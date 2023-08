Djokovic-Alcaraz, la finale epica di Cincinnati in onda per 24 ore su Sky

Novak Djokovic si conferma il re indiscusso del torneo di Cincinnati. Il campione serbo ha conquistato oggi il suo terzo titolo in Ohio, superando in finale il nuovo fenomeno Carlos Alcaraz dopo una battaglia di quasi 4 ore. Il 35enne di Belgrado ha fatto ancora una volta sfoggio di talento e tenacia, rimontando uno svantaggio di un set e di un break e annullando un match point nel tie-break del secondo parziale. Alla fine ha prevalso col punteggio di 5-7 7-6 7-6, vendicandosi della sconfitta subita da Alcaraz nell'epica finale di Wimbledon.



L'incontro è iniziato con Alcaraz molto aggressivo, mentre Djokovic ha optato per una tattica più conservativa. L'inerzia è cambiata nel primo set quando Nole ha strappato il servizio nel settimo game, salvo poi subire il immediato controbreak nel game successivo complice un calo improvviso, probabilmente dovuto al caldo. Da lì Alcaraz ha preso il sopravvento, strappando nuovamente il turno di servizio dell'avversario nell'undicesimo gioco e chiudendo 7-5. Nel secondo set l'equilibrio si è rotto nel terzo game, con Djokovic che ha commesso 3 doppi falli di fila consentendo il break ad Alcaraz. Lo spagnolo sembrava in controllo, ma un incredibile passaggio a vuoto nell'ottavo game ha permesso al serbo di rientrare e trascinare il parziale al tie-break, vinto da Nole dopo aver annullato un match point. Galvanizzato dalla rimonta, Djokovic ha conquistato un break nel settimo game del terzo set. Avanti 5-3, il serbo ha mancato 4 match point nei due game successivi, ma ha tenuto i nervi saldi nel tie-break finale, chiudendo dopo 3 ore e 48 minuti di gioco di altissimo livello.



Per Nole si tratta del 95esimo titolo in carriera, il terzo a Cincinnati dopo i successi del 2018 e 2020. Una vittoria che arriva a pochi giorni dall'inizio degli US Open e gli permette di avvicinarsi ulteriormente alla prima posizione mondiale di Alcaraz. Lo spagnolo esce comunque a testa altissima dal torneo: nonostante la giovane età ha dimostrato di poter competere alla pari con i mostri sacri del tennis mondiale. La sfida con Djokovic è stata spettacolare e combattuta fino all'ultimo punto: il pubblico di Cincinnati si è goduto un assaggio di quella che si preannuncia come la grande rivalità del tennis dei prossimi anni,

RIVIVI LA GRANDE SFIDA SU SKY SPORT TENNIS

Una partita straordinaria, da vedere e rivedere. Un canale dedicato per 24 ore ad un match che resterà indimenticabile. La finale-maratona dell'ATP Masters 1000 di Cincinnati tra Djkokovic e Alcaraz, durata quasi 4 ore, rientra senza dubbio tra i match più belli della storia del tennis.

Per celebrarne la grandezza, per tutta la giornata di oggi, lunedì 21 agosto, su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW andrà in onda in un'alternanza di repliche integrali, sintesi, highlights dei colpi più belli. E su Sky Sport 24 , oltre a collegamenti e approfondimenti sul match, alle ore 15.45, da non perdere anche l'approfondimento con "Il Grande Tennis" per analizzare la partita vinta dal serbo e risentire le interviste post match: in studio Eleonora Cottarelli e Raffaella Reggi, ieri al commento della finale insieme a Elena Pero.

Questo il palinsesto dedicato oggi su Sky Sport Tennis (canale 203)

