Ferri: «Serie C NOW su Sky, opportunità per appassionare nuovo pubblico»

La Serie C, i cui diritti sono stati acquisiti a inizio agosto, fanno parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata al calcio, con oltre 2.500 partite live in programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co-esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva). Su NOW anche il grande sport in diretta, con in primo piano i motori, il tennis, il basket NBA, il rugby, il golf e molto altro ancora.

Tutta la Serie C è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite. Si parte già questo weekend con gli incontri della 1^ giornata.

Così ha presentato la nuova copertura editoriale, il direttore di Sky Sport, Federico Ferri.

Tutta la Serie C, per le prossime 2 stagioni, sarà su Sky e in streaming su NOW. Come si è arrivati a questa decisione?

«È stato un lavoro di squadra. La Lega Pro, col suo presidente Matteo Marani e il nostro EVP Marzio Perrelli, hanno creduto tanto in questa opportunità. Abbiamo deciso di puntare sulla Serie C perché è un campionato che merita di essere raccontato in maniera completa e professionale».



Perché avete deciso di puntare sulla Serie C, un campionato spesso sottovalutato?

«Il campionato di Serie C è bellissimo per il percorso della stagione, per la bellezza del racconto che consente di fare un campionato del genere, dalla regular season ai playoff. Questo torneo permette la possibilità di entrare in un calcio vicino al territorio, di essere in tante piazze, in 60 piazze. È un privilegio straordinario per chi ama raccontare il calcio, per chi vuole arrivare alla gente e per chi, e mi permetto di dirlo, per chi come noi - e lo abbiamo dimostrato anche quest'estate fisicamente spostandoci con alcune delle nostre trasmissioni nelle piazze, come con Calciomercato l'Originale (da Messina a Pinzolo) - vuole essere più vicino alla gente e al territorio».



Con l'arrivo della Serie C, salgono a ben 2500 i match proposti agli abbonati

«Complessivamente, in questa stagione, avremo un numero di partite che mai abbiamo avuto su Sky, in assoluto, da quando è nata Sky 20 anni fa. Abbiamo la possibilità - e questo è fondamentale e ne sono molto contento - che il campionato di Serie C sarà visto, a mio parere, come mai prima. Ci sarà la possibilità di vederlo sul satellite con Sky con tutte le partite, nessuna esclusa. Ci sarà la possibilità di vederlo in mobilità con Sky Go, ci sarà la possibilità di vederlo via fibra attraverso Sky WiFi e in streaming su NOW. Arriviamo dunque con tutti i mezzi, con una qualità di visione che è assolutamente pari agli altri campionati e a tutti gli sport che Sky trasmette. Quindi sia da un punto di vista dell'immagine, sia dell'affidabilità del servizio, che credo sia una delle principali richieste anche dei nostri abbonati che amano godere degli eventi in questo modo».



Come avete deciso di raccontare il campionato di Serie C?

«Racconteremo la Serie C con grande attenzione alla parte quantitativa che è notevolissima. Mi auguro che possiate scoprire durante la stagione anche la parte qualitativa del racconto. Noi abbiamo e ameremo raccontare il calcio delle piazze, delle 60 città, dei tifosi, della gente che ci segue. Questo dal punto di vista della nostra presenza. Dal punto di vista del commento delle partite, sarà esattamente identico a quello che facciamo per tutti gli altri campionati. Non sarà un commento "locale", sarà un commento qualificato e competente come quello della Serie A, della Serie B, della Champions, di tutti i campionati internazionali che abbiamo in portafoglio».



Hai qualche messaggio per i tifosi di Serie C?

«C'è un aspetto da sottolineare a cui tengo e che credo sia la chiave del successo di altri eventi che Sky ha trasmesso in questi anni. Quando siamo andati a puntare su competizioni, proprietà che dovevano essere inserite in un contesto, l'abbiamo sempre pensato in uno più ampio, che è quello della "Casa dello Sport". Siamo convinti che la chiave del racconto sia una sorta di "staffetta" tra tanti eventi: ci deve essere la possibilità di comunicazione, di scambio di pubblico, di osmosi tra un evento e l'altro, in modo che si possa aiutare il pubblico ad appassionarsi ad alcuni eventi portandoceli grazie al "traino" di altri eventi che già conoscono».



Come Sky Sport intende sfruttare il weekend di inaugurazione della Serie C per promuovere il campionato?

«Da questo punto di vista, siamo fortunatissimi. La Serie C su Sky avrà un battesimo straordinario. Quello che sta per arrivare sarà, a mio avviso, il weekend più ricco della nostra storia. Non abbiamo avuto così tanti eventi e così tante partite nello stesso periodo. Il campionato di Serie C comincerà venerdì con un evento che abbiamo piacere di raccontare anche per la cornice di pubblico che troveremo. Siamo già preparati, saremo sul campo con il nostro tavolino che avete visto in tanti anni della Serie A e B, in questi anni con Marina Presello e Antonio Nucera al commento, accogliendo la Serie C nella Casa dello Sport. Avremo uno speciale su Sky Sport 24 proprio nel giorno di chiusura del calciomercato, quindi con tutti i collegamenti anche con Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, scatenati con le ultime trattative».



Il debutto avviene in un superweekend per Sky Sport con un contesto sportivo ricco e competitivo.

«È vero, tra venerdì 1 e domenica 3 settembre avremo sui nostri canali l'Europeo di Volley Maschile, l'Europeo di Volley Femminile, il Mondiale di Basket - tutti eventi in cui l'Italia è presente e protagonista. Il Gran Premio di Formula 1 a Monza (l'appuntamento più importante dell'anno), il Gran Premio di Barcellona della MotoGP, le consuete 3 partite di Serie A (con la diretta della Juventus ad Empoli), tutta la Serie B, il debutto della Serie C e tutti i nostri campionati, dalla Premier alla Bundesliga, alla Ligue 1».



In che modo la Serie C su Sky Sport può contribuire a migliorare la qualità del campionato?

«La Serie C entra in questo contesto multi-disciplinare e non viene "oscurata" da altri eventi, ma prende valore dall'essere insieme agli altri eventi e, grazie al racconto del nostro canale all-news Sky Sport 24, del nostro sito SkySport.it, dei nostri social, prova a creare un racconto di continuità che possa portare nuova gente ad appassionarsi a un racconto sempre più completo. Benvenuti alla Serie C nella Casa dello Sport!»

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire tutta la stagione 2023/2024 di Serie C!