmante, tutta da vivere, anche grazie al racconto e alla passione della grande squadra golf di Sky, capitanata da Silvio Grappasonni. Con lui al commento Massimo Scarpa, Roberto Zappa, Marco Cogliati, Giovanni Dassù e Claudio Viganò. Le telecronache saranno invece curate da Alessandro Lupi e Michele Gallerani mentre gli studi saranno condotti da Francesca Piantanida.

Si parte subito con un grande evento, la Hero Cup: appuntamento da domani, venerdì 13, a domenica 15 gennaio ad Abu Dhabi, live in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Golf e anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, sul percorso dell’Abu Dhabi Golf Club, inedita e spettacolare sfida a squadre del DP World Tour, con una rappresentativa formata da 10 giocatori di Gran Bretagna e Irlanda e altrettanti dell’Europa Continentale.

Della squadra europea fa parte anche l’italiano Francesco Molinari, capitano-giocatore, che potrà contare, fra gli altri, anche su un altro Azzurro, Gudo Migliozzi, sul belga Thomas Pieters e sullo svedese Alex Noren. Dall’altra parte, saranno della partita anche gli inglesi Tommy Fleetwood, capitano-giocatore, Tyrrell Hatton e l’irlandese Shane Lowry.

Live in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Telecronache Michele Gallerani, commento Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa e Marco Cogliati.

Venerdì 13 gennaio

Ore 8.00 prima giornata su Sky Sport Golf, Sky Sport Uno e NOW

Sabato 14 gennaio

Ore 8.00 seconda giornata su Sky Sport Golf, Sky Sport Uno e NOW

Domenica 15 gennaio