Un'estate fa, il 6 Ottobre su Sky e NOW una storia che vi farà viaggiare nel tempo

UN’ESTATE FA

Una serie in otto episodi prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures



Protagonisti LINO GUANCIALE e FILIPPO SCOTTI

Regia di DAVIDE MARENGO e MARTA SAVINA



Scritta da VALERIO CILIO, FEDERICO FAVOT, MICHELE ALBERICO e MASSIMO BACCHINI

Da ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Gli anni ‘90, l’estate, i mondiali di calcio, gli amori estivi. E ancora le cabine telefoniche, il campeggio con gli amici, le partite a “schiaccia sette”… fino a quando una ragazza non scompare nel nulla. Un mistero che si dipana fra i ’90 e il presente, ma anche divertimento e tanta nostalgia sono gli ingredienti della nuova serie Sky Original UN’ESTATE FA, prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures, di cui viene rilasciate oggi il trailer ufficiale. Protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti, che guidano un cast di talenti italiani in un thriller transgenerazionale diretto da Davide Marengo e Marta Savina. La serie andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 6 ottobre.

Nel cast, accanto a Lino Guanciale e Filippo Scotti, Claudia Pandolfi, Antonia Fotaras, Paolo Pierobon, Martina Gatti, Anna Ferzetti, Tobia De Angelis, Orlando Cinque, Luca Vannuccini, Sofia Iacuitto, Nicole Grimaudo, Alessio Praticò, Alessio Piazza, Francesco Della Torre, Giovanni De Giorgi, Orlando Cinque, Giovanni Buselli, Giulio Tropea, Luciano Scarpa, Giulio Turbolente, Denis Fasolo, Ginevra Francesconi, Massimo De Santis, Massimo Dapporto.

Lino Guanciale (La porta rossa, Il commissario Ricciardi, Sopravvissuti) interpreta Elio, un cinquantenne dalla vita che sembra perfetta, con una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna, tornerà con la memoria a quell’estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici e lui (in questa linea temporale interpretato da Filippo Scotti – È stata la mano di Dio) fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo. Più di 30 anni dopo, la polizia ritrova il corpo di Arianna e la scientifica non ha dubbi: la ragazza non è morta accidentalmente, è stata uccisa, ed Elio è in cima alla lista dei sospettati. Sconvolto per la scoperta, Elio ha un incidente in auto, perde i sensi e al suo risveglio si ritrova nel 1990, nell’infermeria del campeggio. Ha di nuovo 18 anni ma la coscienza di un adulto… è un sogno? Sta finalmente recuperando la memoria o sta diventando pazzo? Sa solo che, tra pochissimo, qualcuno in quel campeggio ucciderà Arianna. Sente l’urgenza di fare qualcosa, ma la sua mente continua a spostarsi nel tempo, tra l’oggi e il 1990. Cercando di scoprire cosa è successo davvero ad Arianna e di scagionarsi dall’accusa di essere lui ad averla uccisa, Elio dovrà portare avanti un’indagine tra passato e presente che per lui nasconde forse anche la speranza di poter cambiare le cose e salvarla...

UN’ESTATE FA è una serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, diretta da Davide Marengo e Marta Savina, creata da Michele Alberico e Massimo Bacchini e scritta da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini. Autore della colonna sonora originale è Michele Braga.

UN’ESTATE FA | Dal 6 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

04/07/2023, Milano - Simone Rossi per "Digital-News.it"

