United Rugby Championship su Sky e streaming NOW per due stagioni

L'offerta di Sky Sport per il mercato italiano si completa con lo United Rugby Championship che, per due stagioni, sino al 2024/25, sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Sky e in streaming su NOW. Con l'acquisizione dei diritti del torneo che vede impegnate le due più importanti squadre del panorama nazionale, la Benetton Rugby e la franchigia federale delle Zebre Parma.

Sky Sport si conferma la casa del grande rugby per il pubblico italiano. Non solo la Rugby World Cup, ma anche il Sei Nazioni maschile e femminile e U20 (fino al 2025) e gli eventi organizzati dalla Sanzar - con lo spettacolo del Super Rugby, del Rugby Championship e degli Inbound Test - i Test-Match Internazionali con le sfide tra le nazionali dell'Emisfero Sud come Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa e quelle europee, con Inghilterra, Francia e Galles (anche in questo caso fino al 2025).

Con il nuovo biennale dedicato allo United Rugby Championship i Leoni biancoverdi di Marco Bortolami e le Zebre Parma guidate da Fabio Roselli potranno contare su una copertura televisiva integrale ed in diretta della regular season, integrata settimanalmente dai big-match di giornata

Marzio Innocenti, Presidente della FIR, ha dichiarato:

«A Sky Sport ci lega una collaborazione decennale e la decisione di inserire nel proprio palinsesto per le prossime due stagioni gli incontri delle nostre Franchigie non può che renderci entusiasti. Benetton Rugby e Zebre Parma sono le case dei nostri Azzurri e lo United Rugby Championship è un torneo essenziale per lo sviluppo del nostro alto livello e della nostra Nazionale, sia dal punto di vista sportivo che commerciale e di coinvolgimento dei nostri fans. Offrire ogni settimana al pubblico italiano la possibilità di sostenere i propri beniamini con le maglie delle loro Franchigie consolida ulteriormente il legame con la Nazionale e garantisce quella continuità di cui abbiamo bisogno per continuare nel nostro percorso di contaminazione rugbistica del grande pubblico nel nostro Paese, ampliando l'offerta con un evento di livello internazionale assoluto come lo United Rugby Championship, in grado di mettere in campo ogni weekend quanto di meglio il rugby non solo italiano ma anche sudafricano, gallese, irlandese e scozzese hanno da offrire».

«Lavorare insieme a Sky Italia per la prima volta testimonia l’appeal del rugby e del BKT United Rugby Championship verso nuovi pubblici. Dall’introduzione delle squadre sudafricane nel 2021 il nostro campionato è divenuto ancor più emozionante e imprevedibile, esattamente ciò che emittenti come Sky Italia cerca per i propri telespettatori. Questo accordo biennale offre a BKT URC e a Sky Italia l’opportunità di costruire sulla copertura della Rugby World Cup e di focalizzarsi su una strategia di sviluppo per accrescere l’interesse verso lo sport» ha detto il CEO di United Rugby Championship Martin Anayi.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming