Sensemakers, a Gennaio Sky Sport ancora al top tra Media Italiani più attivi sui social

Pubblicata la classifica Sensemakers dei Top Media Italiani più attivi sui social nel mese di gennaio stilata sulla base dei dati Comscore Shareablee ottenuti monitorando interazioni e video views sulle principali piattaforme social (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube)

Classifica dei Top Media Italiani per interazioni sui social nel mese di gennaio

Nel mese di gennaio la Top 15 Media Italiani mantiene nelle prime due posizioni per numero di interazioni Sky Sport e Cronache di Spogliatoio ma con un calo che colpisce trasversalmente anche le altre testate, in particolare quelle sportive, tanto che il dato aggregato della Top 15 di gennaio evidenzia una flessione delle interazioni del 14% rispetto al mese di dicembre. Va evidenziata come new entry “Esse Magazine”, rivista di approfondimento su musica e cultura urban in Italia. Se ordinassimo la Top 15 per numero di video views, il primo posto sarebbe occupato da Giallo Zafferano che aumenta il numero di visualizzazioni video del 59% rispetto a dicembre.

Classifica dei Best Performing post dei Media Italiani per interazioni sui social nel mese di gennaio

Debutta nella classifica dei Best Performing post “Vanity Fair Next”, il nuovo canale di Vanity Fair tutto digitale dedicato alla Generazione Z e che si porta in testa con un buon distacco dal secondo e terzo classificati (rispettivamente RaiPlay e Sky) grazie a un reel che prende spunto da Shakira e Miley Cyrus e dalle loro canzoni dedicate agli ex. Se il post con il maggior numero di interazioni proviene da Instagram, va tuttavia sottolineato come, ancora una volta, a trainare le interactions complessive siano per lo più i contenuti pubblicati su TikTok (con in media il 50% dei contenuti, segue IG con il 40% e Facebook con appena il 10%).

Oltre a Vanity Fair Next, tra gli altri new entry da segnalare nella classifica dei Best performing post, ci sono Calcio Fanpage, Vogue e Torcha; il primo - sezione di Fanpage dedicata al calcio, il secondo - storico mensile di moda e donna, il terzo - giovane periodico d’informazione creato su misura per informare le nuove generazioni. Nonostante la presenza di Calcio Fanpage e Sky Sport, rispetto al mese di dicembre, lo sport perde forza come “discussing content” nella classifica dei Media.

Classifica dei Top Media Italiani per Paid Partnership Post nel mese di gennaio

All’interno della classifica delle Best Paid Partnership troviamo riconferme come Fanpage, Geopop e Giallo Zafferano, seppur con un numero di partnership inferiore rispetto a dicembre. Tra i nuovi ingressi nelle Top 5 da segnalare Ansa (con contenuti su FB) e Freeda (presente a dicembre per le paid partnership su IG ma assente da FB, dove invece appare in questo mese).

Tra i temi affrontati dai post brandizzati più ingaggianti a gennaio argomenti come salute, gestione energetica e cucina, ma anche scuola e formazione su IG con ScuolaZoo e GiGroup. Per Giallo Zafferano le collaborazioni più performanti, tanto su FB quanto su IG, sono state con due tra i brand di pasta italiani più apprezzati (Barilla e Pasta Rummo), mentre per Fanpage con la Lega del Filo d’Oro su entrambi i social.

Si segnalano, per maggior numero di paid partnership, Ansa su Facebook (9 contenuti) e Chef in Camicia su Instagram (sempre con 9 post). Tuttavia, come anticipato, i volumi delle partnership sponsorizzate di gennaio sono distanti da quelli di dicembre, riscontrando sulle Top 5 un calo di post del 79% su Facebook e del 50% su Instagram. Contrazione giustificabile con la fine delle festività natalizie e budget di comunicazione ancora in fase di definizione.

NOTA METODOLOGICA

Classifica dei Top Media Italiani per interazioni sui contenuti pubblicati nel mese di riferimento.

Nella classifica sono considerate le pagine dei canali televisivi e degli editori italiani: giornali nazionali, locali, sportivi, di approfondimento scientifici e tecnologici, femminili, moda, intrattenimento, finanza, motori e ambiente.

La property GialloZafferano è l’aggregato di tutte le pagine social delle seguenti properties: Giallozafferano, Blog Giallo Zafferano, Blog Giallo Zafferano Pani & Lievitati, Blog Giallozafferano Dolci, Blog Giallozafferano Primi, Blog Giallozafferano Secondi Piatti, La cucina vegetariana – Gialloblog.

Classifica dei Top Media Italiani per Paid Partnership Post per interazioni sui soli contenuti brandizzati pubblicati nel mese di riferimento. I contenuti brandizzati sono i contenuti che presentano un partner commerciale e riportano questa informazione tramite uno specifico tag.

I due ranking riportano in maniera distinta il dato per Facebook e per Instagram di tutti gli account ufficiali dei canali televisivi e degli editori italiani per le categorie precedentemente menzionate.

Per la property Giallo Zafferano il dato riporta l'aggregato dei diversi account ufficiali, di cui sopra.

INTERACTIONS: Somma complessiva delle interazioni realizzate dai contenuti nei 7 giorni successivi alla data di pubblicazione nel mese di riferimento, nel dettaglio:

reactions, commenti, share su Facebook

like e dei commenti su Instagram

like e dei retweet ricevuti su Twitter

like, dislike, commenti su Youtube

Per Instagram, entrano nel conteggio le interazioni sui Post, non sono invece incluse le interazioni ottenute sulle clip pubblicate tramite Instagram Reels

VIDEO VIEWS: Somma delle visualizzazioni dei contenuti video pubblicati su Facebook e YouTube nel mese di riferimento.