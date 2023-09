NOW espande lo streaming: arriva su Google TV, nuova Interfaccia per PC e Apple TV

Nel mondo dell'intrattenimento digitale, la flessibilità nello strumento sul quale godere dei contenuti è la chiave, e oggi NOW annuncia un passo importante verso un'esperienza di streaming ancora migliore. La app di NOW infatti è finalmente disponibile su Google TV, portando un mondo di contenuti direttamente sulle TV Android (con Sistema Operativo Android 8.0 e versioni successive) e sui dispositivi Google Chromecast.

Questa novità è un vero e proprio game changer per gli appassionati di intrattenimento. Da adesso si potrà godere dei film, serie TV e eventi sportivi preferiti su una sempre più ampia gamma di televisori compatibili tra cui i marchi di punta come Philips, Panasonic, Sharp e molti altri.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Se sei tra coloro che amano guardare i contenuti su un PC, NOW ha messo a punto una nuova esperienza senza precedenti. Basta accedere al sito web di NOW, e sarai pronto a iniziare a guardare senza dover scaricare plugin aggiuntivi ma direttamente usando il browser. Gli utenti Apple TV non sono stati dimenticati. NOW ha creato un'interfaccia completamente nuova per semplificare al massimo la tua esperienza di visione. Trovare i tuoi programmi preferiti e iniziare a guardare è stato reso un gioco da ragazzi, grazie a questa interfaccia intuitiva.

Con la vasta gamma di dispositivi supportati e le nuove funzionalità ottimizzate, NOW si conferma come uno dei principali player del mercato dello streaming in Italia, offrendo una modalità di accesso comoda e all'avanguardia ai tuoi contenuti preferiti.

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming

DOVE PUOI GUARDARE NOW - Qui di seguito, ti forniremo una guida completa alla compatibilità dei dispositivi NOW, in modo che tu possa goderti i tuoi contenuti preferiti senza alcun intoppo. Per ulteriori dettagli sulla compatibilità dei browser, puoi consultare la lista sul sito ufficiale di NOW. Ricorda che la compatibilità dell'applicazione può variare in base al modello specifico del dispositivo in uso, quindi verifica sempre prima di iniziare a guardare i tuoi contenuti preferiti.

Smart TV:

Smart TV Samsung: modelli dal 2015.

Smart TV LG: WebOs e versioni successive (escluse le versioni WebOS 1.0 del 2014 e WebOS 2.0 del 2015, che non sono più compatibili dal 5 settembre 2022).

Smart TV Sony BRAVIA: modelli con sistema operativo Android O (Android 8.x), Android P (Android 9.x), Android 10.

GoogleTV con sistema operativo Android 8.0 e versioni successive, inclusi marchi come Philips, Panasonic, Sharp, TCL, Hitachi, NVIDIA, Technika, Toshiba, JVC, Cello, Hisense (escluso VIDA) e Bush.

Dispositivi TV:

NOW Smart Stick.

Fire TV Stick: Diverse generazioni, compreso il Fire TV Stick 4K Max (2021) e il Fire TV Stick Basic Edition (2017).

Apple TV: Compatibile con Apple TV 4K e Apple TV HD.

Vodafone TV.

Chromecast: Versioni di 2a generazione o successive, compreso Chromecast con Google TV HD e 4K (esclusa la prima generazione del 2013, non compatibile dal 5 settembre 2022).

Chromecast Ultra.

NOW Box.

Console da Gioco:

Xbox Series X e Series S.

Xbox One e One S.

PlayStation: Compatibile con PlayStation 5 e PlayStation 4.

Tablet:

Tablet con sistema operativo iOS 13.0 e versioni successive (iPad).

Tablet con sistema operativo Android 5.1 e versioni successive, purché siano certificati.

Tablet Fire: Inclusi modelli come Fire HD 10 (11th Gen, 2021), Fire HD 8 (10th Gen, 2020), Fire HD 10 (9th Gen, 2019), Fire 7 (9th Gen, 2019), Fire HD 8 (8th Gen, 2018), Fire HD 10 Plus (2021) e Fire HD 8 Plus (2020).

Smartphone:

iPhone con sistema operativo iOS 13.0 e versioni successive.

Smartphone con sistema operativo Android 5.1 e versioni successive, purché siano certificati.

Computer:

PC con sistema operativo Windows 7 e versioni successive.

Mac con sistema operativo macOS 11, 12 e 13.

Si noti che non sono supportati i dispositivi Kindle Fire HD, smartphone Windows e Chromebook. Inoltre, per i dispositivi Windows 10 e 11 in modalità S, il player NOW non è disponibile nello Store di Microsoft.

