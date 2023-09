Quando, Walter Veltroni porta la sua commedia in prima TV su Sky Cinema e NOW

Arriva in prima tv su Sky QUANDO, delicata commedia di Walter Veltroni tratta dalla sua omonima opera letteraria, in onda giovedì 7 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Protagonisti della pellicola sono Neri Marcorè, che si risveglia dopo 31 anni dal coma senza ritrovare più nulla del suo mondo, e Valeria Solarino, giovane suora che si è presa cura di lui negli ultimi anni della sua degenza. Con loro un cast ricchissimo che comprende anche Fabrizio Ciavoni, Olivia Corsini, la partecipazione di Gian Marco Tognazzi, Dharma Mangia Woods, Ninni Bruschetta, Anita Zagaria, Elena Di Cioccio e l’amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno, Michele Foresta, Stefano Fresi, Andrea Salerno, Luca Vendruscolo, Pierluigi Battista e Renato De Angelis.

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Doriana Leondeff, Simone Lenzi, Walter Veltroni. Il film è una produzione Lumière&Co, in collaborazione con Vision Distribution e Sky.

SINOSSI - La giovane vita di Giovanni va in pausa nell’estate del 1984 a San Giovanni, durante il dolore collettivo per la morte di Enrico Berlinguer, per colpa dell’asta di una bandiera finita tragicamente sulla sua testa. Dopo 31 anni si risveglia dal coma, ed è come una nuova rinascita, da adulto. Tutto è cambiato, il mondo che aveva lasciato non c’è più: la sua famiglia, la ragazza, il partito tanto amato, tutto in questa nuova epoca è stravolto. Giovanni è come un bambino cinquantenne, deve imparare a muoversi in questa nuova dimensione, accettando anche la perdita dei vecchi legami e la scoperta di nuovi. Ad aiutarlo ci sono Giulia, una giovane e tormentata suora che si è presa cura di lui negli ultimi anni della sua degenza, e Leo, un ragazzo problematico affetto da mutismo selettivo. Grazie a loro Giovanni, oltre a riprendere le normali funzioni vitali, troverà il modo di riuscire a comprendere la sua nuova esistenza e ad affrontare il passato, che ritornerà nelle sembianze di Francesca, la figlia avuta nella sua precedente vita.

QUANDO –giovedì 7 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Con NOW tutta la Rugby World Cup 2023 in diretta streaming

04/07/2023, Milano - Simone Rossi per "Digital-News.it"

Con tantissime prime visioni all’anno, Sky Cinema propone un’offerta completa, per tutti i gusti: il meglio del cinema italiano e internazionale, le pellicole di qualità premiate ai grandi festival, le saghe che hanno fatto la storia del grande schermo, tanti contenuti per i più piccoli e un’ampia varietà di titoli e di generi, per tutta la famiglia. Inoltre, tutti i titoli esclusivi delle collezioni e i film Sky Original. Tutto disponibile su Sky e in streaming su NOW.

Tanti titoli del grande cinema internazionale con i blockbuster come il fanta-horror Nope del Premio Oscar® Jordan Peele e Whitney Houston – Una voce diventata leggenda, biopic sulla leggendaria cantante (entrambi già disponibili), il cinecomic dell’universo DC Black Adam con “The Rock” Dwayne Johnson(che ha debuttato il 3 luglio), l’action con Gerard Butler The Plane (in arrivo dal 17 luglio), il distopico Don’t Worry Darling con Florence Pugh (dal 24 luglio), l’horror di fantascienza targato Blumhouse Megan (ad agosto), il dramma psicologico Tár, con Cate Blanchett, premiata a Venezia con la Coppa Volpi 2022 (a settembre), il fantasy cult Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (prossimamente). E ancora Babylon con Margot Robbie e Brad Pitt diretti dal regista premio Oscar® Damien Chazelle, dal 21 luglio su Paramount+, disponibile per gli abbonati Sky Cinema senza costi aggiuntivi.

E poi le saghe che hanno fatto la storia del cinema, come quelle di Harry Potter, Batman, Transformers, Jurassic World, Jason Bourne e Ritorno al futuro (collezioni già disponibili on demand) e quella di Mission: Impossible, con la collezione in arrivo dall’8 al 16 luglio in occasione dell’uscita sala del settimo nuovo capitolo, Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte 1.

Non mancherà il cinema per tutta la famiglia con l’animazione internazionale DC League of Super-Pets(già disponibile), il grande successo DreamWorks Animation Il gatto con gli stivali 2 - L’ultimo desiderio (a settembre), gli amatissimi Luì e Sofì con Me Contro Te - Il Film: Missione Giungla (già disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW) e il fenomeno del box officeSuper Mario Bros. - Il film targato Illumination, tratto dal celebre videogioco Nintendo (prossimamente).

E ancora il grande cinema italiano, con il documentario su Gigi Riva Nel nostro cielo un rombo di tuono (già disponibile) e il film con Antonio Albanese Grazie ragazzi (già disponibile),entrambi di Riccardo Milani, Romantiche diretto e interpretato da Pilar Fogliati (dal 31 luglio), Tramite amicizia di e con Alessandro Siani (dal 10 luglio), Tre di troppo di e con Fabio De Luigi (già disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW)e il noir con Pierfrancesco Favino L’ultima notte di amore (in arrivo prossimamente).

Infine, il cinema premiato e d’autore, con L’ombra di Caravaggio, di Michele Placido (già disponibile), L’immensitàdi Emanuele Crialese, con Penelope Cruz (ad agosto), Quando, di Walter Veltroni, con Valeria Solarino e Neri Marcorè (prossimamente), il grande ritorno di Nanni Moretti con Il sol dell’avvenire (prossimamente) e la pellicola di Gabriele Salvatores con Toni Servillo Il ritorno di Casanova (prossimamente).

Tra le collezioni confermatissima la nuova stagione dello Sky Original I delitti del BarLume, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi (prossimamente).

Ma Sky Cinema è anche la casa dei film Sky Original: in arrivo titoli internazionali come il poliziesco con protagonista Liam Neeson diretto dal Premio Oscar® Neil Jordan Detective Marlowe (ad agosto), l’animazione Paws Of Fury - La leggenda di Hank e il film di Stephen Frears The Lost King (prossimamente).

Inoltre, sempre prossimamente arriverà il film Sky Original tutto italiano Vangelo secondo Maria, di Paolo Zucca, tratto dal libro di Barbara Alberti, con Benedetta Porcaroli nel ruolo di Maria e Alessandro Gassmann in quello di Giuseppe.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming