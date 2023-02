Fase finale FIFA World Cup 2022 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Fase finale per la FIFA World Cup 2022 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Nel primo turno preliminare giocato il 1 Dicembre che ha coinvolto la squadra campione della Champions dell'Oceania (Auckland) e la finalista dell'ultima Champions League africana (che ha preso il posto del Wydad Casablanca come squadra del Paese ospitante, in quanto il Wydad era già qualificata come campione continentale nella finale vinta proprio con l'Al-Ahly). Netto il successo per 3-0. Nel secondo turno in campo lo scorso 4 febbraio i campioni d'africa in carica (che avevano vinto il trofeo nel 2022 guidati dal poi Ct del Marocco Mondiale Regragui) passano in vantaggio ma poi vanno ko ai rigori contro i sauditi, campioni in carica continentali d'Asia. Decisivi ai rigori il clamoroso doppio palo di Attiyat Allah e il gol di Aljuwayr. Nell'altro match gli amiericani, campioni in carica della massima competizione per club di nord e centro America vengono battuti dagli egiziani dell'Al Ahly, che dunque avanzano in semifinale partendo dal primo turno. Decide una rete (quasi) allo scadere

Martedì 7 e mercoledì 8 febbraio, in campo per le semifinali del Mondiale per club che si gioca in Marocco. Inizia il torneo per il Flamengo, detentore della Copa Libertadores 2022, che scenderà in campo contro l’Al Hilal SFC alle 20 su Sky Sport Football e in streaming su NOW.

Mercoledì sarà finalmente il turno del Real Madrid campione d’Europa 2022. I Blancos guidati da Carlo Ancelotti affronteranno l’Al Ahly alle 20 su Sky Sport Football e in streaming su NOW.

Finali in programma a Rabat l’11 febbraio: alle 16.30 il match per il terzo e quarto posto su Sky Sport 253 e in streaming su NOW, alle 20 la finale che aggiudicherà la competizione su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

La programmazione del Mondiale per Club su Sky Sport e in streaming su NOW

SEMIFINALI

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO

ore 20 Flamengo-Al Hilal

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO

ore 20 Real Madrid-Al Ahly

Sky Sport Football e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi

FINALI

SABATO 11 FEBBRAIO