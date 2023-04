Tennis, Sinner-Musetti a Monte-Carlo anche in live streaming Sky Sport su YouTube

Tra i quarti di finale oggi in programma al Masters 1000 di Monte-Carlo ce n'è uno che parla solo italiano. È quello tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che nel quarto e ultimo incontro odierno sul campo Ranieri III (il programma è cominciato alle ore 11) si sfideranno intorno alle 16:20 per un posto in semifinale.

Un incontro storico perché per la prima volta ci sarà un derby italiano nei quarti di finale di un Masters 1000. Jannik va a caccia della terza semifinale consecutiva dopo Indian Wells e Miami, mentre Lorenzo cercherà di entrare tra i migliori quattro in un "Mille" per la prima volta in carriera. Il carrarino è reduce dalla straordinaria vittoria negli ottavi di finale contro Novak Djokovic, mentre Sinner ha avuto la meglio su Hubert Hurkacz. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Eccezionalmente sarà visibile in streaming anche sul canale YouTube di Sky Sport e su skysport.it

Tra Sinner e Musetti c'è un solo precedente ufficiale nel circuito ATP che risale al torneo di Anversa 2021, su cemento indoor: vinse Jannik con lo score di 7-5, 6-2 in un'ora e 35 minuti di gioco. Prima di allora, i due giovani italiani si erano già affrontati nel 2019, nelle semifinali delle pre qualificazioni degli Internazionali di Roma. All'epoca Jannik era il miglior azzurro under 18 per ranking, mentre Lorenzo era reduce dalla vittoria agli Australian Open junior. A spuntarla fu Sinner dopo 2 ore e 40 minuti di gioco con lo score di 6-7, 7-6, 6-3, annullando anche un match point

Nei primi due incontri dei quarti disputati oggi dopo due anni si interrompe il regno di Stefanos Tsitsipas al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il greco, vincitore delle ultime due edizioni del torneo nel Principato, ha perso nei quarti di finali contro Taylor Fritz: 6-2, 6-4 lo score in favore dello statunitense in poco più di un'ora. Un match praticamente perfetto di Fritz, alla prima semifinale in carriera in un "Mille" su terra rossa, che ha interrotto la striscia di 12 vittorie consecutive di Tsitsipas a Monte-Carlo, lì dove non perdeva dal 18 aprile 2019, negli ottavi con Daniil Medvedev. Fritz affronterà in semifinale Andrey Rublev che nel primo quarto di finale di giornata ha battuto il tedesco Jan-Lennard Struff, n. 100 al mondo, con il punteggio di 6-1, 7-6(5) in un'ora e 40 minuti.

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming



F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro!



5,99€ per il primo mese