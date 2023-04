Sky Sport Motori Weekend | F1 Azerbaijan, MotoGP Spagna, IndyCar Alabama, FIA WEC Spa

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con Formula 1 e MotoGP, oltre ai campionati NTT IndyCar Series e FIA WEC.

Da giovedì 27 fino a domenica 30 aprile, in programma su Sky il Gran Premio d’Azerbaijan di F1 e il Gran Premio di Spagna di MotoGP. Giovedì si entra subito nel vivo con le conferenze stampa dei piloti, alle 12.30 quella della F1 e alle 17 quella della MotoGP. Domenica la gara della Formula 1 sarà in esclusiva live dalle 13 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Differita dalle 18 in chiaro su TV8. Nuovo format per le qualifiche, con due sessioni in programma: venerdì 28 aprile alle 15 (differita su TV8 dalle 22) e sabato 29 alle 11.30 (differita su TV8 dalle 18). In pista anche la F2. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolinconduce gli approfondimenti di pre e post gara con Davide Valsecchi.

Su Sky la Formula 1 diventa ancora più realistica e immersiva: nasce la nuova App Live interattiva dedicata alla F1, un’esperienza di visione unica per vivere come mai prima d’ora lo spettacolo del Mondiale di quattro ruote. Una vera rivoluzione che trasformerà l’esperienza di visione in modo radicale grazie alle sue funzionalità innovative, disponibili attraverso il tasto verde del telecomando Sky Q o il tasto interattività di Sky Glass:

Race Control , per guardare ogni giro dal punto di vista del pilota preferito. Si avrà così la possibilità di opzionare una delle 20 On Board camera e ascoltare il sound della pista, con l’impressione di essere realmente sull’asfalto del circuito.





, per guardare ogni giro dal punto di vista del pilota preferito. Si avrà così la possibilità di opzionare una delle 20 On Board camera e ascoltare il sound della pista, con l’impressione di essere realmente sull’asfalto del circuito. Battle Channel , per seguire da vicino la battaglia per la leadership del Gran Premio. Sarà come essere sulla monoposto, grazie alla possibilità di vivere la corsa dalla visuale dei primi tre piloti in bagarre, senza perdere di vista le immagini della gara in diretta.





, per seguire da vicino la battaglia per la leadership del Gran Premio. Sarà come essere sulla monoposto, grazie alla possibilità di vivere la corsa dalla visuale dei primi tre piloti in bagarre, senza perdere di vista le immagini della gara in diretta. Highlights in tempo reale, per non perdere neanche un’emozione del weekend di gara. Ci sarà la possibilità di rivedere live sorpassi e momenti salienti, suddivisi in singole clip sempre disponibili.

Oltre a tutto questo si avrà sempre la possibilità di accedere in ogni momento all’On board Sky, la funzionalità che mostra la visuale del pilota scelto dalla regia Sky con telecronaca live, al Race Split, 4 schermate in una per seguire la gara (le immagini in diretta, l’On Board Sky, i tempi e il Race Tracker), ai risultati e alle classifiche.

La nuova App Live di Sky Q (via satellite) e Sky Glass permetterà di vivere da protagonista ogni weekend di corsa, a partire dal Gran Premio d’Azerbaijan, con la gara in esclusiva live domenica 30 aprile dalle 13 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

La gara della MotoGP è in programma sempre domenica alle 15 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, raccontata daGuido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Vera Spadiniconduce gli approfondimenti di pre e post gara. Dalle 10.40 il warm up della MotoGP. Poi le altre gare: alle 12 il via della Moto3 e alle 13.15 la Moto2. Inoltre, sempre per la MotoGP, sabato 29 aprile, alle 14.30, da non perdere la Sprint Race sul circuito spagnolo.

Nello stesso weekend appuntamento su Sky anche con la NTT IndyCar Serie e la gara del GP di Alabama, in programma domenica alle 21.20, oltre al FIA WEC e la 6h di Spa-Francorchamps sabato 29 aprile alle 12.45. Dalle due alle quattro ruote, sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.

F1: IL GP D’AZERBAIJAN IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

Venerdì 28 aprile

Ore 9: F2 – Prove Libere

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 - prove libere 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.55: F2 – Qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Qualifiche (differita su TV8 dalle 22)

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.15: conferenza stampa Team Principal

Sabato 29 aprile

Ore 10.30: F1 – Qualifiche ShootOut (differita su TV8 dalle 17)

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.10: F2 – sprint race

Ore 14.45: #skymotori

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.30: F1 Sprint (differita su TV8 dalle 18.45)

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: Paddock Live Show

Domenica 30 aprile

Ore 9.30: F. Race F2

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 13: F1 gara (differita su TV8 dalle 18)

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.30: Paddock Live - #skymotori

Ore 19: Race Anatomy

GP DI SPAGNA LIVE SU SKY SPORT MOTOGP, SKY SPORT UNO,

IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU TV8

Venerdì 28 aprile

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.40: paddock live

Ore 13.10: paddock live

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 29 aprile

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP – anche in chiaro su TV8

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 16.45: conferenza stampa qualifiche

Domenica 30 aprile

Ore 10.40: warm up MotoGP

Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12: gara Moto3

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.15: gara Moto2

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: Grid

Ore 15: gara MotoGP

Ore 16: Zona Rossa

Ore 17: Race Anatomy MotoGP

NTT INDYCAR SERIES: GRAN PREMIO DI ALABAMA

LIVE SU SKY SPORT F1 E IN STREAMING SU NOW

Domenica 30 aprile

Ore 21.20: Barber Motorsports Park

FIA WEC: 6 H DI SPA-FRANCORSCHAMP

LIVE SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 253 E IN STREAMING SU NOW

Sabato 29 aprile

Ore 12.45: FIA WEC / GP Spa



