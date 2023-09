X Factor 2023, su Sky e NOW nuova giuria e talenti straordinari nell'esordio

Il tavolo dei giudici è già acceso, ma soprattutto a colpire il pubblico c’è il talento, visibile e chiarissimo sul palco, nelle voci e negli strumenti dei tanti ragazzi pronti a farsi conoscere. Al via ieri sera la nuova edizione di X Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, con la prima puntata delle Audition che vede l’esordio della nuova giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan e la confermatissima Francesca Michielin alla conduzione.

Protagonisti assoluti della serata proprio loro, i tanti artisti che vogliono pian piano farsi scoprire da giudici e pubblico, tutti con la speranza di conquistare un posto per i Live Show.

Tra questi hanno catalizzato l’attenzione: Matteo Alieno, giovane cantautore che ha proposto una versione molto toccante di “Io Non Piango” di Franco Califano; Andrea Settembre da Napoli con la sua versione di ME STAJE APPENNENN’ AMO’ di LIBERATO. E ancora, l’esibizione esplosiva della giovanissima Asia Leva con “I Like It” di Cardi B; quella emozionante di Angelica Bove sulle note de “La Notte” di Arisa; quella sofisticata degli Animaux Formidable con il loro inedito “We Are All Animals”; e quella sperimentale di Sara Sorrenti, con il suo recitar cantando nell’inedito “Malati di gioia”. Ancora spazio alle band con Il Collettivo, 4 ragazzi siciliani che hanno fatto ascoltare il loro inedito “Sottone Dannato”; gli Spaziocalmo, che hanno portato “Summer on a solitary beach” di Franco Battiato, gli Stunt Pilots con “Kiss” di Prince, e gli Astromare con il medley piano e batteria di “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” e “Great Balls On Fire” di Jerry Lee Lewis.

L’esordio della nuova stagione, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 527mila spettatori medi con una share del 2,2%. Sui social, grazie alle 176mila interazioni socialnella giornata e 196mila interazioni totali, #XF2023 è il contenuto più commentato dell’interoprime-time televisivo di ieri e il secondo di tutta la giornata, con l’hashtag entrato in tendenza poco dopo l’inizio dell’episodio e rimasto sempre in Top 3 fino alla mattina di venerdì; nella chart dei Trending Topic anche, tra gli altri, i nomi di Morgan e Fedez (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Da giovedì 14 settembre su Sky e in streaming su NOW la musica torna al centro, sul palco di X Factor 2023. A portarla, le tantissime proposte e i sogni degli artisti che hanno affollato le Audition che si sono svolte, anche quest’anno, all’Allianz Cloud di Milano: è questo il primo step di un percorso emozionante che ha visto sfidarsi gli aspiranti concorrenti, grazie al loro talento, con l’obiettivo di superare tutte le tre fasi di selezioni - le consuete Audition, Bootcamp e Home Visit - fino ad arrivare ai 12 finalisti che parteciperanno ai Live, in diretta dal 26 ottobre.

X Factor 2023, show Sky Original prodotto da Fremantle,si presenta con una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano Fedez, artista dai numeri record in tutto quello che fa, dalla musica ai podcast fino ai grandi eventi dal vivo, che quest’anno giunge alla settima partecipazione nello show dove si è sempre legato in maniera speciale e unica ai suoi ragazzi; Ambra Angiolini, reduce da uno straordinario Concerto del Primo Maggio con nuovo record di ascolti e dall’esibizione cult di “T’Appartengo” nella finale di X Factor dello scorso dicembre, artista capace come pochi di spaziare tra i generi e i ruoli nello spettacolo, è attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante; Dargen D’Amico, definito in più occasioni uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena contemporanea, rapper, cantautore e produttore musicale che ha portato il suo stile unico, caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di parole, a conquistare anche il pubblico di #XF2022. E a distanza di 9 anni dalla sua ultima partecipazione, torna Morgan, storico giudice del programma di cui ha scritto una pagina importante: il cantautore, tra il 2008 e il 2014 ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone cinque: un primato che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte.

In conduzione la sempre più poliedrica Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale, che torna a guidare lo show per il secondo anno consecutivo.

La competizione al tavolo sarà accesissima sin dalle Audition. E i 9mila spettatori complessivi all’interno dell’Allianz Cloud di Milano saranno a tutti gli effetti “quinto giudice” della competizione, perché coi loro applausi più o meno assordanti, e con il loro disappunto più o meno rumoroso, faranno intuire ai giudici il proprio volere, accompagnando le loro scelte, talvolta anche condizionandole.

Dopo le tradizionali Audition (14, 21 e 28 settembre, sempre su Sky e NOW), in cui gli artisti si esibiranno e presenteranno il proprio progetto musicale con la speranza di ricevere come sempre almeno 3 sì per poter proseguire, arriveranno i Bootcamp (5 e 12 ottobre). In questa fase i quattro al tavolo, per la prima volta nella storia di X Factor, sceglieranno in prima persona i 12 artisti protagonisti del proprio Bootcamp con un nuovo criterio di selezione che permette ai giudici di comporre personalmente la propria squadra senza distinzioni tra solisti e band: i giudici rivedranno le esibizioni dei 48 concorrenti passati alle selezioni delle Audition suddivisi in 4 gruppi da 12 con un meccanismo che prevede per ognuno di loro la possibilità di selezionare 3 concorrenti alla volta da ognuno dei 4 gruppi; sarà la sorte a stabilire chi sarà il primo giudice ad effettuare la propria scelta.

Quindi, il 19 ottobre, ogni giudice ritroverà i propri artisti arrivati fin qui nelle Home Visit che si svolgeranno al chiuso, nell’intimità del rapporto tra giudice e artista, dalle quali emergeranno i 12 concorrenti ufficiali in gara nei Live Show di #XF2023.

Alle Audition ci sarà una grande varietà di generi: pop, urban, musica d’autore e rock in tutte le sue declinazioni e contaminazioni, con atmosfere elettroniche e altri momenti più intimi grazie a ragazzi che arriveranno accompagnati da pianoforti e arpeggi di chitarra. Anche in questa edizione sono tanti gli artisti che si presenteranno con brani inediti, ma non mancheranno nemmeno le grandi cover con interpretazioni uniche di evergreen che faranno cantare il pubblico.

L’appuntamento, dunque, per l’inizio di X Factor 2023 è fissato per giovedì 14 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand evisibile su Sky Go.

3 puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e una per gli Home Visit apriranno un’edizione inedita, sorprendente e appassionante, in attesa dei Live in partenza dal 26 ottobre.

X Factor 2023 sarà anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre, in prima serata.

X Factor 2023: capo progetto Paola Costa, supervisore della produzione Barnaby Boccoli, produttore esecutivo e creativo Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera e Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari, Alessandro Caruso, Carlotta D’Ambrosio, Elaine Heri, Anna Ferrajoli, Gabriella Nocera, Francesca Todaro, direttore musicale Antonio Filippelli, regia Adriano Galli, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico.

