«Party Like A Deejay» NOW protagonista della grande festa della radio a Milano (10 - 11 Giugno)

NOW – il servizio in streaming di Sky – e Radio Deejay insieme per una collaborazione all’insegna dell’intrattenimento, al centro lo sport e le serie tv a PARTY LIKE A DEEJAY 2023,la grande festa in programma sabato 10 e domenica 11 giugno al Parco Sempione e all’Arco della Pace di Milano, realizzata con il patrocinio del Comune di Milano.

Fittissima di incontri, eventi e attività, la due giorni di Party Like A Deejay verrà ulteriormente arricchita dalle numerose iniziative a brand NOW. Nel fitto palinsesto degli «Speakers’ Corner», presso il Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, spiccano i due incontri «presented by NOW» completamente accessibili senza registrazione e dedicati allo Sport e alle Serie TV Internazionali.

Sabato 10 giugno dalle ore 11:30 alle 12:15 l’appuntamento Più di una finale, dedicato alla finale di UEFA Champions League tra Manchester City e Inter, con Vic e i volti di Sky Sport. A seguire, dalle ore 14:00 alle 14:45, il panel Più di una Serie TV dedicato ad alcuni dei temi al centro delle amatissime serie TV di NOW. Entrambi gli appuntamenti presented by NOW saranno accessibili fino a esaurimento posti.

Presso l’esclusivo Green Stand di NOW, in Piazza del Cannone, sarà possibile cimentarsi in una avvincente sfida tra piloti virtuali utilizzando il simulatore di F1: il primo classificato di ogni giornata vincerà due biglietti per il GP di Monza, in programma domenica 3 settembre 2023.

Sempre presso il Green Stand di NOW sarà presente il Social Mirror, un photoboot digitale grazie al quale i visitatori potranno immergersi nel mondo delle migliori Serie TV Internazionali – fra le altre, le attesissime The Idol e And Just Like That… - e diventarne i protagonisti.

E da ultimo, ma non certo per importanza, per regalare a tutti gli appassionati un grande momento di sport condiviso, NOW offrirà la possibilità di vedere sui maxischermi del palco situato di fronte all’Arco della Pace il Gran Premio d’Italia di MotoGP, live su Sky e in streaming su NOW dal circuito del Mugello, sia nella giornata di sabato con la Sprint Race che nella giornata di domenica con la gara, dalle 14.00.

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming



F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro!