Guido Meda: «Arrivano 43 weekend di divertimento con i Motori su Sky Sport»

È tutto pronto su Sky per una stagione dei Motori da capogiro, con oltre 320 gare in 43 weekend e più di 1.600 ore di programmazione in diretta, di cui 400 tra studi e rubriche. Formula 1, MotoGP, Superbike, Formula E, World Rally Championship, NTT Indycar Series, Fanatec GT World Challenge Europe, la novità del World Endurance Championship e tanti altri campionati,tutti da vivere live su Sky (anche in mobilità su Sky Go), in streaming su NOW, con una selezione di eventi anche in chiaro su TV8.

Sui canali dedicati Sky Sport F1, Sky Sport MotoGP, oltre che su Sky Sport Arena e sugli altri canali Sky che racconteranno i principali campionati motoristici a due e quattro ruote, una copertura totale, arricchita da una tecnologia sempre al top, con la Formula 1 in 4K, lo Sky Truck on site per le gare europee di MotoGP e il nuovo studio pre e post gara ancora più immersivo per tutte le altre, oltre al racconto della super squadra editoriale, capitanata da Guido Meda. Corsa dopo corsa, una stagione da vivere a 360 gradi, in pista e fuori, nel weekend e per tutta la settimana, grazie alle rubriche e agli approfondimenti. Raddoppiano le produzioni originali dedicate ai grandi temi e ai grandi personaggi del motorsport, spaziando dallo sport al prodotto e anche al turismo (disponibili anche on demand su Sky e NOW). Sono infatti già in produzione Clinica Mobile, la medicina dell’anima, Dainese Master Experience in Patagonia, uno speciale in occasione dei 60 anni del mito Lamborghini, Rally School e Let’s Drive con la gamma sportiva Toyota e una serie di interviste monografiche con grandi personaggi dello sport a bordo di un fuori strada Land Rover.

Al termine della presentazione della stagione 2023 di Sky Motori avvenuta nei giorni scorsi al circuito di Monza abbiamo dialogato con Guido Meda, Head of Motorsport Channels di Sky Sport e noto al grande pubblico quale telecronista delle gare di MotoGP.

Che stagione sarà in pista sia per la MotoGP che per la F1?

«Mi aspetto quello che mi aspetto tutti gli anni e che spero che si ripeta anche in questa stagione, i presupposti ci sono.. del gran divertimento, non soltanto nel raccontare le gare come facciamo io e Carlo Vanzini che abbiamo questo grande priviliegio di fare la telecroanca di due mondiali bellissimi ma anche nel costruire il nostro prodotto televisivo, i nostri contenuti declinabili sulle varie piattaforme. Il nostro inverno diversamente da quello che si pensa non è puro letargo, non è che noi finita l'ultima gara andiamo a dormire o andiamo in vacanza in montagna o in barca, si ci facciamo vedere ogni tanto ma quelle sono ore o weekend liberi ma nel corso della settimana lavoriamo per cercare di costruire novità che vengano fuori poi nel corso della nostra stagione narrativa e televisiva. Secondo me quest'anno abbiamo fatto un gran bel lavoro.»



Ci puoi preannunciare quali saranno le principali novità?

«Partendo dalla Formula 1, la possibilità di avere nella nostra squadra dei talent Ivan Capelli tra gli ospiti e gli opinionisti nei nostri spazi è bello, aggiunge quella credibilità che un ex pilota di Formula 1, italiano, che ha guidato una Ferrari, che ha una grande esperienza televisiva ti può portare. E' bello quel progetto che abbiamo, e che è andato in porto di collegare a turno i team principal dai muretti, i responsabili delle scuderie avranno la possibilità di "aprire la radio", mettersi in comunicazione con i nostri giornalisti e quindi quando Carlo li chiamerà in causa potranno entrare nel contesto della telecronaca della F1. In MotoGp già si può fare andando direttamente al muretto, in F1 è diverso e avremo comunque una linea dedicata. E' bello il fatto di poter dire che comunque apriamo molti dei nostri canali social da Youtube a Instagram a tante live nel GP, per coinvolgere anche chi abbonato non è e magari conoscendoci lo diventerà, questo ovviamente è l'obiettivo che ci piacerebbe raggiungere. E' bello il fatto di avere NOW che la versione in streaming di Sky.»



In MotoGp ci sarà una vera e propria rivoluzione con l'introduzione della Sprint Race, quali altre sorprese ci aspettano?

«Per la MotoGP, le prime 6 Sprint Race saranno in chiaro in diretta anche su TV8, per far vedere quanto questa nuova formula quanto possa essere bella e quanto importante per la domenica quando invece potranno seguirci gli abbonati di Sky Sport oppure chi la seguirà la gara in chiaro in differita. Arriva una rubrica con Fabio Quartararo che si chiamerà banalmente "Parto in Quarta" nel quale lui ci racconterà un po' di se stesso, secondo me ci sono tante cose un po' nascoste, non capite di Quartararo che è un personaggino delizioso e ci piace che abbia detto sì a darci questa mano a darci questa mano a collaborare con noi aiutati da Metautensili nell'ambito di questa operazione e poi è bellissimo quella conta secondo me perché ci accompagna un sacco di volte nel corso della giornata Jovanotti ci ha dato un'altra sigla ci ha dato un ritornello che è un tormentone, ha pensato subito a noi c'è l'ha proposta abbiamo detto Sì, mi sembra bella e divertente e adatta.»



L'anno scorso, la grande emozione del ritorno al titolo mondiale MotoGP con la nuvola rossa che avvolge il mondo, come sarà il futuro per Bagnaia e gli altri italiani?

«Pecco parte con il fardello di essere la "nuvola rossa che avvolge il mondo" e quindi sa che qualsiasi suo cedimento farà sì che gli altri provino ad insinuarsi, quindi dovrà presentarsi molto sicuro di se', io credo che quest'inverno da campione del mondo l'abbia aiutato ad aumentare un po' di carisma, un po' di personalità. Secondo me se il Pecco arriva che se la tira un po' non fa male, no che si senta campione del mondo questo mi sembra giusto per difendersi da tutti gli altri che l'attaccheranno a partire dal suo compagno di box Elia Bastianini che è un bravissimo ragazzo, però ora il lavoro va tutto nella direzione di una moto che sia buona per entrambi, però anche visti i risultati di Enea dello scorso anno è chiaro che Bagnaia direi fino a prova contraria l'avversario principale ce l'ha nel box.»



Quindi per 43 weekend l'appuntamento è su Sky?

«Ci vedremo tutti su Sky con 43 weekend tra Formula 1, MotoGP, il rally, la Indy, il GTWC, il Wec, la SuperBike, tutto praticamente...l'abbonato Sky è davvero fortunato e priviligiato. Grazie Grazie!»

Inviato all'Autodromo di Monza

Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)