Sky Sport F1, arriva per tutto il weekend la nuova App interattiva per Sky Glass e Sky Q

Interattività sempre più coinvolgete per gli abbonati Sky e una grande novità arriva con il via della stagione di F1 sin dal venerdì di libere: si tratta della App disponibile sia per Sky Glass che per Sky Q e attraverso la quale sarà possibile avere highlights, classifiche, tempi, team radio e onboard durante le fasi salienti dell'evento. Non serve alcuna registrazione, create la vostra F1! Ecco come funziona.

LA NUOVA APP CON SKY GLASS E SKY Q

L'inizio della stagione di Formula 1 porta agli abbonati Sky un'altra grande novità. Si tratta della App disponibile su Sky Glass e Sky Q per vivere un'esperienza sempre più coinvolgente con l'interattività messa a disposizione da Sky.

NON SERVE LA REGISTRAZIONE

Prima di scoprire nel dettaglio a quali servizi poter accedere attraverso la App, va subito detto che non serve alcuna registrazione!

CREATE LA VOSTRA FORMULA 1!

Attraverso questa App, gli utenti di Sky Glass e Sky Q potranno avere una visione ancor più completa dell'interro weekend di gara, prove libere del venerdì comprese!

I CONTENUTI AI QUALI SI POTRA' ACCEDERE

Con la App avrete disposizione contenuti live per favi sentire in pista accanto ai protagonisti del Mondiale.: highlights, classifiche, tempi, team radio e onboard durante le fasi salienti dell'evento

COME SI ACCEDE