Tennis Coppa Davis 2023 🎾 Italia nel girone A, sfide in diretta su Sky e NOW

Il grande tennis è sempre protagonista nella Casa dello Sport di Sky. La stagione è entrata nella fase conclusiva, che culminerà con le Nitto ATP Finals di Torino. Come da tradizione, i tornei lasciano spazio alla più prestigiosa delle competizioni per nazioni: la Davis Cup, giunta alla 111esima edizione di una storia lunga e carica di fascino.

Su Sky e in streaming su NOW tutte le sfide del girone “A”, che vedrà protagoniste l’Italia, il Canada, la Svezia ed il Cile, da domani, martedì 12, a domenica 17 settembre. La sede del girone sarà Bologna, le sfide saranno ospitate dall’Unipol Arena.

L’Italia di Filippo Volandri potrà contare su Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L’esordio sarà mercoledì 13 settembre contro il Canada, detentore del titolo. Venerdì la seconda sfida, contro il Cile; domenica l’ultimo incontro, con la Svezia. Ogni match prevede due singolari e un doppio. Ogni giornata di incontri sarà preceduta, alle 14.30, dallo “Studio Coppa Davis”, in onda su Sky Sport Tennis e NOW (da martedì a venerdì anche su Sky Sport Uno). Al termine del match appuntamento con lo “Studio Coppa Davis” di fine giornata, in onda sempre su Sky Sport Tennis e NOW (mercoledì anche su Sky Sport Uno).

La “squadra tennis” di Sky che racconterà da Bologna le sfide del girone “A” della Coppa Davis sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto, alle telecronache, mentre al commento si alterneranno Paolo Bertolucci e Stefano Pescosolido.

Lo “Studio Coppa Davis”, sempre da Bologna, sarà in compagnia di Eleonora Cottarelli, Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro.

La programmazione della DAVIS CUP,

in diretta su Sky e in streaming su NOW:

Mercoledì 13 settembre

ore 14.30 Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 15 ITALIA-Canada Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW a seguire Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Giovedì 14 settembre

ore 14.30 Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 15 Svezia-Canada Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 15 alle 18) e NOW

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 15 alle 18) e NOW a seguire Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis e NOW

Venerdì 15 settembre

ore 14.30 Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

ore 15 ITALIA-Cile Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 15 alle 20.30) e NOW

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 15 alle 20.30) e NOW a seguire Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis e NOW

Sabato 16 settembre

ore 14.30 Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis e NOW

ore 15 Canada-Cile Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Tennis e NOW a seguire Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis e NOW

Domenica 17 novembre

ore 14.30 Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis e NOW

ore 15 ITALIA-Svezia Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 16.30 alle 21) e NOW

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 16.30 alle 21) e NOW a seguire Studio Coppa Davis Sky Sport Tennis e NOW

