La prima tv di «The Woman King» accende Sky Cinema Adventure con oltre 70 titoli

Arriva in prima tv su Sky l’avvincente THE WOMAN KING, lunedì 29 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Adventure), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Emblema del female empowerment nella sua forma più pura, questo film racconta la storia delle leggendarie guerriere Agojie. Con una regia e un incredibile cast al femminile, il film è diretto Gina Prince-Bythewood (nominata ai BAFTA 2023 per Miglior Regia) e vede protagonista la vincitrice del Premio Oscar® Viola Davis nei panni della guerriera Nanisca, ruolo per cui l’attrice ha ricevuto una nomination ai Golden Globe e ai BAFTA.

SINOSSI - The Woman King è la straordinaria storia delle Agojie, un gruppo di guerriere tutte al femminile che nell’Ottocento proteggeva il Regno africano di Dahomey con un’abilità e una ferocia mai viste al mondo. The Woman King segue l’epico ed emozionante viaggio del generale Nanisca (il premio Oscar® Viola Davis) mentre addestra la nuova generazione di reclute e le prepara alla battaglia contro un nemico determinato a distruggere il loro stile di vita. Per alcune cose vale la pena combattere...

Con NOW l'Estate Azzurra dello sport su Sky in diretta streaming

E, in occasione della prima visione del film THE WOMAN KING e quella de LE AVVENTURE DI ERROL FLYNN, tratto dal libro “Beam Ends” dello stesso Flynn(in prima tv domenica 28 mag. alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 23.15 su Sky Cinema Collection - Adventure), da lunedì 22 a mercoledì 31 maggio su Sky Cinema Collection (canale 303) si accende Sky Cinema Adventure, una selezione dei migliori film d’avventura con oltre 70 titoli: un vero e proprioconcentrato di emozioni straordinarie, al fianco di viaggiatori, eroi fantastici e uomini valorosi moderni e del passato.

Tra i titoli presenti nella collezione, anche THE LOST CITY,avventura dai risvolti sentimentali con Sandra Bullock, Channing Tatum e un imperdibile cammeo di Brad Pitt; due film della saga con l’attore premio Oscar® 2023 Brendan Fraser LA MUMMIA e LA MUMMIA – LA TOMBA DELL’IMPERATORE DRAGONE, rispettivamente primo e terzo capitolo della saga; i cult I GOONIES, prodotto da Steven Spielberg e diretto da Richard Donner, e JUMANJI con un Robin Williams intrappolato nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo; il reboot da 3 Oscar®, firmato Peter Jackson, KING KONG,con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody; la versione di Ridley Scott sulle avventure dell’eroe popolare britannico ROBIN HOOD con Russell Crowe nei panni dell’arciere; e l’avventurosa commedia TUTTI PAZZI PER L’ORO con Matthew McConaughey e Kate Hudson.

Non mancheranno poi avvincenti storie ispirate a romanzi, personaggi della letteratura o videogiochi, tra cui: le nuove imprese dei tre moschettieri e D’Artagnan in MOSCHETTIERI DEL RE: LA PENULTIMA MISSIONE e TUTTI PER 1 – 1 PER TUTTI, diretti da Giovanni Veronesi e interpretati da Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo; VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA con Brendan Fraser e VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA con Dwayne Johnson e Michael Caine; il kolossal di Ron Howard HEART OF THE SEA - LE ORIGINI DI MOBY DICK con Chris Hemsworth; HOOK - CAPITAN UNCINO di Steven Spielberg, in cui Robin Williams è un Peter Pan ormai adulto e Dustin Hoffman il suo arcinemico; tra i film tratti da noti videogame infine il blockbuster UNCHARTED con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas, e i due capitoli cinematografici che vedono protagonista l’archeologa interpretata da Angelina Jolie LARA CROFT: TOMB RAIDER e LARA CROFT TOMB RAIDER – LA CULLA DELLA VITA.

THE WOMAN KING– Lunedì 29 maggio in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Adventure), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Ti piace Netflix? È il momento giusto per averlo insieme a Sky ad un prezzo da urlo.



Sky Tv +Netflix a 14,90€ al mese anziché 30€ per 18 mesi.



Clicca qui, scopri di più - Offerta valida fino 11/6/2023