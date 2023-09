Le coppe ufficiali UEFA nei negozi Sky a Roma, Arese, Milano, Bergamo e Portici

In vista della ripresa dei tornei continentali a metà settembre le coppe ufficiali di UEFA Champions League e di UEFA Europa League saranno nei negozi flagship Sky di Roma, Arese, Milano, Bergamo e Portici. Inoltre, sempre dai negozi flagship, per respirare ancora di più l’atmosfera pre gara, collegamenti con gli inviati di Sky Sport 24 con tutte le ultimissime sulle squadre impegnate nelle competizioni europee.

Novità in arrivo nella Casa dello Sport di Sky, a partire dalla nuova conduzione degli studi di UEFA Champions League, affidati a Federica Masolin, in compagnia dei super campioni di sempre, tra i quali Alessandro Del Piero, confermato numero 10 della squadra di Sky Sport per i prossimi tre anni. Top talent in campo con commenti e analisi puntuali per ogni campionato ed evento, da Fabio Capello a Esteban Cambiasso, da Alessandro Costacurta a Paolo Di Canio, da Beppe Bergomi a Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e tanti altri ancora, insieme a “special guest” come Giorgio Chiellini. Oltre ai grandi appuntamenti con gli studi e ai programmi attesi per la stagione 2023/2024, non mancheranno le nuove produzioni originali di Sky Sport.

Per quanto riguarda le Coppe Europee, anche per questa stagione Sky trasmetterà 121 delle 137 partitedi UEFA Champions League, inclusi i playoff di agosto, e tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol.Ma non solo: le grandi emozioni europee continueranno anche nel successivo triennio: dal 2024 al 2027, infatti, in esclusiva su tutte le piattaforme ben 185 delle 203 partite a stagione della UEFA Champions League con il nuovo format, ancora più avvincente e ricco di big match, e tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol. A questo si aggiungono le European Qualifiers to UEFA Euro 2024, con tutti i migliori incontri della fase a gironi (fino a novembre 2023) e dei playoff di marzo, a eccezione delle partite dell’Italia, le amichevoli e tutti i 51 match del grande evento europeo,20 dei quali in esclusiva live su Sky, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania.

Indirizzo: Via Laurentina 865 (CC Maximo) - 00143, ROMA Date: 4-5 settembre Evento: Europa League Centro Commerciale Arese

Indirizzo: VIA ALFA ROMEO 1 - 20020, ARESE Date: 4-5 settembre Evento: Champions League Negozio Sky Service Roma

Indirizzo: VIA GIACOMO BRESADOLA, 118/120 - 171, ROMA Date: 8-9 settembre Evento: Europa League Negozio Sky | Mediaworld Certosa

Indirizzo: VIALE CERTOSA 29 - 20149, MILANO Date: 8-9 settembre Evento: Champions League Negozio Sky Service Bergamo

Indirizzo: Via G. Tiraboschi 52 - 24122, BERGAMO Date: 11-12 settembre Evento: Europa League Negozio Sky Portici

Evento: Champions League

