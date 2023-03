Sky Sport Motori Weekend, al via la F1 2023 GP Bahrain, Superbike GP Indonesia, IndyCar St. Petersburg

Weekend adrenalinico per i motori su Sky e in streaming su NOW. Fino a domenica 5 marzo, in diretta esclusiva il primo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1: il Gran Premio del Bahrain. Sabato, live dal circuito di Sakhir, Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero commenteranno le prime qualifiche dell’anno, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Inoltre, la caccia alla pole sarà visibile anche sul sito di Sky Sport e sul canale YouTube di Sky Sport F1.

Domenica la gara,con il semaforo verde che alle 16 darà il via al primo appuntamento di una stagione che si preannuncia avvincente (live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW e in differita su TV8). Caccia al campione del mondo Max Verstappen, con la Ferrari chiamata a una stagione da protagonista. Inoltre, sul circuito internazionale del Bahrain, inizierà anche la stagione della F2 e della F3.

Da Sakhir a Sakhir. Dopo tre giorni test, la nuova stagione di Formula 1 scatta dal Bahrain per vivere il primo weekend del Mondiale 2023. Un circuito che abbiamo imparato a conoscere bene negli anni a anche negli ultimi giorni. Ma sappiamo davvero tutto? Ecco le sue caratteristiche e come si affronta.

Il Bahrain International Circuit si trova nei pressi della capitale Manama, in mezzo al deserto. Il circuito è lungo 5,4 chilometri e il suo layout è caratterizzato da 15 curve molto impegnative che, unitamente alle condizioni ambientali in cui si corre, fanno del GP del Bahrain uno degli appuntamenti più difficili della stagione. È molto abrasivo l'asfalto di Sakhir. Qui occorrono una buona trazione in uscita di curva e velocità di punta adeguate per affrontare i rettilinei. Come conseguenza di ciò, le monoposto usano un carico aerodinamico medio, ma basta anche un po’ di vento per creare problemi di stabilità in frenata e l’entrata in curva. Quanto al vento, qui soffia abbastanza spesso e per questo weekend sono attesa raffiche "importanti" sia venerdì che sabato.Oltre al vento, una delle caratteristiche di questo circuito sono le elevate temperature. Il caldo ovviamente mette a dura prova ogni pilota. Non solo. Le gomme posteriori posteriori raggiungono dei picchi temporanei di 130° in uscita di curva. Occhio ai bloccaggi all’anteriore, una costante da queste parti.

La staccata di curva 1 si arriva a circa 330 km/h, si stacca all'inizio del cordolo a sinistra. Frenata molto forte con 5.2G di decelerazione, in 2.5 secondi si passa a 85 km/h, il pilota deve esercitare 155 kg di pressione sul freno, si passa il brake balance di circa due punti sull' anteriore, si fa in seconda marcia. All'uscita di curva 4 terza marcia, si va sul gas molto presto con molto angolo sterzo, è facile perdere trazione. Nelle curve 5, 6, 7 serie di cambi di direzione ad alta velocità, serve una macchina reattiva sull' anteriore. Si entra in sesta marcia a 250 km/h per poi scalare in quinta marcia e passare a 210 km/h, bisogna usare molto il cordolo interno della curva 6 per avere una buona linea nella curva 7. Alla staccata di curva 10 si passa da 270 km/h a 80 km/h, frenata difficilissima, bisogna combinare una frenata intensa con molto angolo sterzo, facile bloccare l'anteriore sinistro e perdere il punto di corda, si passa il brake balance di due punti sul posteriore. Il pilota esercita circa 70 kg di pressione sul freno. Si passa dalla sesta marcia alla seconda marcia. In curva 14 si passa dall'ottava alla quarta marcia, bisogna portare la velocità al centro della curva, la si percorre a circa 130 km/h, classico il sovrasterzo perché si va sul gas presto con ancora molto angolo volante. Si arriva a circa 310 km/h per passare a 130 km/h.

Nel weekend anche secondo appuntamento della stagione per la Superbike che, dopo il Round di debutto in Australia in cui il campione del mondo Alvaro Bautista ha conquistato tre vittorie su tre,fa tappa a Mandalika per il Round d’Indonesia (diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e in chiaro su TV8) con la telecronaca affidata a Edoardo Vercellesi e Max Temporali che racconteranno la due giorni di battaglie in pista.

Nel weekend che vede il debutto della stagione 2023 di Formula 1, torna anche la NTT IndyCar Series, live su Sky e in streaming su NOW. Domenica 5 marzo appuntamento su Sky Sport Arena con il Grand Prix of St. Petersburg, live dalle 18.20 sul circuito cittadino della Florida. Telecronaca di Matteo Pittaccio e Biagio Maglienti. Dopo il secondo titolo conquistato nella scorsa stagione dall’australiano Will Power, torna su Sky l’appassionante campionato americano che quest’anno avrà in calendario diciassette tappe.

Nella Casa dei Motori di Sky al via la stagione delle stagioni. Insieme e ovunque: in tv, in streaming e sui canali digitali, i motori 2023 di Sky Sport saranno più aperti, connessi, social, in pista, nel paddock, per seguire da vicino i protagonisti.

La stagione Motori 2023 di Sky ha la sua prima novità in un approccio più aperto che sfocia su tutte le piattaforme della comunicazione.

LE NOVITÀ - La stagione Motori 2023 di Sky ha la sua prima novità in un approccio più aperto che sfocia su tutte le piattaforme della comunicazione.

La MotoGP inaugura con il 2023 la sua nuova identità musicale. Continua infatti la collaborazione amichevole con Jovanotti che insieme a Guido Meda ha identificato nel brano "Si fa bello per te" la nuova sigla della MotoGP. Il pezzo ha le parole adatte, ha ritmo ed energia, fa un largo uso dei bassi e ha un ritornello ed un coro che restano impressi al primo ascolto. Il primo GP in Portogallo vedrà inoltre la nascita della rubrica "Parto in Quarta", che nei pre gara vedrà protagonista Fabio Quartararo che parlerà di sè e della corsa che sta per affrontare. E ancora: la novità della Sprint Race godrà nelle prime 6 gare della stagione di trasmissione in diretta e in chiaro anche su TV8.

Sui canali dedicati Sky Sport F1, Sky Sport MotoGP, oltre che su Sky Sport Arena e sugli altri canali Sky che racconteranno i principali campionati motoristici a due e quattro ruote, una copertura totale, arricchita da una tecnologia sempre al top, con la Formula 1 in 4K, lo Sky Truck on site per le gare europee di MotoGP e il nuovo studio pre e post gara ancora più immersivo per tutte le altre, oltre al racconto della super squadra editoriale, capitanata da Guido Meda.

Nel 2023, saranno oltre 20 i campionati di motorsport in onda su Sky, con l'integrazione degli eventi proposti da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, anche in streaming su NOW).

