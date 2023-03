Sky Sport, Champions League 2022/23, Ottavi Ritorno #1, Palinsesto Telecronisti NOW

Si torna in campo per la UEFA Champions League 2022/2023. Tra martedì 7 e mercoledì 8 marzo in programma il ritorno degli ottavi di finale live su Sky Sport e in streaming su NOW.

Martedì alle 21 tocca a Chelsea-Borussia Dortmund (Sky Sport Football, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) e Benfica-Brugge (Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Mercoledì, sempre alle 21, sarà la volta di Bayern Monaco-Paris Saint Germain (Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Alla stessa ora, fischio d’inizio per il Milan in casa del Tottenham: il match sarà visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime.

Tornano anche gli approfondimenti pre e postpartita di Champions League Show: In studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare il ritorno degli ottavi di finale. In studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò, con Paolo Di Canio il martedì ed Esteban Cambiasso mercoledì. Spazi news affidati a Mario Giunta.

FURORE CON PAOLA E CHIARA - 'Senza fermarci più. Ballare, ancora ballare. Come se fosse l'ultima. Se fosse l'ultima canzone. Furore. Con te, con te'. Sono le parole e le note della hit tutta da ballare e cantare firmata dalle sorelle Iezzi ad accompagnarci nelle prime due notti di Champions League, da vivere live sui canali Sky. Un ritmo che cresce, così come le emozioni legate ai club ancora in corsa per la vittoria finale. In campo per guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale: si parte martedì 7 marzo alle 21 con Chelsea-Borussia Dortmund (Sky Sport Football e Sky Sport 4K) e Benfica-Brugge su Sky Sport 253.

Mercoledì 8 marzo in campo, sempre alle 21, Bayern Monaco e Paris – da seguire in diretta su Sky Sport Uno e Tottenham-Milan, match visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime. "Furore" è stabile nella Top 10 dei brani sanremesi più suonati in radio, è disco d'oro e ha raggiunto la Top 10 della classifica Italia di Spotify. “Per il nostro ritorno volevamo un pezzo dance che riaccendesse l'entusiasmo, fare festa, portare qualcosa di brillante, divertente e controcorrente sul palco. Vogliamo donare tutta l’energia che abbiamo al pubblico che ha voluto così tanto il nostro ritorno e ci ha aspettato con affetto: “Furore” la dedichiamo a loro”, le parole di Paola & Chiara. Da aprile, le sorelle Iezzi saranno protagoniste del PAOLA & CHIARA PER SEMPRE, tre eventi speciali a Roma e a Milano prodotti da Vivo Concerti con cui il duo è pronto a conquistare due dei club più famosi d’Italia: l’Atlantico di Roma il 27 aprile e il Fabrique di Milano il 13 maggio (sold out) e il 14 maggio.

SKY SPORT CHAMPIONS OTTAVI - RITORNO #1 - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

Martedi 7 Marzo 2023:

Studio - Champions League Show

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Anna Billò

In studio: Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò e Paolo Di Canio. Mario Giunta per le news



ore 20 “ Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 23 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Champions League Show After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 21:00 Diretta Gol Champions League

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

Benfica vs Bruges : Daniele Barone

: Daniele Barone Chelsea vs Borussia Dortmund: Federico Zancan

ore 21:00 Ottavi di Finale Ritorno | Chelsea vs Borussia Dortmund [and. 0-1]

Stamford Bridge - Londra

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Filippo Benincampi

Blues per qualificarsi ai quarti per la 3a volta nelle ultime 3 stagioni. Tedeschi per tornarci dopo 2 anni. Hanno vinto 1-0 nell'unico precedente dell'andata.

ore 21:00 Ottavi di Finale Ritorno | Benfica vs Bruges [and. 2-0]

Estádio do SL Benfica - Lisbona

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni

Portoghesi per la 2a qualificazione copnsecutiva ai quarti. Hanno vinto 2-0 all'andata. Belgi per la prima qualificazione ai quarti in 10 partecipazioni.

Mercoledi 8 Marzo 2023:

Studio - Champions League Show

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Anna Billò

In studio: Alessandro Costacurta, Fabio Capello e Paolo Condò ed Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.



ore 20 “ Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 23 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Champions League Show After Party” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 21:00 Ottavi di Finale Ritorno | Bayern Monaco vs PSG [and. 1-0]

Fußball Arena München - Monaco di Baviera

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport (251), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano

Tedeschi per la 4a volta ai quarti nelle ultime 4 stagioni. Hanno vinto 1-0 all'andata. Francesi per la 3a qualificazione ai quarti negli ultimi 4 anni.





*********

ore 21:00 Ottavi di Finale Andata | Tottenham vs Milan [and. 0-1]

Tottenham Hotspur Stadium - Londra

Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Spurs per centrare i quarti di Champions League dopo 4 anni. Milan per tornarci dopo 11 anni. Ha vinto 1-0 all'andata. Una vittoria a testa e un pari nei 3 precedenti.La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport a partire dalle 24 di giovedì 9/3 anche in differita/sintesi con la telecronaca di Dario Massara

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog