Rugby World Cup France 2023 🏉. Venerdì decisiva Italia contro Francia - Diretta Sky e NOW

Lo spettacolo della Rugby World Cup

Tra giovedì 5, e domenica 8 ottobre si chiude la prima fase, quella a gironi, e saranno in tutto otto i match in onda, compreso quello degli Azzurri,che venerdì a Lione se la vedranno con i padroni di casa della Francia. Quello contro i transalpini sarà il quarto impegno per gli uomini del CT Kieran Crowley in questo mondiale, dopo le vittorie ottenuto su Namibia e Uruguay e la sconfitta subita per mano della Nuova Zelanda. Il match vale un posto nei quarti di finale e potrà esse seguito in diretta su Sky Sport Uno e NOW, con il commento da Lione di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti e con Moreno Molla inviato nella città francese.

Ampio pre partita alle ore 20.30, sempre su Sky Sport Uno e NOW, con la conduzione in studio di Davide Camicioli, in compagnia di Diego Dominguez. L’incontro è valido per il Girone A, che alle 21 di domani, giovedì 5 ottobre, proporrà anche la sfida tra Nuova Zelanda e l’Uruguay, con gli “All Blacks” a un passo dai quarti. Riposa la Namibia. In classifica, Francia in testa con 13 punti, a seguire Italia e Nuova Zelanda con 10, Uruguay al quarto posto con 5, chiude la Namibia, ferma quota zero.

Inoltre, tutti i giorni gli inviati di Sky in Francia raccontano l’avvicinamento alle sfide degli Azzurri con collegamenti live su Sky Sport 24, interviste e tutti i dietro le quinte del ritiro, oltre alle ultime notizie sugli avversari dell’Italia.

Copertura anche online della Rugby World Cup, con risultati, highlights, gallery e aggiornamenti sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Rugby World Cup – France 2023 – la programmazione in diretta dal 5 all’8 ottobre

Giovedì 5 ottobre

Ore 21 Nuova Zelanda-Uruguay Sky Sport Max e NOW

(commento Paolo Malpezzi e Pippo Frati)

Venerdì 6 ottobre

Ore 20.30 Pre partita Sky Sport Uno e NOW

(in studio Davide Camicioli e Diego Dominguez)





(in studio Davide Camicioli e Diego Dominguez) Ore 21 Francia-ITALIA Sky Sport Uno e NOW

(commento Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti; inviato Moreno Molla)

Sabato 7 ottobre

Ore 15 Galles-Georgia Sky Sport Arena e NOW

(commento Paolo Malpezzi e Andrea De Rossi)





(commento Paolo Malpezzi e Andrea De Rossi) Ore 17.45 Inghilterra-Samoa Sky Sport Arena e NOW

(commento Moreno Molla e Alessandro Moscardi)





(commento Moreno Molla e Alessandro Moscardi) Ore 21 Irlanda-Scozia Sky Sport Arena e NOW

(commento Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti)

Domenica 8 ottobre

Ore 13 Giappone-Argentina Sky Sport Arena e NOW

(commento di Francesco Pierantozzi e Diego Dominguez)





(commento di Francesco Pierantozzi e Diego Dominguez) Ore 17.45 Tonga-Romania Sky Sport 256 e NOW

(commento Paolo Malpezzi e Maurizio Vancini)





(commento Paolo Malpezzi e Maurizio Vancini) Ore 21 Fiji-Portogallo Sky Sport Arena e NOW

(commento di Moreno Molla e Andrea De Rossi)

